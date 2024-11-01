‘Moriré siendo sionista’: Quentin Tarantino y su esposa confiesan su compromiso con Israel

Durante una extensa entrevista para el noticiero de Channel 12, Daniella Pick habló sobre la manera en que su familia atravesó los meses más duros de la guerra en Tel Aviv. El reporte mostró fragmentos de su vida cotidiana junto a Quentin Tarantino, con quien vive desde hace años en el norte de la ciudad, y presentó varias anécdotas que surgieron en ese periodo de tensión. Entre ellas apareció una frase (moriré siendo sionista) que el director había dicho en tono ligero durante los bombardeos.