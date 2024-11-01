edición general
5 meneos
13 clics
Un metaanálisis revela que el 80 % de los pacientes recupera todo el peso perdido tras dejar Ozempic en menos de 12 meses

Un metaanálisis revela que el 80 % de los pacientes recupera todo el peso perdido tras dejar Ozempic en menos de 12 meses

Según un nuevo estudio publicado el pasado miércoles en The BMJ, la mayoría de las personas que interrumpe tratamientos como Ozempic, Wegovy o Mounjaro recupera progresivamente el peso perdido en el plazo de uno o dos años. La investigación apunta además que esta recuperación suele ser más rápida que la observada tras métodos tradicionales basados en cambios de hábitos, como dieta, ejercicio o programas conductuales.

| etiquetas: ozempic , metaanalisis , peso
5 0 0 K 69 cultura
7 comentarios
5 0 0 K 69 cultura
angelitoMagno #3 angelitoMagno
¿Y cuanto peso perdido recuperas si dejas de hacer ejercicio y dieta durante 12 meses?
4 K 49
Skiner #5 Skiner
#3 Si cierras el boquino y moderas las comidas, pues no recuperas lo perdido al menos no todo. :troll:
Aquí no se venden duros a cuatro pesetas.
0 K 7
CharlesBrowson #1 CharlesBrowson
claro si vuelves a la rutina de fanegas sin moverte y comiendo cual gorrino suele suceder, esto sera mas una ayuda para que vayas cambiando de habitos
3 K 37
Expat_Guinea_Ecuatorial #7 Expat_Guinea_Ecuatorial
#1 Esos medicamentos hacen perder musculo, imagino que eso hace descender el metabolismo basal por lo que luego tendran hasta mas facil engordar que antes de tomarlos
0 K 11
cenutrios_unidos #2 cenutrios_unidos
Sorpresa para nadie. Si no aprovechas para cambiar tus habitos. Al desaparecer el factor que propicia la bajada de peso pues te vuelves a piner to cebon.
1 K 23
#6 albertlgv11
Pues como hacer dieta y luego volver a los mismos hábitos de siempre, una chorrada. Si no aprovechas para cambiar los hábitos con la facilidad de perder el hambre con el medicamento, vuelves de nuevo a comer cual cochino.
1 K 16
Sr.No #4 Sr.No
Los accionistas de Ozempic estarán frotándose las manos.
0 K 11

menéame