Una mujer acepta en Jaén 4 años de internamiento por matar a su hijo de 6 años bajo «un brote psicótico agudo»

La mujer que mató a su hijo de 6 años durante un «brote psicótico agudo» ha reconocido los hechos y se ha conformado con 4 años de internamiento en un psiquiátrico. Ha sido una conformidad alcanzada en un procedimiento que estaba previsto juzgarse con un jurado por delito de asesinato.La fiscalía pidió que se le aplique el «internamiento psiquiátrico por máximo 4 años sin perjuicio de su mantenimiento, cese sustitución por otras medidas en función de la peligrosidad». De esta forma, la acusada no tendría que agotar 4 años si lo estima el centro
| etiquetas: jaén , mujer , madre , hijo , asesinato
Yo no sé si la justicia se ha equivocado, como casi siempre o aquí lo que hay es un drama muy jodido y una buena labor de prevención del suicidio, lo que sí sé es que prefiero dudar, que dar por sentado algo de lo que no estoy seguro cuando se trata de un tema tan delicado.
En los casos de hombres con brotes psicóticos también se dice, otra cosa es que la gran mayoría de asesinatos y homicidios no sean debido a enfermedades mentales.
Y allí van los que cometen delitos con problemas psiquiátricos.
#5 #9 #13 #21
#12 Tendremos que ir a Aramis Fuster para saber eso.
No hace falta a Aramis Fuster para darse cuenta del patron.
Pero oye, que yo no soy ni juez ni verdugo, pero puedo tener mi opinion
Las cosas complejas no tienen explicaciones sencillas.
Que puto asco de comentario... Luego que si la superioridad moral de la izquierda, es que en la derecha no hay.
Edit: estoy llorando en una esquina por el negativo
Y creen que por el llanto muy fuerte deberíamos tener en cuenta su asquerosa diatriba.
Luego se rasgarán las vestiduras cuando se acuse a los jueces de prevaricar.