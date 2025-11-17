edición general
El PP aprovecha su mayoría en el Senado para forzar un cambio en el Código Penal y que quien corte suministros a una casa okupa no incurra en un delito de coacciones

Lo que pretenden los populares es eliminar esa posibilidad: que el propietario del inmueble okupado no tenga que seguir pagando los suministros (agua, luz, gas...) para no incurrir en dicho delito de coacciones. Se basa en un precedente judicial para justificar este cambio legislativo: el pasado marzo, los magistrados de la Audiencia Provincial de Barcelona se reunieron para unificar criterios en casos de allanamiento de morada y usurpación de inmuebles y avalaron que los titulares de fincas "no tienen obligación de mantener el alta de los sumi

cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
Pues dependiendo del caso, ni tan mal...

Tan hijos de puta me parecen los propietarios o fondos que putean a los inquilinos como los caraduras que no pagan y encima les tienes que mantener.
obmultimedia #5 obmultimedia
#1 Este modificacion puede usarse de forma mal intencionada y es la excusa perfecta de cortar subministros a los morosos mal llamados "inquiokupas" o los que quieren echar para montar pisos turisticos.
#8 Vamohacalmano
#5 Tan sencillo con dar de alta los suministros tu del piso que alquilas ¿no?
#11 vicox
#8 Es incluso más fácil y barato cambiar la titularidad de los servicios al arrendador, cada vez que cambias de inquilinos.
#14 exeware
#11 el problema de eso es que el inquiokupa no paga y luego cuando se va... no te enganchan la luz si no pagas las deudas de otros... es casi peor
#18 Vamohacalmano
#14 Que no que según #5 los inquiokupas no existen. Que son morosos y a esos no mola no pagarles la luz y el agua. Es importante el lenguaje para saber si tienes que mantener gente o no con tu dinero.
alfre2 #28 alfre2
#18 evidentemente, liante. Tu chiste no tiene la menor gracia. Ser okupa es una forma de protesta, ser un inquilino y no poder pagar es otra cosa. No te entra en la cabeza?
#34 Vamohacalmano
#28 No poder o no querer. #23 un moroso es una persona que debe dinero a alguien por algún servicio, el cual te quitan cuando dejas de pagar. Cuando dejas de pagar Movistar eres moroso y te dejan de dar servicio al X tiempo. Un inquilino que no te paga y no se va es moroso Y ocupa, y encima hay que seguir pagándole el agua, y la luz, y la tasa de basuras y las derramas de edificio...no caigo en nada, he sido propietario de un piso ocupado. En mi caso era ocupa y moroso, ahora solo es moroso porque me sigue debiendo dinero pero ya no ocupa mi propiedad.
alfre2 #36 alfre2
#34 la vivienda es un producto de primera necesidad. Bájate de esa rama, que se parte rápido!
alfre2 #26 alfre2
#14 no existe tal cosa de inquiokupa. Existen inquilinos que no pueden pagar. Usemos los conceptos adecuados, no la jerga que nos tratan de imponer.
SuperPollo #37 SuperPollo
#26 o que no quieren
alfre2 #39 alfre2
#37 da igual. No lo decides tú; lo hace un juez
johel #23 johel
#21 #3 #8 #1 un okupa no es un inquilino, un moroso no es un okupa. No caigais en esa manipulacion ppoxera que caeis hasta el fondo.
Atusateelpelo #10 Atusateelpelo
#5 Un alquilado legal tiene los suministros a su nombre (para lo que te piden el contrato de alquiler).

Otra cosa son los alquilados "en negro" o los okupas.
SuperPollo #40 SuperPollo
#10 yo tengo inquilinos legales desde hace más de 20 años, y jamás se me ocurriría poner los suministros a su nombre
angelitoMagno #12 angelitoMagno
#5 La modificación propuesta por el PP se basa en una sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona:

Lo que pretenden los populares es eliminar esa posibilidad: que el propietario del inmueble okupado no tenga que seguir pagando los suministros (agua, luz, gas...) para no incurrir en dicho delito de coacciones. Se basa en un precedente judicial para justificar este cambio legislativo: el pasado marzo, los magistrados de la Audiencia Provincial de Barcelona se reunieron para unificar

Robus #32 Robus
#12 Entonces ¿deberían seguir pagando los propietarios la luz, el agua y el gas de los inquilinos que no le pagan la renta?

¿Te parece razonable?
angelitoMagno #33 angelitoMagno
#32 No entro en lo que me parece razonable, me limito a comentar lo que propone el PP.
Robus #38 Robus
#33 Vale, es que no me entraba en la cabeza que alguien apoyase que además de "robarles" el piso les tuviesen que pagar los gastos.
Pacman #15 Pacman
#5
primero al alquilar, cambias el suministro de nombre
y si no lo cambias es facilismo demostrar si se paga o no se paga
#19 Eukherio
#5 Básicamente. Yo diría que es el único fin. Llevan años intentando meter en el mismo saco a inquilinos morosos y a okupas, y lo de poder quitarle luz, gas y agua en invierno a uno con familia que no llega a fin de mes porque está en el paro es el sueño húmedo de muchos. No necesitas a Desokupa ni a nadie, ya se tienen que ir para no morirse de frío.
Robus #30 Robus
#5 No veo la diferencia entre uno que ha dejado de pagar o que se le ha terminado el contrato y no se quiere ir y uno que se mete a vivir allí por el morro.

En ambos casos son ocupas.
#9 alkalin
#1 También puede usarse para cortar un contrato de alquiler que no te interesa aunque esté al corriente de pago.
alfre2 #25 alfre2
#1 un inquilino que no paga no es un okupa, por mucho que la mentira se repita a diario
johel #22 johel
Lo normal es que un inmueble okupado no tenga suministros de ningun tipo. PPoX con la misma trampa mierdosa de siempre, proponen medidas contra los okupas que no sirven para nada y se desentienden de los morosos como si fuesen el mismo problema, omitiendo o empeorando aun mas el problema real.
Atusateelpelo #2 Atusateelpelo
Tener una casa okupada puede tener su aquel...

...pero ademas pagar los suministros.

No es que no cobres por tu alquiler, es que ademas te cuesta pasta.

No tiene sentido.
ayatolah #4 ayatolah
#2 Y que tú estés conteniéndote en tu casa con el gasto de calefacción y en la casa ocupada con dos radiadores recogidos en la basura encendidos día y noche. (¡Verídico!)
alfre2 #29 alfre2
no hay obligación de eso. Es una condición que puede pactarse y reflejarse en el contrato de mutuo acuerdo.
alfre2 #31 alfre2
no tiene por qué tenerlo cuando tu forma de hacer negocio implica un bien de primera necesidad.
johel #24 johel
Tratandose del ppox ya te la han colado. Un inquilino moroso no es un okupa, no se le puede aplicar lo que sugiere el ppox y lo saben perfectamente.
Iba para 16 pero me tiene bloqueado.
Yoryo #21 Yoryo
Podrían modificar la ley impidiendo que los servicios SIEMPRE estuviesen a nombre del inquilino, pero eso afectaría en gran manera a los propietarios que se desgravan el importe que les pagan los inquilinos.
MoñecoTeDrapo #27 MoñecoTeDrapo
El PP no puede "forzar" la redacción de una ley porque tenga mayoría en el Senado. La modificación tendrá que tener después el refrendo del Congreso, donde no tiene esa mayoría.
angelitoMagno #35 angelitoMagno
#27 La noticia dice que intentarán buscar el apoyo del PNV y de Junts para sacarla adelante. El de VOX supongo que ya lo tienen.

No sería la primera vez que la derecha saca una ley adelante en el Congreso. Ya lo hicieron con otra reforma "anti ocupas"

La enmienda del PNV, que fue aprobada pese a la oposición del Gobierno, cambiará el proceso de los desahucios
www.larazon.es/sociedad/nueva-ley-okupas-aprobada-congreso-permitira-d
#7 guillersk
Me parece bien
#6 Archaic_Abattoir
Me parece bien. Solo que el pp lo ha hecho pensando en las empresas, no en particulares. Entonces esperaremos a la publicación en el BOEa ver qué dice.
angelitoMagno #13 angelitoMagno
#6 ¿De donde sacas lo de que "lo ha hecho pensando en empresas"? La noticia no indica nada.
Atusateelpelo #16 Atusateelpelo
#13 Tratandose del PP es facil que sea asi. Y si pensamos un poco que son los grandes fondos los que alquilan y a los que mas perjudican las okupaciones es facil llegar a la conclusion de que es una manera de que los fondos recuperen sus fincas o, al menos, no les cueste tener que pagar los suministros.

Que luego ademas se beneficien los pequeños arrendadores es una bola extra que le sale redonda al PP pero que dudo que fuese en quienes pensase.
Pacman #17 Pacman
#13 uno de los mantras
#20 Archaic_Abattoir
#13 Porque desde 1978 no se me ocurren ni 15 leyes propuestas por el PP pensando en el bien de los españoles ni en el bien de la nación política española.
Pero vamos, si se te ocurren a ti ponlas.

Y ya te digo, espera al BOE.
CharlesBrowson #3 CharlesBrowson
Es que no cabía en cabeza cabal
