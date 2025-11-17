edición general
María, víctima de ETA y en silla de ruedas, acosada por un fondo para que abandone su casa

María de Orube Echeveste, de 82 años, sobrevivió en 2006 al atentado de ETA en la T4 del aeropuerto de Madrid y ahora, sorda y en silla de ruedas desde entonces, trata de ganar la batalla a los empresarios que quieren echarla de su casa. El plan: convertir un edificio antiguo y protegido, en Gran Vía, en un hotel de pisos turísticos de lujo, el modelo que contempla el nuevo Plan Reside aprobado por el Ayuntamiento de Madrid. El problema: que María de Orube sigue viviendo allí y no piensa marcharse. “¿Dónde me voy a ir yo a mi edad",se pregunta

Tampoco la pueden desahuciar. Tiene un contrato de alquiler de renta antigua que le garantiza el derecho a quedarse en la vivienda y ha pagado siempre en tiempo y forma. Por eso han empezado las presiones. Desde obras ilegales que no oye, pero nota por la vibración de las paredes, hasta la colocación de una piscina jacuzzi encima de su salón, cuyo techo, que da a una azotea no transitable, carece de forjado y puede venirse abajo por el peso.

El caso de María es el de muchas otras personas que…   » ver todo el comentario
¿A quien defenderá el PP, a la víctima de ETA o al fondo buitre? :popcorn:
#5 La duda ofende.Las víctimas de Eta ya han sido estrujadas y hay poco que sacar salvo alguna proclama y los fondos buitres tienen pasta y compran voluntades.
#5 es una pregunta retórica, verdad?
Espero que viva la mujer hasta los 120 años y que a toda la escoria le den por culo.
Interesante como el banco se hizo con el edificio. Se llevaron a cenar a la anciana propietaria, la pusieron contenta y firmó sin consultar con su hijo.
¡¡¡ Estoy esperando al neoliberal de turno que venga a defender esto !!!

¿ El bien del mercado ?
¿ La dignidad la libertad ?
¿ Tú no harías lo mismo ?
¿ Ya está bien de ocupas ?

Estoy deseoso de oír la excusa para justificar el hijo putismo llevado al máximo nivel.
¿Pero no vendia la izquierda que habia conseguido parar los desahucios ?
#1 No has leído ni la entradilla.No desahucian,la acosan , seguramente muchos con la puta banderita y siempre con la palabra eta en la boca,con ruidos y obstáculos para que se vaya.
#1 ¿Y tú que vendes?

No respondas, que se te nota de lejos: manipulación y engaño, para aumentar la confusión y el enfrentamiento entre españoles.
