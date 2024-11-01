edición general
La postura de China sobre Venezuela (y el mundo) | Jabiertzo

En este vídeo hablamos de la postura y posibles reacciones de China sobre la crisis de Venezuela. Para ello revisamos algunas de las líneas más repetidas en los medios occidentales y tratamos de ver hacia dónde se orientan las declaraciones y los hechos del gigante asiático. Sabemos que el asunto va principalmente de petróleo pero los EEUU de Trump no pueden cortar el acceso del gigante asiático de golpe. Mientras tanto hay quienes dicen que todo es parte de un nuevo acuerdo para que los líderes del país norteamericano, de Rusia y de China se r

Charles_Dexter_Ward #1 Charles_Dexter_Ward
Hay @Jabiertzo hay meneo. Y boinas.
Jointhouse_Blues #4 Jointhouse_Blues *
China sabe que eeuu busca torpedear su economía que aun depende mucho del petroleo. Tras la caída de Venezuela, le toca a Irán. Y parece que tienen prisa. Con Rusia, el plan es embaucar a los memos de la UE y se coman otros el marrón, para luego llevarse ellos el botín. Pero Rusia es Rusia a pesar de no estar en su mejor momento. Y espero que los idiotas que mandan en la UE no caigan en la trampa de eeuu para meternos en una guerra contra una potencia nuclear.

China está reduciendo rápidamente la dependencia del petroleo, y eso demuestra que sus líderes conocen al enemigo, un enemigo que por cierto, solo conoce la misma jugada. Y si no juegas a su juego, no puedes perder.
#6 ne0bi0
#4 parece que china no solo no está reduciendo su dependencia del petróleo extranjero sino que la está aumentando

external-content.duckduckgo.com/iu/?u=http://crudeoilpeak.info/wp-cont
security_incident #8 security_incident
#6 ese gráfico tiene 7 años de retraso
#3 beldin
que pena que no se vean analisis asi en occidente.
woody_alien #7 woody_alien
#3 Aquí son mas de analizar el ojete de Trump con la lengua.
cosmonauta #2 cosmonauta
Se van cayendo las caretas
Priorat #9 Priorat
Si nos hemos de enterar de la postura de China por un vídeo en Youtube de Javiertzo es que la postura de China es más tibia que de la UE. O que no sabe hacer política exterior, cosa que empiezo a sospechar de China. No se pueden hacer cagadas tan grandes para sus intereses. Lleva unas cuantas
Febrero2034 #5 Febrero2034
Para saber la postura de China, habrá w ver Canal Red. Esta llenándose de videos de China
