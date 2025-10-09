edición general
Paula Carmona y Carla Pamies, 19 y 20 años: “Pasamos cuatro horas diarias en el tren porque alquilar una habitación en Barcelona cuesta 500 euros, en un piso compartido con cinco personas”

Paula Carmona (19) y Carla Pamies (20), residentes en Granollers y Calafell, estudian Derecho en la Universidad de Barcelona. Comparten sus incertidumbres y nos cuentan cómo su generación está harta de la situación actual. Ambas sacrifican un total de cuatro horas diarias en desplazamientos, ya que es la única alternativa asequible para seguir estudiando. Coinciden en que los trenes siempre van con retraso, por lo que siempre deben calcular más tiempo de lo que necesitan.

#1 Pitchford
Es evidente que Barcelona, Madrid y alguna otra ciudad están saturadas de puestos de trabajo y plazas de formación, frente a la limitada capacidad de oferta de su mercado inmobiliario. Parece imprescindible que los poderes públicos trasladen/creen centros de trabajo y universidades en poblaciones con mejores condiciones de vivienda. También se podría impulsar a la empresa privada a hacer lo mismo, combinando tasas y ayudas.
2 K 43
#6 mcfgdbbn3
#1: No hace falta crear universidades nuevas, con dar más plazas en las que ya existen podría ser suficiente, se podría aprovechar esas plazas extra para que tuvieran horarios diferentes a los habituales, pero como la universidad pública está orientada solo a los que tienen 18 años, pues nada.
1 K 30
#10 Pitchford
#6 No veo cómo el crear más plazas en Barcelona pueda mejorar el problema de sus altos precios de alquiler. Más bien creo que lo empeoraría. Que las creen en Lleida por ejemplo, que la vivienda está barata y tienen mucho sitio para construir.
1 K 30
#11 mcfgdbbn3 *
#10: Pues eso, no creas nuevas universidades, refuerzas las que no están en ciudades con problemas de vivienda.

Casi todas las provincias tienen facultades, al menos en CyL, todas las provincias tienen una facultad universitaria pública (UVa en VA, SG, P y SO, la USAL en SA, AV y ZA, la ULE en LE y la UBU en BU), no hacen falta más universidades, si a caso alguna facultad nueva, este año se han creado plazas nuevas o el que viene, y es normal, porque vive más gente y es normal que se necesiten más plazas.
1 K 30
#12 Pitchford
#11 Ok. Te había entendido mal..
1 K 30
#3 Icelandpeople *
La vivienda hace ya tiempo que le da igual a todo el mundo.

En breve, las familias de las generaciones nacidas en 2005 contarán con 3-4-5 adultos por vivienda, con el único horizonte para los hijos de independizarse en unas condiciones todavía peores que eso.

"Es lo que hay". A otra cosa.
0 K 20
Jaime131 #14 Jaime131
#13 Lo mismo que lloriquean los que no les gusta lo de #ayuseame
0 K 11
Jaime131 #2 Jaime131
La que está liando Ayuso.
0 K 11
#4 Jodere
#2 Si por que en Madrid una habitación compartida entre dos en residencia de estudiantes son 750€ al mes y en un piso compartido, fuera de Madrid en Mostoles, entre 4 estudiantes son 500€ al mes
0 K 8
pedrobotero #7 pedrobotero
#2 cuéntanos, cuéntanos con que no la está liando Ayuso?
0 K 10
#13 ldoes
#2 Los mismos que lloriquean con lo de Ayuséame:
0 K 8
#5 fremen11
Las ciudades dormitorio se inventaron hace mucho tiempo y luego que todo el mundo quiere tener el curro a cinco minutos de casa andando, y pasa lo que pasa.
El problema de vivienda es real, pero también pasa por descentralizar las cosas.
0 K 7
pedrobotero #8 pedrobotero *
#5 y por dar el full remoto en todos los puestos de trabajo en los QUE SE PUEDA aplicar.

No te estoy gritando, solo quiero remarcar eso porque vendrá algún adorador de empresas diciendo que el panadero de su barrio no puede hacer trabajo remoto
1 K 21
#9 srskiner
#8 relacionado con eso me pregunto si no les compensaria la uned
0 K 9

