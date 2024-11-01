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Peinado entra en su tiempo de descuento sin avances tras dos años de cacería contra Begoña Gómez

Peinado entra en su tiempo de descuento sin avances tras dos años de cacería contra Begoña Gómez

La jubiliación está a la vuelta de la esquina para el magistrado, que soplará 72 velas el próximo 27 de septiembre. Ello significa dos cosas: en primer lugar, que los plazos han de acelerarse significativamente en la instrucción contra la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, si el togado quiere llegar a alguna parte a la que no haya llegado ya en los dos años que viene durando el caso, y en segundo lugar, que las investigaciones que tiene pendientes en el CGPJ podrían archivarse si no se resuelven antes de su jubilación.

| etiquetas: juez peinado , jubilación , begoña gómez
31 14 2 K 340 Begoñéame
5 comentarios
31 14 2 K 340 Begoñéame
makinavaja #1 makinavaja
Algo inventará, tranquilos... :-D :-D :-D :-D
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woody_alien #2 woody_alien
#1 Solo tiene que aguantar hasta las próximas generales.
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josde #4 josde
#1 Si que se jubila en 6 meses, que le vayan preparando un homenaje por su bien hacer.
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reithor #3 reithor
Estamos ansiosos por conocer qué togado toma el relevo de juez de las causas ridículas elquepuedahacerquehaga.
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hormiga_cartonera #5 hormiga_cartonera
Pues si algo queda claro, es que está limpia como la patena porque después de semejante prospección que tire la primera piedra quién esté libre de culpa. Dicho esto, vaya puta basura de poder judicial, de separación de poderes y de mecanismos de contra-balance cuando se producen estos atracos y no pasa absolutamente nada. Vaya puta vergüenza y vaya puta vergüenza de derecha que tenemos en este país.
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menéame