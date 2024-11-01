edición general
18 meneos
18 clics
El New York Times subraya que los mayores arrendadores de Madrid son fondos de inversión de EEUU

El New York Times subraya que los mayores arrendadores de Madrid son fondos de inversión de EEUU

El impacto que están teniendo, en la crisis de la vivienda de España y los desahucios, compañías como Blackrock y bancos o fondos de inversión de EEUU es puesto de relieve por el prestigioso diario neoyorquino en un reportaje que firma Benjamin Cunningham. Se detalla como en concreto Blackrock ya es el mayor

| etiquetas: vivienda , españa , estados unidos
17 1 0 K 235 actualidad
14 comentarios
17 1 0 K 235 actualidad
Comentarios destacados:    
Un_señor_de_Cuenca #2 Un_señor_de_Cuenca
Con lo fácil que sería simplemente legislar para que la compra de viviendas sólo pudieran hacerla particulares y con un número máximo de propiedades. Y si alguien viene a decirme que eso es atentar contra el libre mercado, intervencionismo y no sé qué zarandajas, que me diga también si eso está por encima del bien común de los ciudadanos, el derecho a una vivienda digna y a no tener que arruinarse de por vida para comprar un agujero de mierda donde vivir.
7 K 84
Un_señor_de_Cuenca #9 Un_señor_de_Cuenca
#4 Cuando uno dice lo contrario que Ayuso, sabe que ha acertado. Mañana esta desgraciada es capaz de decir que estamos en primavera.
3 K 55
NPCMeneaMePersigue #6 NPCMeneaMePersigue *
#2 Lo curioso es que a estos inmigrantes rstadounidenses que violan la constitución especulando con la vivienda en contra del artículo 47 nadie los señala, ahora si un inmigrante se pelea en la calle sale en todos los medios.
2 K 54
Connect #7 Connect
¿Pero no eran los chinos los que nos iban a comprar? :roll:

Menudas tragaderas, tener que oir que cuidado que vienen los chinos a comprarnos, cuando llevamos décadas con los americanos invadiendo desde nuestras redes sociales e internet, a la cartera con las tarjetas de crédito o las comidas rápida y ahora nuestras viviendas. Quién nos ha comprado son los americanos!
1 K 33
PeterDry #11 PeterDry
#7 Después de quitarnos Cuba , Filipinas y Puerto Rico que eran territorio español, solo 50 años después les dejamos instalar bases militares aquí.
0 K 9
NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
Por eso PSOE, PP y Vox se niegan a regular el alquiler y votan en contra, por esto mismos fondos Mazón no hizo nada en la riada de Valencia y nos masacraron, por estos fondos de inversion la gente no puede tener hijos y nos llegan a una natalidad del 40% menos y la extinción

Masacres y extinción es genocidio en España por los estadounidenses

That is why the PSOE, PP, and Vox refuse to regulate rent and vote against it. That is why Mazón did nothing during the floods in Valencia and we were devastated. Because of these investment funds, people cannot have children and we are facing a 40% drop in the birth rate and extinction.

Massacres and extinction are genocide in Spain due americans
1 K 31
fofito #8 fofito *
"Blackrock ya es el mayor propietario privado de viviendas de Madrid y otras compañías de EEUU controlan la mitad de todas las casas en esta situación en España"
"enfatiza que se trata de hecho de un problema generalizado porque esta firma de EEUU se ha convertido en la última década en el mayor propietario privado de viviendas residenciales y arrendatario en Madrid, con 13.000, y el segundo mayor en toda España con 19.600 propiedades. Añade que en la actualidad hay más de…   » ver todo el comentario
1 K 31
#3 El_dinero_no_es_de_nadie
No, los mayores arrendadores de Madrid son los propietarios particulares.
Blackrock es el que más propiedades tiene a título individual, pero no sobre el total.
1 K 22
unlugar #5 unlugar
#3 Según el punto de vista. Desde el que creo que planteas, los mayores arrendadores de Madrid son los que tienen pisos en propiedad en Madrid así, en conjunto.
0 K 10
bronco1890 #13 bronco1890
#3 El tema es vender el relato de que la culpa de que no tengas vivienda asequible es de los fondos, de los especuladores, de Franco o del Sursum corda, los que llevan siete años gobernando no tienen ninguna responsabilidad, ellos solo pasaban por ahí.
Mientras les siga funcionando y sus votantes no les partan la cara seguirán igual claro.
0 K 11
#14 euacca
#3 Entonces el hombre más alto del mundo no es Sultan Kösen, con suits 2,43 metros, porque todos los demás hombres uno encima de otro sumamos mucha más altura. ¿Es así?
0 K 11
NPCMeneaMePersigue #10 NPCMeneaMePersigue
BlackRock son los sionistas israelíes por si alguien no lo sabe, que luego el gobierno se hace el enfadao con Israel
0 K 20
#12 Bravok1
Ayuso iscariote se la debería llamar.
0 K 7

menéame