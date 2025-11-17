Mazón: “Nadie era consciente de la magnitud, nadie sabía que la gente se ahogaba

El presidente en funciones de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, ha admitido, en su comparecencia en la comisión de investigación de la dana en el Congreso, que “para una emergencia de la envergadura que terminó teniendo la dana, no puedo decir que estuviéramos preparados, bajo ningún concepto”, aunque sí “para una emergencia como la que anunciaba Aemet”.