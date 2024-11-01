edición general
9 meneos
58 clics

‘Moriré siendo sionista’: Quentin Tarantino y su esposa confiesan su compromiso con Israel

Durante una extensa entrevista para el noticiero de Channel 12, Daniella Pick habló sobre la manera en que su familia atravesó los meses más duros de la guerra en Tel Aviv. El reporte mostró fragmentos de su vida cotidiana junto a Quentin Tarantino, con quien vive desde hace años en el norte de la ciudad, y presentó varias anécdotas que surgieron en ese periodo de tensión. Entre ellas apareció una frase (moriré siendo sionista) que el director había dicho en tono ligero durante los bombardeos.

| etiquetas: quentin tarantino , muerto , sionista , israel
7 2 0 K 102 actualidad
21 comentarios
7 2 0 K 102 actualidad
Comentarios destacados:      
Torrezzno #5 Torrezzno
Ahora cualquiera ve inglorious bastards con otros ojos xD
5 K 70
Chinchorro #1 Chinchorro
Pues nada, Quentin. Para la próxima peli aprovecha la sangre de los niños palestinos a los que asesinan tus amigos.
6 K 52
mikhailkalinin #9 mikhailkalinin
#1 En killbill la ratio de represalia es bastante mayor que en Gaza.
0 K 9
mis_cojones_en_bata #7 mis_cojones_en_bata
A ver si es pronto entonces.
2 K 43
#6 Albarkas
Vete a cagar, Quentin.
1 K 36
manbobi #10 manbobi
Otro gilipolllas
1 K 20
Dragstat #15 Dragstat
Es un chollo tener fanboys que te apoyen hagas lo que hagas de manera incondicional.
0 K 20
aporuvas #3 aporuvas
Que decepción
2 K 16
Chinchorro #8 Chinchorro
#3 estos jolibuleros, en cuanto rascas un poco ya te enseñan la patita. Por eso hay que tener mucho cuidado con quien se admira.
0 K 11
mikhailkalinin #11 mikhailkalinin
#8 Que sepas que por menos de eso Trotsky acabó como un trozo de hielo en el Piz Palu.
0 K 9
Chinchorro #13 Chinchorro
#11 soy alemán de Rostock, desayuno palos de hielo.
0 K 11
mikhailkalinin #17 mikhailkalinin
#13 Saludos a Diana, mi Hautsärtzin.
0 K 9
Urasandi #2 Urasandi
Pues muy bien. Me quedo con sus pelis pirateada y que le den.
0 K 11
Malinke #12 Malinke
Pues cuanto antes, mejor.
0 K 11
#4 DenisseJoel
¿Qué se puede esperar de una persona cuya obra es una continua exaltación y banalización de la violencia y la tortura?
0 K 11
Ferran #19 Ferran
#4 Joder, una cosa es la ficción y otra la realidad.
1 K 22
nightrain #16 nightrain
Muérete pronto
0 K 10
#20 Hynkel
Quentin, tú mejor a lamer pies en un sentido literal. Que para hacerlo metafóricamente a los sionistas ya hay tontos de sobra.
0 K 8
#18 lordban
Los sionistas están por comprar Warner, si Hollywood ya era judía antes ahora os lo vais a tragar con patatas queráis o no.
0 K 7
#14 Tiranoc
Pues espero que tus deseos se vean cumplidos lo más pronto posible.
0 K 7
CharlesBrowson #21 CharlesBrowson
espero que se cumpla su deseo, el de ambos, y pronto :troll:
0 K 7

menéame