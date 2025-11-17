El PP aprovecha su mayoría en el Senado para forzar un cambio en el Código Penal y que quien corte suministros a una casa okupa no incurra en un delito de coacciones

Lo que pretenden los populares es eliminar esa posibilidad: que el propietario del inmueble okupado no tenga que seguir pagando los suministros (agua, luz, gas...) para no incurrir en dicho delito de coacciones. Se basa en un precedente judicial para justificar este cambio legislativo: el pasado marzo, los magistrados de la Audiencia Provincial de Barcelona se reunieron para unificar criterios en casos de allanamiento de morada y usurpación de inmuebles y avalaron que los titulares de fincas "no tienen obligación de mantener el alta de los sumi
Tan hijos de puta me parecen los propietarios o fondos que putean a los inquilinos como los caraduras que no pagan y encima les tienes que mantener.
Otra cosa son los alquilados "en negro" o los okupas.
¿Te parece razonable?
primero al alquilar, cambias el suministro de nombre
y si no lo cambias es facilismo demostrar si se paga o no se paga
En ambos casos son ocupas.
...pero ademas pagar los suministros.
No es que no cobres por tu alquiler, es que ademas te cuesta pasta.
No tiene sentido.
Iba para 16 pero me tiene bloqueado.
No sería la primera vez que la derecha saca una ley adelante en el Congreso. Ya lo hicieron con otra reforma "anti ocupas"
La enmienda del PNV, que fue aprobada pese a la oposición del Gobierno, cambiará el proceso de los desahucios
www.larazon.es/sociedad/nueva-ley-okupas-aprobada-congreso-permitira-d
Que luego ademas se beneficien los pequeños arrendadores es una bola extra que le sale redonda al PP pero que dudo que fuese en quienes pensase.
Pero vamos, si se te ocurren a ti ponlas.
Y ya te digo, espera al BOE.