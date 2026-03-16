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Pintadas y cerraduras destrozadas en centenares de apartamentos turísticos de Valencia en el inicio de las Fallas: "Muerte a Airbnb"
La proliferación de apartamentos turísticos en bajos comerciales se ha extendido a todos los barrios de la ciudad acabando con los comercios de proximidad
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valencia
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fallas
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turismo
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#3
elgranpilaf
*
Bien!!! A pelear, no hay otra
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#1
NPCMeneaMePersigue
Vaya nos venden que cierran miles de empresas porque "el socialismo" mientras el capital sionista como Cerberus (el partido republicano de pederastas) se dedica a especular, subir precios y hacer imposible que las empresas puedan pagar el alquiler
No solo las empresas, los trabajadores tampoco encuentran casa. Si ya ni empresas,
www.meneame.net/m/politica/financiacion-ahora-tasa-turistica-consell-d
ni trabajadores, que clase de elite de pederastas asesinos violadores, descuartizadores sionistas nos gobiernan?
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#4
Supercinexin
Ese es el único camino. ¡Bien!
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#7
Icelandpeople
This is the way.
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#6
YSiguesLeyendo
*
esos locales comerciales llevaban años sin ocuparse por ningún comercio y su cambio a uso residencial conlleva un aumento de la oferta de vivienda. y no, la mayoría no son VUT. queremos prohibir el cambio de uso de esos bajos y seguir restringiendo la oferta de vivienda en las ciudades? pues eso es lo que conseguís vandalizándolas: ni tiendas ni viviendas
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#2
slender_1
Exprópiese
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#5
pirat
*
Por las buenas no ha podido ser...
No olvidemos donde y como tributan este tipo de empresas... cuyo modelo de éxito se basa en la elusión fiscal en claro y flagrante agravio comparativo con empresas y trabajadores locales.
Erbenebe, bukin, amz, apol, uber, glg, meta, x,,,
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menéame
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No solo las empresas, los trabajadores tampoco encuentran casa. Si ya ni empresas, www.meneame.net/m/politica/financiacion-ahora-tasa-turistica-consell-d ni trabajadores, que clase de elite de pederastas asesinos violadores, descuartizadores sionistas nos gobiernan?
No olvidemos donde y como tributan este tipo de empresas... cuyo modelo de éxito se basa en la elusión fiscal en claro y flagrante agravio comparativo con empresas y trabajadores locales.
Erbenebe, bukin, amz, apol, uber, glg, meta, x,,,