Una mujer acepta en Jaén 4 años de internamiento por matar a su hijo de 6 años bajo «un brote psicótico agudo»

La mujer que mató a su hijo de 6 años durante un «brote psicótico agudo» ha reconocido los hechos y se ha conformado con 4 años de internamiento en un psiquiátrico. Ha sido una conformidad alcanzada en un procedimiento que estaba previsto juzgarse con un jurado por delito de asesinato.La fiscalía pidió que se le aplique el «internamiento psiquiátrico por máximo 4 años sin perjuicio de su mantenimiento, cese sustitución por otras medidas en función de la peligrosidad». De esta forma, la acusada no tendría que agotar 4 años si lo estima el centro