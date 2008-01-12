Piden 15 años de cárcel para dos conductores por su 'pique' a gran velocidad en la M-30 que acabó con un médico fallecido en accidente  

Los acusados circularon durante casi cuatro kilómetros a más de 170 kilómetros por hora en un tramo limitado a 70, según Fiscalía.Ambos conductores kamikazes dieron positivo en estupefacientes aquel 25 de julio del 2021 y se les atribuye un homicidio imprudente.Una colisión con la víctima, de 35 años y con una hija.Juan Alfredo regresaba a casa tras finalizar su jornada laboral en el Hospital Fundación Jiménez Díaz cuando se cruzó con los kamikazesEllo derivó en un accidente en cadena en el que el facultativo de 35 años perdió la vida.