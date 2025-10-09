Paula Carmona y Carla Pamies, 19 y 20 años: “Pasamos cuatro horas diarias en el tren porque alquilar una habitación en Barcelona cuesta 500 euros, en un piso compartido con cinco personas”

Paula Carmona (19) y Carla Pamies (20), residentes en Granollers y Calafell, estudian Derecho en la Universidad de Barcelona. Comparten sus incertidumbres y nos cuentan cómo su generación está harta de la situación actual. Ambas sacrifican un total de cuatro horas diarias en desplazamientos, ya que es la única alternativa asequible para seguir estudiando. Coinciden en que los trenes siempre van con retraso, por lo que siempre deben calcular más tiempo de lo que necesitan.