«Mi mujer ha entrado en la cárcel de Palma por robar cuatro sobres de jamón serrano»

El marido de una sentenciada a cinco meses de prisión por robo pide que le concedan el tercer grado al tener menores a cargo y un puesto de trabajo. El pasado mes de diciembre, una mujer española de 36 años fue sorprendida en un conocido supermercado de Palma tratando de robar cuatro bandejas de jamón de bellota valoradas en 571,39 euros. En enero, la acusada del robo admitió los hechos ante la magistrada y aceptó una pena de cinco meses de prisión, a la que se llegó tras un acuerdo de conformidad entre las partes antes de iniciarse la vista.
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Que vamos. Si uno roba para comer no se roba jamón de bellota que 4 sobres valen más de 500€ y luego se pone a llorar.
Curiosamente de eso no habla nadie. Eso sí, no faltará alguno en Menéame que te justifique que el robo de jamón de a 125€ el sobre entra dentro de la categoría de robo famélico
Lo "extraño" es que no hablen de cuanto tiempo han tardado en enviarla a juicio, porque los carteristas y ladrones de moviles tienen el pase para la puerta giratoria en comisaria no porque la ley sea laxa sino porque llevan la tira de años a la espera de juicio y no se les puede retener mas tiempo en una celda.
El ultimo parrafo deja entrever que el juicio no ha sido por "el robo del jamon"; "El marido explica que han pagado la responsabilidad civil de varios de los hurtos que habría cometido y que, en alguno, «se pasó del límite de los 400 euros..."
En definitiva, un delito.
Me atrevería a decir que ni siquiera en la hostelería , a esos niveles el jamón se corta delante del cliente
Hasta pa ser chorizo vale más ser listo que tonto.
Sobre todo si uno es reincidente.
Nota: las faltas ya no existen, ahora se llaman delitos leves.
"Tenemos cuatro hijos, tres de ellos menores de edad con 16, 8 y 5 años. Necesitan a su madre"
571Eur en jamón, que entiendo que por hambre no sería porque irías al barato, encima con antecedentes penales y con un juicio pendiente aún...
Lo siento pero que se pudra, si con antecedentes aún sigue robando, esta gente hay que sacarlas del sistema, ¿No quieres ser buena persona? ¿no te quieres integrar y ser parte de la sociedad? ¿Quieres ir a tu aire? Pues adiós, pero también de ayudas, sanidad, educación, etc... se un paria, pero que no lo paguemos nosotros...
Pena ninguna
Y ese umbral se ha ido reduciendo año tras año, y haciendo cada vez mas exigente porque "la inseguridad en las calles no se puede soportar" con el tema de los pequeños hurtos.
Si hacemos las penas mas exigentes, lo hacemos para todo el mundo, no podemos hacerlo solo para los de piel oscura.
#35 no, el valor no cambia el tipo penal. Un robo sólo es robo cuando se ejerce fuerza sobre las cosas o violencia sobre las personas, independientemente de que el botín sea de 5 euros o 5 millones. En el hurto sí hay varios tipos (leve, básico o agravado) en función del valor de lo sustraido, pero no se convierte en un robo, sigue siendo un hurto.
Código Penal.
Artículo 237.
Son reos del delito de robo los que, con ánimo de lucro, se apoderaren de las cosas muebles ajenas empleando fuerza en las cosas para acceder o abandonar el lugar donde éstas se encuentran o violencia o intimidación en las personas, sea al cometer el delito, para proteger la huida, o sobre los que acudiesen en auxilio de la víctima o que le persiguieren.
Ay por la raza.
Se nota lo de no tener a un García Castellón que te cubra las espaldas.
Sale la bandeja a 142,84€.
Si tienes necesidad, vas a por artículos de 142,84€?
La técnica de usar a los hijos como excusa para cualquier escenario: "darles de comer" o para salir de la cárcel es tan versátil que me parece una genialidad.
x.com/rtsimpsons/status/1366473556259975168?s=20
Trabajo estable y vivienda social,ya quisiera más de uno...
Hasta la puta polla de los listos, políticos o mundanos. Si quieres robar, robas barato, no jamon valorado en 500 putos pavos
Y ya tiene que tener graves antecedentes para que la hayan metido en la carcel. No entra cualquiera a prisión por hurtos menores