edición general
20 meneos
24 clics
Una mujer acepta en Jaén 4 años de internamiento por matar a su hijo de 6 años bajo «un brote psicótico agudo»

Una mujer acepta en Jaén 4 años de internamiento por matar a su hijo de 6 años bajo «un brote psicótico agudo»

La mujer que mató a su hijo de 6 años durante un «brote psicótico agudo» ha reconocido los hechos y se ha conformado con 4 años de internamiento en un psiquiátrico. Ha sido una conformidad alcanzada en un procedimiento que estaba previsto juzgarse con un jurado por delito de asesinato.La fiscalía pidió que se le aplique el «internamiento psiquiátrico por máximo 4 años sin perjuicio de su mantenimiento, cese sustitución por otras medidas en función de la peligrosidad». De esta forma, la acusada no tendría que agotar 4 años si lo estima el centro

| etiquetas: jaén , mujer , madre , hijo , asesinato
17 3 0 K 281 actualidad
28 comentarios
17 3 0 K 281 actualidad
Comentarios destacados:      
Gadfly #2 Gadfly
Pussypass
12 K 63
ingenierodepalillos #5 ingenierodepalillos
#1 #2 Les veo muy seguros de que ha engañado a jueces, psicólogos y abogados, ¿se han planteado lo jodido que tiene que ser matar a tu propio hijo en un brote psicótico?
Yo no sé si la justicia se ha equivocado, como casi siempre o aquí lo que hay es un drama muy jodido y una buena labor de prevención del suicidio, lo que sí sé es que prefiero dudar, que dar por sentado algo de lo que no estoy seguro cuando se trata de un tema tan delicado.
10 K 105
sorrillo #8 sorrillo
#5 La percepción general es que cuando es una mujer se atribuye a problemas psicológicos y cuando es un hombre se atribuye al odio a las mujeres.
6 K 36
ingenierodepalillos #17 ingenierodepalillos
#8 Hable por usted, la percepción general es que cuando un juzgado dictamina una sentencia en base a unos estudios médicos, se entienda que existen razones para que así haya sido.

En los casos de hombres con brotes psicóticos también se dice, otra cosa es que la gran mayoría de asesinatos y homicidios no sean debido a enfermedades mentales.
3 K 58
Mecaguen #18 Mecaguen
#8 La "percepción general" surge cuando uno es tremendamente ignorante sobre las enfermedades mentales y sobre los profesionales que las diagostican y tratan.
1 K 26
#19 Bottle *
#8 Pues la percepción general debe de ser un poco errónea porque en los dos hospitales psiquiátricos penitenciarios que hay en España hay muchísimos mas hombres que mujeres.
Y allí van los que cometen delitos con problemas psiquiátricos.
#5 #9 #13 #21

#12 Tendremos que ir a Aramis Fuster para saber eso.
2 K 38
KoLoRo #25 KoLoRo *
#19 Es que es muy curioso que casi siempre pasa lo mismo oiga... en este caso "Brote psicotico agudo" no he visto yo una noticia de un hombre asesinando una mujer que le metan tal mierda, por que literalmente es violencia de genero aun que este mal de la cabeza.. como ya ha pasado alguna que otra vez.

No hace falta a Aramis Fuster para darse cuenta del patron.

Pero oye, que yo no soy ni juez ni verdugo, pero puedo tener mi opinion :-D
0 K 7
Alakrán_ #21 Alakrán_
#8 Lo ha definido usted bastante bien.
0 K 12
OdaAl #9 OdaAl
#5 ¿Puede que también haya hombres con enfermedades mentales?

Las cosas complejas no tienen explicaciones sencillas.
3 K 38
javierchiclana #12 javierchiclana
#5 Si tienes arrebatos incontrolables debes de alejarte de tus hijos antes de hacerles daño... o mejor, no tener descendencia.
0 K 20
ingenierodepalillos #16 ingenierodepalillos
#12 Como si un brote psicótico fuese predecible, no sabemos cuántos episodios ha sufrido en su vida ni a qué se debe, pero aquí está asumiendo lo que le sale de los huevos para no quedar como un insensible.
3 K 15
Dakaira #22 Dakaira *
#12 y con el palillo en la boca lo dices?

Que puto asco de comentario... Luego que si la superioridad moral de la izquierda, es que en la derecha no hay.

Edit: estoy llorando en una esquina por el negativo xD
2 K 12
ingenierodepalillos #24 ingenierodepalillos
#22 Nunca entenderé que alguien alardee de no tener ni puta idea.
1 K 32
Dakaira #26 Dakaira
#24 bueno... Todos cortados por el mismo patrón.

Y creen que por el llanto muy fuerte deberíamos tener en cuenta su asquerosa diatriba.
1 K 32
OdaAl #6 OdaAl
#2 Por decir eso mismo me cayó un strike
0 K 10
ingenierodepalillos #7 ingenierodepalillos
#6 Y poco me parece.
6 K 45
OdaAl #10 OdaAl
#7 Si no sabes en que noticia lo use. ¿Solo por el termino?
0 K 10
Dakaira #28 Dakaira
#10 y no hace falta saber el contexto... Es de bajeza decir esa mierda.
0 K 20
#14 luzer *
#7 Pues puede ser tan cierto o tan falso como cuando un hombre mata a una mujer e inmediatamente la noticia es "la mato por el mero hecho de ser mujer". O no te extraña que en ningún caso veamos algún ramalazo psiquiátrico, no se, alguna otra motivación. y tragas sin problemas.
1 K 18
ingenierodepalillos #20 ingenierodepalillos *
#14 Que no es una noticia, ni una acusación, que es una sentencia en firme.

Luego se rasgarán las vestiduras cuando se acuse a los jueces de prevaricar.
3 K 51
#23 luzer *
#20 pues ya me contará donde están las sentencias firmes de las que yo hablo que por porcentaje tienen que ser más. No se una noticia al tipo: "Se elimina de la cuenta de victimas de violencia de genero una que ya se contó (siempre se suman al dia siguiente, nunca he visto que se restara ninguna) porque se ha demostrado que no, que no lo hizo por el mero hecho de ser mujer. La sentencia firme ha determinado que la mato por un brote psicotico, o por venganza (vamos, que igual hubiera matado a un hombre en las mismas circunstancias), o en defensa propia... 0. Mujeres que matan hijos, parejas... 90%
0 K 7
ingenierodepalillos #27 ingenierodepalillos
#23 ¿Me ha visto cara de medio de comunicación clickbaitero? Esas quejas no me corresponden a mí y no corresponden a aquí.
0 K 12
javierchiclana #1 javierchiclana *
Sale "barato" matar a un niño indefenso. :ffu:
5 K 49
GeneWilder #3 GeneWilder
#1 Los niños no votan.
2 K 27
#11 sorecer
#3 Y que tendrá que ver una cosa con otra?
1 K 13
GeneWilder #4 GeneWilder
Estas noticias no se suelen dar en las grandes cadenas.
1 K 21
CharlesBrowson #15 CharlesBrowson
no hace muchos dias uno se le fue la flapa y se cargo a un crio de 13 años, la salud mental es muy importante, pero aqui estamos si es importante pero no hacemos ni exigimos nada o ahora es importante y crucial, ahora no tanto, ahora si.
1 K 19
KoLoRo #13 KoLoRo
Anda... otra con problemas mentales, que puta casualidad oiga xD
1 K 18

menéame