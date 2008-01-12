edición general
188 meneos
943 clics

Piden 15 años de cárcel para dos conductores por su 'pique' a gran velocidad en la M-30 que acabó con un médico fallecido en accidente  

Los acusados circularon durante casi cuatro kilómetros a más de 170 kilómetros por hora en un tramo limitado a 70, según Fiscalía.Ambos conductores kamikazes dieron positivo en estupefacientes aquel 25 de julio del 2021 y se les atribuye un homicidio imprudente.Una colisión con la víctima, de 35 años y con una hija.Juan Alfredo regresaba a casa tras finalizar su jornada laboral en el Hospital Fundación Jiménez Díaz cuando se cruzó con los kamikazesEllo derivó en un accidente en cadena en el que el facultativo de 35 años perdió la vida.

| etiquetas: tráfico , coche , velocidad , asesinato , crimen , cárcel , droga , conductor , huída
83 105 2 K 422 actualidad
53 comentarios
83 105 2 K 422 actualidad
Comentarios destacados:              
#1 rbrn
Hijos de la gran puta.
31 K 292
#12 rbrn
#1 Ya lo veo, a los dos años permiso de fin de semana, y vuelta a conducir sin carnet hasta arriba de coca y todo lo demás que se habían metido.
7 K 66
MorenoEnfurecido #21 MorenoEnfurecido
#12 Bueno, pues como Farruquito u Ortega Cano.
0 K 7
Fernando_x #17 Fernando_x
#1 Votantes de Vox. Libertad individual por encima de leyes o convivencia. ¿quien eres para decir a que velocidad debo conducir?
1 K 20
#36 javi618
#17 Uno de Vox y otro de Ayuso, por si acaso.
0 K 10
#41 Probe
#17 y del Real Madrid seguro también
0 K 8
mr.wolf #46 mr.wolf
#41 Y con BMW, no falla
0 K 14
senador #18 senador
#1 Esos hechos EXIGEN una condena ejemplar y ejemplarizante, para esos tarados y los que pudieran venir después.
4 K 33
HAL9K #34 HAL9K
#1 (me cuelgo de ti para hacerlo más visible)
Relacionada:
www.elconfidencial.com/espana/madrid/2021-11-03/pilotos-drogados-m30-a
0 K 11
sieteymedio #37 sieteymedio
#1 ¿Para qué repetir lo que ya has expresado de una manera tan elocuente?
0 K 10
manuelmace #44 manuelmace *
#1 Me recuerda a un doble homicidio ocurrido en el centro de Vigo hace años:

www.lavozdegalicia.es/noticia/vigo/vigo/2008/01/12/muere-matrimonio-vi
www.abc.es/espana/galicia/abci-audi-carrera-mortal-vigo-tenia-multas-r

Al final la cosa le salió demasiado barata a makelele y al muelas. De hecho el makelele volvió a tener problemas con la justicia tras salir de la cárcel el poco tiempo que estuvo allí.
1 K 21
#45 tyrrelco
#1 joder con los ciclistas, espera...
0 K 10
#2 laruladelnorte
Ello derivó en un accidente en cadena en el que el facultativo de 35 años perdió la vida. Tenía una hija y otro hijo en camino. Su pareja, también médica (ginecóloga en el mismo hospital) estaba embarazada por entonces.

Una familia destrozada por estos dos miserables.
20 K 168
#51 Battleship55 *
#2 Si se les hubiera ahorcado a tiempo al superar su hisotrial las 2 páginas, como el que llevaba medio laboratorio metido en el cuerpo, esto no habría pasado >:-( >:-( >:-(

Ya basta de hacerse los buenos con gente que CLARÍSIMAMENTE no tiene absolutamente ninguna intención de hacer el bien ni por error o de integrarse y respetar nada.
1 K 20
jmangut #4 jmangut *
No puede ser que a estos putos desgraciados asesinos les puedan caer como mucho 15 años y que a las 6 de la suiza les metieran 3 años por defender a una compañera de unos empresaurios asquerosos.
Este tipo de homicidios deberían de penarse mucho más en este tipo de casos.
15 K 113
Sadalsuud #11 Sadalsuud
#4 Las leyes están hechas para joder a los robagallinas y dejar que se vallan de rositas los empresaurios, facharicos y demás fauna poderosa.
2 K 20
tommyx #26 tommyx
#11 una valla de rosas tiene que ser preciosa :-D
1 K 23
Justiciero_Solitario #25 Justiciero_Solitario *
#4 A las 6 de la Suiza no se las metió en la cárcel por defender a una compañera, al igual que al Dioni no se le metió en la cárcel por conducir una furgoneta. Se las metió en la cárcel por dos delitos, uno por coacciones graves y otro por obstrucción a la justicia. Hechos probados que fueron ratificados en tres instancias distintas.
4 K 43
Cabre13 #50 Cabre13
#4 Lo dices como si década y media fuese poco tiempo.
0 K 10
#5 Pitchford
Ambos dieron positivo en drogas: cocaína y cannabis en un caso; en el otro, además, MDMA y ketamina. Uno de ellos incluso conducía sin permiso tras haber perdido todos los puntos.

Conducir tras pérdida de carnet ya debería tener más castigo penal que el actual, porque son un peligro al volante. Y espero que el positivo en drogas haya sido un agravante y no un atenuante.
12 K 105
Becuadro #33 Becuadro *
#5 Los positivos son siempre agravantes en temas de conducción.

Otra tema es lo que decida, que en demasiadas ocasiones nos deja con la boca abierta.
1 K 29
Fartón_Valenciano #3 Fartón_Valenciano *
Si son condenados, cuando salgan que jamás vuelvan a tener carnet, se que lo que pido es un imposible...Al final como casi siempre las imprudencias y los actos temerarios al volante de los demás, lo paga una victima inocente y su familia.
11 K 101
Wachoski #7 Wachoski *
#3 en teoría si se les puede quitar la licencia permanentemente.

15 años en la sombra y no volver a tocar un coche, me parece apropiado... Para dos asesinos, hasta las cejas de drogas, poniendo en riesgo a los ciudadanos hasta que mataron. Pero claro, a ver en qué queda,... Igual toca tragar con otro caso como el de Ortega Cano

Uno de ellos, además, huyó del sitio.

Uno de ellos, no sé si el mismo, además, ya tenía retirado el carnet de conducir.
6 K 53
MorenoEnfurecido #24 MorenoEnfurecido
#7 Pues a mí se me hacen pocos años, sobre todo porque esos 15 se van a convertir en 10 (como mucho). Yo no hubiera bajado de 45 años sin posibilidad de ser revisada.
0 K 7
Andreham #16 Andreham
5 años para que salga el juicio.

Me juego un sugus sin abrir la noticia a que estos no son dos mindundis randoms que trabajan en un kebab.

[...]El otro conductor implicado en la colisión resultó herido con lesiones cervicales. Mientras tanto, uno de los acusados abandonó el lugar sin prestar auxilio, aunque posteriormente se entregó a la policía.

Lo dicho, del hombre muerto sabemos nombre, número de hijos, que su mujer era ginecóloga... pero de estos dos piezas no se sabe nadita nada, ni edad, ni si han estado el tiempo en que ha salido el juicio en la cárcel, ni qué clase de coche llevaban...
3 K 33
ansiet #6 ansiet
Hijos de la gran puta...al paredón a las 6 a.m. mañana ya.
Un MEDICO padre de familia tras el trabajo encuentra la muerte por 2 ASESINOS...
Ojo por ojo y ni aún así.
3 K 32
#27 eipoc
#6 pues a mí me da igual que sea médico que charcutero, es un asesinato y estos despojos deben pagar por ello.
2 K 21
#8 Tunguska08Chelyabinsk13 *
¿Si pide 15 años para los dos conductores, no será que pide 7 y 8 o algo así, y se quedará en 3 o 4? Porque las muertes causadas con coche normalmente están 'bonificadas' en años, en España.
4 K 30
yer0 #10 yer0
Prisión permanente revisable para esos casos de reincidencia.
1 K 16
#13 JotaMcnulty
Curso de reinserción. La cárcel no soluciona nada.

¿Se sabe algo de la educación o el poder adquisitivo de estos 2 conductores? Es posible que no tuvieran la culpa de recibir una buena educación.
5 K 13
yer0 #15 yer0 *
#13 La carcel evita que estando dentro no toquen los cojones un buen tiempo al resto.
1 K 20
sieteymedio #39 sieteymedio
#15 Y un golpe en la nuca mucho más
0 K 10
haprendiz #19 haprendiz
#13 ¿Se sabe algo de la educación o el poder adquisitivo de estos 2 conductores?

Se sabe que no tenían educación ni el respeto más elemental por la vida de sus semejantes. ¿Te vale?
1 K 18
#53 guillersk
#19 Habrá que darles una paga para que se integren, les hemos fallado
0 K 10
provotector #20 provotector
#13 Pobrecitos, su falta de educación es la culpable de que se hayan metido rallas, pastillas, porros, cocaina y luego se hayan ido a hacer una carrera y a matar gente con el coche. Notese la ironia.
2 K 23
#32 Hynkel
#20 Es que es obvio. Empezando porque uno estaba sin puntos del carnet. Iban los dos drogados. Uno le suelta ráfagas a otro, seguro que porque ya iba zumbado y no podía correr todo lo que quería. Picarse los dos. Llegar a ir a 170 por hora donde el máximo es 70.

Un error es tragarse un ceda el paso o pasarse del límite 20 kilómetros. Los puntos del carnet están precisamente para tener margen y que el susto de la multa te baje los humos.

Estos pájaros han traspasado demasiadas líneas como para pensar ni por un segundo que es un problema de "educación" y de "familias desestructuradas".
1 K 13
#23 C.Nutrio *
#13 Un curso de reinserción? Pero cómo puedes ser tan cruel e inhumano!
Yo lo dejaría en un cachetito (suave) y que el juez, frunciendo mucho, pero mucho mucho, el ceño les diga "aaay, pero qué malos son estos chiquillos".
Por cierto, ¿se sabe si ese día su mamá no les había comprado los chococrispis que a ellos les gustaba desayunar? A ver si les estamos culpabilizando a ellos y en realidad solo son unas pobres víctimas de la desidia de sus madres.

:palm: Madre mía con lo de algunos...
1 K 10
#29 eipoc
#13 ten por seguro que es un factor que influye en la miseria de la sociedad.
0 K 10
#31 JanSolo
Si se cumplieran los 15 años como mínimo sin permiso ni posibilidad de reducción aun serían 5 menos de los que yo les pondría. La realidad es que no van a pasar ni 10.
0 K 12
ur_quan_master #14 ur_quan_master
Cinco años después sale el juicio. Y los jueces españoles sacando pecho
0 K 12
MellamoMulo #49 MellamoMulo
#35 la mayoría. Se le llama café a la semilla del café carbonizado y después está el de Starbucks
0 K 11
#22 Otrebla8002
Estos son los efectos "fast and furious" en dos mentes retrasadas. Espero que en castigo sea ejemplar. Y además de la condena de cárcel y multas, en mi opinión. tendría que haber una condena social de reparación haciéndose cargo, en este caso, de personas que por accidentes de tráfico han quedado discapacitadas. Y que vean bien de cerca durante mucho tiempo el efecto de su escasez mental.
0 K 11
#40 Hynkel
#22 Lo mejor de todo: que empezaron por un puto pique. Además de ir los dos drogados, y uno sin puntos en el carnet, uno le soltó ráfagas al otro, y como eran tal para cual...

Por cosas así prefiero no picarme con imbéciles que me sueltan las largas sin necesidad o cualquier otra cosa que no me haya puesto a mí en peligro. Que gente así no va muy sobrada de cerebro. Incluso así hace años tuve un caso. Un imbécil que quería adelantarme por la derecha cuando yo estaba a punto de adelantar a un camión, le cerré, y cuando me pudo adelantar el tío se me echó hacia mí.

En carretera no merece la pena picarse. Si acaso, una buena dashcam, y una denuncia seguro que le bajan los humos al "valiente".
0 K 7
sieteymedio #42 sieteymedio
Y no lo han hecho antes porque han tenido suerte. Pero la suerte se acaba. Me refiero a la suerte de los que les rodean...
0 K 10
eskape #52 eskape
15 años me parece una ridiculez. Deberían salir de la cárcel el día en el que el médico salga del ataúd.
0 K 9
#38 Hynkel
#35 Y con la leche extra de caliente. En la antigüedad había ejecuciones vertiendo plomo fundido en la garganta, no habría tanta diferencia...
0 K 7
elmileniarismovaallegar #47 elmileniarismovaallegar
5 años para determinar la condena... el juicio y la entrada a cárcel para el 2035???...
0 K 7
DarthMatter #43 DarthMatter
Poca condena me parece. >:-(
0 K 7
Format_C #9 Format_C *
Ejecución en la plaza mayor... con un cafe con leche
0 K 7
MellamoMulo #30 MellamoMulo
#9 ejecutarlos vale, pero ejecutarlos con un café con leche me parece excesivo
0 K 11
Format_C #35 Format_C
#30 hay mucho cafe malisimo
0 K 7
#28 Meneante56 *
Está basura de gente no se merecen ni el aire que respiran.
0 K 6
#48 Hemin
da igual que tenga una hija y sea medico, una vida es una vida
0 K 6

menéame