Peinado entra en su tiempo de descuento sin avances tras dos años de cacería contra Begoña Gómez

La jubiliación está a la vuelta de la esquina para el magistrado, que soplará 72 velas el próximo 27 de septiembre. Ello significa dos cosas: en primer lugar, que los plazos han de acelerarse significativamente en la instrucción contra la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, si el togado quiere llegar a alguna parte a la que no haya llegado ya en los dos años que viene durando el caso, y en segundo lugar, que las investigaciones que tiene pendientes en el CGPJ podrían archivarse si no se resuelven antes de su jubilación.