Piden 15 años de cárcel para dos conductores por su 'pique' a gran velocidad en la M-30 que acabó con un médico fallecido en accidente  

Los acusados circularon durante casi cuatro kilómetros a más de 170 kilómetros por hora en un tramo limitado a 70, según Fiscalía.Ambos conductores kamikazes dieron positivo en estupefacientes aquel 25 de julio del 2021 y se les atribuye un homicidio imprudente.Una colisión con la víctima, de 35 años y con una hija.Juan Alfredo regresaba a casa tras finalizar su jornada laboral en el Hospital Fundación Jiménez Díaz cuando se cruzó con los kamikazesEllo derivó en un accidente en cadena en el que el facultativo de 35 años perdió la vida.
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www.abc.es/espana/galicia/abci-audi-carrera-mortal-vigo-tenia-multas-r
Al final la cosa le salió demasiado barata a makelele y al muelas. De hecho el makelele volvió a tener problemas con la justicia tras salir de la cárcel el poco tiempo que estuvo allí.
Una familia destrozada por estos dos miserables.
Ya basta de hacerse los buenos con gente que CLARÍSIMAMENTE no tiene absolutamente ninguna intención de hacer el bien ni por error o de integrarse y respetar nada.
Este tipo de homicidios deberían de penarse mucho más en este tipo de casos.
Conducir tras pérdida de carnet ya debería tener más castigo penal que el actual, porque son un peligro al volante. Y espero que el positivo en drogas haya sido un agravante y no un atenuante.
Otra tema es lo que decida, que en demasiadas ocasiones nos deja con la boca abierta.
15 años en la sombra y no volver a tocar un coche, me parece apropiado... Para dos asesinos, hasta las cejas de drogas, poniendo en riesgo a los ciudadanos hasta que mataron. Pero claro, a ver en qué queda,... Igual toca tragar con otro caso como el de Ortega Cano
Uno de ellos, además, huyó del sitio.
Uno de ellos, no sé si el mismo, además, ya tenía retirado el carnet de conducir.
Me juego un sugus sin abrir la noticia a que estos no son dos mindundis randoms que trabajan en un kebab.
[...]El otro conductor implicado en la colisión resultó herido con lesiones cervicales. Mientras tanto, uno de los acusados abandonó el lugar sin prestar auxilio, aunque posteriormente se entregó a la policía.
Lo dicho, del hombre muerto sabemos nombre, número de hijos, que su mujer era ginecóloga... pero de estos dos piezas no se sabe nadita nada, ni edad, ni si han estado el tiempo en que ha salido el juicio en la cárcel, ni qué clase de coche llevaban...
Un MEDICO padre de familia tras el trabajo encuentra la muerte por 2 ASESINOS...
Ojo por ojo y ni aún así.
¿Se sabe algo de la educación o el poder adquisitivo de estos 2 conductores? Es posible que no tuvieran la culpa de recibir una buena educación.
Se sabe que no tenían educación ni el respeto más elemental por la vida de sus semejantes. ¿Te vale?
Un error es tragarse un ceda el paso o pasarse del límite 20 kilómetros. Los puntos del carnet están precisamente para tener margen y que el susto de la multa te baje los humos.
Estos pájaros han traspasado demasiadas líneas como para pensar ni por un segundo que es un problema de "educación" y de "familias desestructuradas".
Yo lo dejaría en un cachetito (suave) y que el juez, frunciendo mucho, pero mucho mucho, el ceño les diga "aaay, pero qué malos son estos chiquillos".
Por cierto, ¿se sabe si ese día su mamá no les había comprado los chococrispis que a ellos les gustaba desayunar? A ver si les estamos culpabilizando a ellos y en realidad solo son unas pobres víctimas de la desidia de sus madres.
Madre mía con lo de algunos...
Por cosas así prefiero no picarme con imbéciles que me sueltan las largas sin necesidad o cualquier otra cosa que no me haya puesto a mí en peligro. Que gente así no va muy sobrada de cerebro. Incluso así hace años tuve un caso. Un imbécil que quería adelantarme por la derecha cuando yo estaba a punto de adelantar a un camión, le cerré, y cuando me pudo adelantar el tío se me echó hacia mí.
En carretera no merece la pena picarse. Si acaso, una buena dashcam, y una denuncia seguro que le bajan los humos al "valiente".