Paula Carmona y Carla Pamies, 19 y 20 años: “Pasamos cuatro horas diarias en el tren porque alquilar una habitación en Barcelona cuesta 500 euros, en un piso compartido con cinco personas”

Paula Carmona (19) y Carla Pamies (20), residentes en Granollers y Calafell, estudian Derecho en la Universidad de Barcelona. Comparten sus incertidumbres y nos cuentan cómo su generación está harta de la situación actual. Ambas sacrifican un total de cuatro horas diarias en desplazamientos, ya que es la única alternativa asequible para seguir estudiando. Coinciden en que los trenes siempre van con retraso, por lo que siempre deben calcular más tiempo de lo que necesitan.
Casi todas las provincias tienen facultades, al menos en CyL, todas las provincias tienen una facultad universitaria pública (UVa en VA, SG, P y SO, la USAL en SA, AV y ZA, la ULE en LE y la UBU en BU), no hacen falta más universidades, si a caso alguna facultad nueva, este año se han creado plazas nuevas o el que viene, y es normal, porque vive más gente y es normal que se necesiten más plazas.
En breve, las familias de las generaciones nacidas en 2005 contarán con 3-4-5 adultos por vivienda, con el único horizonte para los hijos de independizarse en unas condiciones todavía peores que eso.
"Es lo que hay". A otra cosa.
El problema de vivienda es real, pero también pasa por descentralizar las cosas.
No te estoy gritando, solo quiero remarcar eso porque vendrá algún adorador de empresas diciendo que el panadero de su barrio no puede hacer trabajo remoto