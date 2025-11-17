edición general
Mazón: “Nadie era consciente de la magnitud, nadie sabía que la gente se ahogaba

Mazón: “Nadie era consciente de la magnitud, nadie sabía que la gente se ahogaba

El presidente en funciones de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, ha admitido, en su comparecencia en la comisión de investigación de la dana en el Congreso, que “para una emergencia de la envergadura que terminó teniendo la dana, no puedo decir que estuviéramos preparados, bajo ningún concepto”, aunque sí “para una emergencia como la que anunciaba Aemet”.

#1 ombresaco
solo los ahogados, algunos familiares, la gente que estaba cerca que los veía e intentaba ayudar, los servicios de emergencias, bomberos, y policía... Nadie (de mi entorno cercano) lo sabía.
riazor97 #7 riazor97
#1 La culpa sera del Ventorro, por no cerrar y ponerle a un caramelito por delante, a ver... es que uno no es de piedra, a saber cuando se le iba a poner delante otra vez.
#9 ombresaco
#7 En mi opinión lo realmente grave tampoco sería "no estar"... Es tener un equipo que no reacciona, y que a ausencia de la cabeza visible lo bloquee todo.
#4 concentrado
Ya está tardando Peinado en sacar algo más del caso Begoña :troll:
#2 AlexGuevara
Las declaraciones del cara cemento armado me provocan náuseas literales, no quiero ni imaginarme que provocará a los familiares de las víctimas
riazor97 #3 riazor97 *
Madre mia lo de Sandra Golpe y el panfletodiario de A3. Defensa a ultranza de la edicion respecto a Carlos Mazon.
Que buen duo hace para el PP con V.Vallés. Pedazo de fichajes de los Azulitos.

Miraros la editorial de todas las televisiones y comparadla con la que os regala A3 con la Golpe a la cabeza.

Que calentito se lo tiene q estar llevando. Que vergüenza, con victimas de por medio... 2 minutos, poniendolo de victima y abrir y seguir dandole caña al gobierno todo el resto
riazor97 #6 riazor97
#3 es que es para ponerselo en las facultades de periodismo, a ver como lo analizan...
Solo han puesto el trozo con rufian, poniendolo de malote contra mazon, y encima no han dicho que seguia, Mazon, diciendo mentiras.
Periodismo sin escrupulos, subvencionado por el PP. Que su chocho morenote lo disfrute.
ur_quan_master #5 ur_quan_master
Envergadura... muy al caso.
Cara dura también aplica.
skaworld #8 skaworld
Jambo cobra por tener un chiringo
Jambo se va de comilona y desatiende chiringo
Chiringo se inunda
Jambo dise era mi primerito dia y yo que sabia, jambo carita de pena y responsabilidad 0
