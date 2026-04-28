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«Mi mujer ha entrado en la cárcel de Palma por robar cuatro sobres de jamón serrano»

«Mi mujer ha entrado en la cárcel de Palma por robar cuatro sobres de jamón serrano»

El marido de una sentenciada a cinco meses de prisión por robo pide que le concedan el tercer grado al tener menores a cargo y un puesto de trabajo. El pasado mes de diciembre, una mujer española de 36 años fue sorprendida en un conocido supermercado de Palma tratando de robar cuatro bandejas de jamón de bellota valoradas en 571,39 euros. En enero, la acusada del robo admitió los hechos ante la magistrada y aceptó una pena de cinco meses de prisión, a la que se llegó tras un acuerdo de conformidad entre las partes antes de iniciarse la vista.

| etiquetas: cárcel , palma , reincidencia , robo
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52 comentarios
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Comentarios destacados:        
Priorat #3 Priorat
Pues si h a entrado en la cárcel con cinco meses de condena es que ya tenía antecedentes.

Que vamos. Si uno roba para comer no se roba jamón de bellota que 4 sobres valen más de 500€ y luego se pone a llorar.
40 K 403
#21 Ovidio
#3 Pues si h a entrado en la cárcel con cinco meses de condena es que ya tenía antecedentes.

Curiosamente de eso no habla nadie. Eso sí, no faltará alguno en Menéame que te justifique que el robo de jamón de a 125€ el sobre entra dentro de la categoría de robo famélico
3 K 33
johel #44 johel *
#3 #21 #37 Quizas no hablamos de que tiene antecedentes porque lo pone en la noticia... xD

Lo "extraño" es que no hablen de cuanto tiempo han tardado en enviarla a juicio, porque los carteristas y ladrones de moviles tienen el pase para la puerta giratoria en comisaria no porque la ley sea laxa sino porque llevan la tira de años a la espera de juicio y no se les puede retener mas tiempo en una celda.
El ultimo parrafo deja entrever que el juicio no ha sido por "el robo del jamon"; "El marido explica que han pagado la responsabilidad civil de varios de los hurtos que habría cometido y que, en alguno, «se pasó del límite de los 400 euros..."
0 K 10
#34 Pixmac
#3 Que tiene antecedentes y seguramente habrá algo más. No dicen si fue robo con violencia, que en muchas ocasiones "por cuatro sobres de jamón serrano" se enfrentan a los empleados y entre la reincidencia y la violencia el juez habrá decidido que entrara en la cárcel.
0 K 20
#36 eipoc
#3 ahora hay que hacer una lista de la compra y que pases tú el visto bueno para robar. "Solo se puede robar leche, pan duro y chopez" va a ser la nueva doctrina y cuando la gente solo robe eso tambienén pediras pena de cárcel porque te cae mal que se normalice.
1 K 21
Battlestar #37 Battlestar
#3 Es lo primero que he pensado, si la pena es menor a dos años si no se tienen antecedentes se suspende. Y si tiene antecedentes no quiere decir que es que igual la condenaron hace 10 años, no, quiere decir que ha pasado relativamente poco desde su ultima condena y además habrá sido por el mismo delito.
0 K 10
#41 fzman
#3 No es para comer, luego es para vender.

En definitiva, un delito.
3 K 7
Flogisto #42 Flogisto *
#3 #8 #12 #17 #18 #31 Una hipótesis es que la necesidad no sea alimenticia, si no para pagar el alquiler. Luego los jamones no serían para comer, sino para revenderlos.
0 K 12
Kantinero #50 Kantinero
#42 quien consume ese tipo de jamón no lo compra a un reventa para ahorrar 100€
Me atrevería a decir que ni siquiera en la hostelería , a esos niveles el jamón se corta delante del cliente
0 K 12
#4 Kuruñes3.0
Si su mujer hubiese robado menos cantidad sería falta y no delito y no se verían en estas.
Hasta pa ser chorizo vale más ser listo que tonto.
Sobre todo si uno es reincidente.
7 K 65
antesdarle #12 antesdarle
#4 no creo que esa mujer robando jamón de bellota estuviera realmente necesitada. Alguien con hambre de verdad ni se detiene a mirar lo que agarra
0 K 10
#22 El_Almondigas
#4 completamente de acuerdo.

Nota: las faltas ya no existen, ahora se llaman delitos leves.
0 K 6
HAL9K #24 HAL9K
#4 No existen las faltas en el código penal español desde 2015. Ahora son todos delitos (leves, menos graves y graves)
2 K 20
#43 fzman
#4 Creo que eso de las faltas se eliminó.
0 K 7
Kleshk #9 Kleshk *
"tiene antecedentes por hurto y un juicio pendiente, pero no tendría que estar en la cárcel"
"Tenemos cuatro hijos, tres de ellos menores de edad con 16, 8 y 5 años. Necesitan a su madre"

571Eur en jamón, que entiendo que por hambre no sería porque irías al barato, encima con antecedentes penales y con un juicio pendiente aún...

Lo siento pero que se pudra, si con antecedentes aún sigue robando, esta gente hay que sacarlas del sistema, ¿No quieres ser buena persona? ¿no te quieres integrar y ser parte de la sociedad? ¿Quieres ir a tu aire? Pues adiós, pero también de ayudas, sanidad, educación, etc... se un paria, pero que no lo paguemos nosotros...

Pena ninguna
5 K 54
sotillo #1 sotillo
parece que ni son cuatro sobres ni son de “jamón serrano “ pero sigue siendo excesivo viendo donde está Aldama o un señor anónimo
3 K 48
#19 Alcalino
#1 El problema de esos 4 sobres es que la "bellota" hace que superen el umbral que diferencia el hurto del robo.

Y ese umbral se ha ido reduciendo año tras año, y haciendo cada vez mas exigente porque "la inseguridad en las calles no se puede soportar" con el tema de los pequeños hurtos.

Si hacemos las penas mas exigentes, lo hacemos para todo el mundo, no podemos hacerlo solo para los de piel oscura.
1 K 12
HAL9K #23 HAL9K
#19 El valor del objeto no determina si es hurto o robo. Lo que diferencia el robo del hurto es que se haya ejercido fuerza en las cosas o violencia en las personas.
3 K 37
cosmonauta #35 cosmonauta
#23 El valor también. Por eso los Mossos han creado equipos para robos de relojes y teléfonos.
0 K 14
Ovlak #39 Ovlak *
#23 Correcto. La diferencia está en el cómo, no en el qué. Aunque en el delito de hurto sí importa el qué (el cuánto, más bien) que supongo que es lo que ha confundido a #19.

#35 no, el valor no cambia el tipo penal. Un robo sólo es robo cuando se ejerce fuerza sobre las cosas o violencia sobre las personas, independientemente de que el botín sea de 5 euros o 5 millones. En el hurto sí hay varios tipos (leve, básico o agravado) en función del valor de lo sustraido, pero no se convierte en un robo, sigue siendo un hurto.
2 K 38
HAL9K #40 HAL9K
#35 No, el valor no.

Código Penal.
Artículo 237.
Son reos del delito de robo los que, con ánimo de lucro, se apoderaren de las cosas muebles ajenas empleando fuerza en las cosas para acceder o abandonar el lugar donde éstas se encuentran o violencia o intimidación en las personas, sea al cometer el delito, para proteger la huida, o sobre los que acudiesen en auxilio de la víctima o que le persiguieren.
1 K 22
#46 Beltza01
#40 Antes se diferenciaba entre falta o delito por el valor, siempre que no hubiera habido acto violento por medio. O eso recuerdo.
0 K 7
#47 sorecer
#46 En la reforma penal del 2015 se quitaron las faltas. Lo sé MUY BIEN porque lo estudié en el 2015, suspendí y en el 2016 tuve que empollarme los cambios :-(
1 K 17
Skiner #28 Skiner *
#1 Si esta señora entra en la cárcel es porque ya tiene antecedentes, porque si te condenan con 5 meses de cárcel y no tienes antecedentes no entras en la cárcel.
1 K 10
Ovlak #45 Ovlak
#28 En la práctica es lo habitual, pero en la teoría no hay nada que lo impida. La regla es que con una condena superior a 2 años se entra obligatoriamente a prisión, pero con una inferior queda a criterio del juez el suspenderla. Es factible y, sobre todo, legal que alguien entre en prisión con una condena de 5 meses aunque sea la primera, aunque no sea habitual.
0 K 12
Connect #8 Connect
No veas con la señora. No robó choped o jamón dulce del barato, no. Se fue a por el de bellota... y cuatro sobres! Además de hambre, tenía morro fino! :troll:
2 K 45
#29 calaverax
#8 ya que te pones a robar, no vas a ir a por el chopped, no? Si te pillan el marrón y la vergüenza (para algunos) es la misma por 5 que por 500€
0 K 10
plutanasio #7 plutanasio
«Yo no voy a mentir, tiene antecedentes por hurto y un juicio pendiente, pero no tendría que estar en la cárcel, si robó fue para darle de comer a sus hijos, para vender los productos y comprar comida»

Ay por la raza.
3 K 41
alfema #26 alfema
Lo de leer las noticias siempre ha estado sobrevalorado, tal como dice #7, tenía antecedentes, por eso entra en la cárcel, según el artículo el jamón no lo quería para comer, sino para venderlo y comprar comida con ese dinero, supongo que es más fácil esconder esas cuatro bandejas que otros productos de valor similar.
1 K 23
#48 Beltza01
#26 Y quién le compraría eso? Desde luego, a ese precio no.
0 K 7
calde #2 calde *
Pues sí, parece muy injusto comparado con los sinvergüenzas del caso kitchen y gurtel.

Se nota lo de no tener a un García Castellón que te cubra las espaldas.
2 K 36
javierchiclana #10 javierchiclana
Reincidente se queja de ir a la cárcel pero es la única forma de que deje de robar... la excusa de que es "comida" no cuela.
1 K 31
#20 Anonimatron
#10 y más aún cuando en la propia noticia te dicen que o se la comen o la revenden ????
0 K 6
CharlesBrowson #14 CharlesBrowson
No cuela, hay algo mas, pero buen intento
2 K 29
#18 Anonimatron
4 bandejas de jamón de bellota valoradas en 571,39€.
Sale la bandeja a 142,84€.
Si tienes necesidad, vas a por artículos de 142,84€?
La técnica de usar a los hijos como excusa para cualquier escenario: "darles de comer" o para salir de la cárcel es tan versátil que me parece una genialidad.
2 K 25
DrEvil #52 DrEvil
#18 Basta con quitarle la custodia, y ya no será un problema. Igual gente que hace eso no es la ideal para educar niños...
0 K 8
MoñecoTeDrapo #30 MoñecoTeDrapo
¿Está mal robar una barra de pan para dar de comer a tu familia hambrienta? Pues supón que tienes una familia muy numerosa. ¿Está mal robar un camión de pan para darles de comer? ¿Y si a tu familia no le gustara el pan y les gustaran los cigarrillos?
x.com/rtsimpsons/status/1366473556259975168?s=20
2 K 21
#16 laruladelnorte
«Tenemos cuatro hijos, tres de ellos menores de edad con 16, 8 y 5 años. Necesitan a su madre. Para que pueda seguir trabajando y ayudar a pagar el piso porque si no lo vamos a perder. Tiene vivienda social y un trabajo estable, podríamos perderlo todo. No ha matado a nadie», explica el marido preocupado por la situación.

Trabajo estable y vivienda social,ya quisiera más de uno...
1 K 20
#31 srskiner
#16 es que cuando uno tiene eso empieza a querer jamon de 500 euros
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el-aleman #17 el-aleman
Sí tienes hambre no necesitas que el jamón sea 4 jotas y que cuatro sobres cuesten más de 500 pavos.
1 K 20
pitercio #51 pitercio *
El abogado no ha funcionado muy bien, igual tenía aún algún resto de honradez. Uno tipo los que defienden a Puyol, Bárcenas y esa peña, habría ido juicio sin duda, porque lo primero que habría establecido era el valor del producto, sin el margen comercial, con fraude en el etiquetado y el pesaje, para lo que habría pedido un peritaje. Habría denunciado machismo, racismo, discriminación, exceso de fuerza, recusado al juez por haber dictado sentencias a favor del denunciante, retrasado el juicio a 2030 y denunciado dilaciones indebidas.
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#27 Troll_hunter
Gente como ésta son los que dan alas a VOX. Esta persona es una delicuente escudándose en sus hijos. Vergüenza tendría que darle.
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#32 srskiner
#27 que dices, vox diria al.menos roba jamón, eso es una española de verdad. Comer jamon deberia ser un requisito de entrada en España
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#5 Ovidio
No era chopped, no
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Cidwel #38 Cidwel *
cero pena. Unos meses para que aprenda, luego que se le enjuicie por todo lo pasado.
Hasta la puta polla de los listos, políticos o mundanos. Si quieres robar, robas barato, no jamon valorado en 500 putos pavos

Y ya tiene que tener graves antecedentes para que la hayan metido en la carcel. No entra cualquiera a prisión por hurtos menores
0 K 10
#33 tpm1
¿A los que decís que si tiene hambre debería haber robado algo más barato no habéis pensado que a lo mejor es para venderlo? Y con eso no la defiende, que si tiene casa y trabajo el marido, que se joda.
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#25 Cincocuatrotres
Si algo mas habrá que no sabemos, tambien es verdad que hay algunos delincuentes con mas de 70 delitos, delitos mas violentos y se pasean por la calle, algo mas habrá.
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KoLoRo #15 KoLoRo
Y cuando le quitan la custodia dice? :shit:
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Veo #6 Veo
Entre esto y la de la el lápiz de labios de 3 euros... detecto campaña de atemorización de las grandes superficies contra los urtos....
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Veo #49 Veo
#11 Hurtos, mil perdones.
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antesdarle #13 antesdarle
#6 bueno entre robar un lápiz de labios de 3 napos y 4 sobres de jamón de 500 eurazos hay un océano xD
3 K 40

menéame