«Mi mujer ha entrado en la cárcel de Palma por robar cuatro sobres de jamón serrano»

El marido de una sentenciada a cinco meses de prisión por robo pide que le concedan el tercer grado al tener menores a cargo y un puesto de trabajo. El pasado mes de diciembre, una mujer española de 36 años fue sorprendida en un conocido supermercado de Palma tratando de robar cuatro bandejas de jamón de bellota valoradas en 571,39 euros. En enero, la acusada del robo admitió los hechos ante la magistrada y aceptó una pena de cinco meses de prisión, a la que se llegó tras un acuerdo de conformidad entre las partes antes de iniciarse la vista.