El New York Times subraya que los mayores arrendadores de Madrid son fondos de inversión de EEUU

El impacto que están teniendo, en la crisis de la vivienda de España y los desahucios, compañías como Blackrock y bancos o fondos de inversión de EEUU es puesto de relieve por el prestigioso diario neoyorquino en un reportaje que firma Benjamin Cunningham. Se detalla como en concreto Blackrock ya es el mayor
| etiquetas: vivienda , españa , estados unidos
www.publico.es/politica/ayuso-evento-fondo-buitre-blackrock-intervenir
Menudas tragaderas, tener que oir que cuidado que vienen los chinos a comprarnos, cuando llevamos décadas con los americanos invadiendo desde nuestras redes sociales e internet, a la cartera con las tarjetas de crédito o las comidas rápida y ahora nuestras viviendas. Quién nos ha comprado son los americanos!
Masacres y extinción es genocidio en España por los estadounidenses
That is why the PSOE, PP, and Vox refuse to regulate rent and vote against it. That is why Mazón did nothing during the floods in Valencia and we were devastated. Because of these investment funds, people cannot have children and we are facing a 40% drop in the birth rate and extinction.
Massacres and extinction are genocide in Spain due americans
"enfatiza que se trata de hecho de un problema generalizado porque esta firma de EEUU se ha convertido en la última década en el mayor propietario privado de viviendas residenciales y arrendatario en Madrid, con 13.000, y el segundo mayor en toda España con 19.600 propiedades. Añade que en la actualidad hay más de… » ver todo el comentario
Blackrock es el que más propiedades tiene a título individual, pero no sobre el total.
Mientras les siga funcionando y sus votantes no les partan la cara seguirán igual claro.