Un metaanálisis revela que el 80 % de los pacientes recupera todo el peso perdido tras dejar Ozempic en menos de 12 meses

Según un nuevo estudio publicado el pasado miércoles en The BMJ, la mayoría de las personas que interrumpe tratamientos como Ozempic, Wegovy o Mounjaro recupera progresivamente el peso perdido en el plazo de uno o dos años. La investigación apunta además que esta recuperación suele ser más rápida que la observada tras métodos tradicionales basados en cambios de hábitos, como dieta, ejercicio o programas conductuales.