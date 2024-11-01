·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
15211
clics
El desarrollador de la app de Uber Eats tiene algo que contarte
5570
clics
El vídeo de Ayuso embarrancando al hablar de Venezuela y Trump con Susanna Griso: "Tiene menos luces que un barco pirata"
8361
clics
Esta autocaravana de BYD tiene tres pisos y despliega una terraza en el techo en 5 segundos. Es 11.000 euros más barata que una California
4944
clics
BBC prohíbe a sus periodistas usar el término "secuestrado" para describir la captura de Maduro
5437
clics
Trump viola la soberanía de los países como si fueran niñas
más votadas
697
Europa pierde la paciencia con Estados Unidos y amenaza seriamente con emitir un comunicado
563
BBC prohíbe a sus periodistas usar el término "secuestrado" para describir la captura de Maduro
818
¿Alta traición? Denuncian a Fran Rivera por pedir a Trump que intervenga en España contra Sánchez
398
El vídeo de Ayuso embarrancando al hablar de Venezuela y Trump con Susanna Griso: "Tiene menos luces que un barco pirata"
751
Dinamarca considera a Estados Unidos como una potencial amenaza a su seguridad
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
18
meneos
35
clics
Karen y su familia pagan por dormir en el comedor: el lado más extremo de la crisis de la vivienda en Barcelona
Entidades sociales como Cáritas alertan de la consolidación del realquiler más precario y del aumento del hacinamiento en los hogares del área metropolitana
|
etiquetas
:
vivienda
,
problema
,
barcelona
,
extremo
,
crisis
,
precariedad
17
1
0
K
204
actualidad
10 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
17
1
0
K
204
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#2
Luiskelele
Pero no puede ser tan difícil controlar que en una vivienda vivan 10+ personas, es pasividad total de las autoridades.
En cuanto le metan un cuerno a los primeros caseros que meten a docenas de personas en un piso, ya verías como el resto se cuidan muy mucho de esquivar la
bala.
2
K
30
#3
nilien
#2
No solo son algunos caseros, también hay inquilinos que alquilan un piso y acaban metiendo a mucha más gente sin conocimiento de los caseros...
3
K
35
#4
bronco1890
#2
Con lo cual esta gente tendrá que dormir en la calle.
Leyes demagógicas que han acabado por destrozar el mercado del alquiler, pero la culpa es de los especuladores (en este caso no se puede culpar al gobierno autonómico)
1
K
23
#7
Luiskelele
#4
igual así o bien revienta del todo el asunto y se toman medidas, o al menos sirve de aviso a gente como la de la noticia, que no se puede venir a lo loco sin un mínimo plan, ni estudios, ni trabajo y encima 3 hijos.
Literalmente no cabe más gente en muchas ciudades.
1
K
18
#8
Andreham
#4
Dormir en la calle?
Lo que harán será irse a otras ciudades.
Si las empresas no encuentran esclavos en sus super colmenas, tendrán que buscarlos fuera.
Y hay un límite físico en el que merece la pena desplazarse al trabajo, por lo que tendrán que abrir nuevas sucursales fuera de la super colmena.
Pero claro, entonces los mandamases y los políticos se quedan sin sus comisiones y sin ser los más chulos porque "tienen la empresa en X".
1
K
17
#9
DrEvil
#2
Si se hiciese un control efectivo de quién vive dónde, cuántos son, y si de verdad viven ahí... igual se monta la de San Quintín.
0
K
8
#5
Borgiano
*
Pues mira que me extraña, teniendo en cuenta que en Barcelona disfrutan desde hace muchos años del triple combo progre en hay-untamiento/Generalitat/Gobierno Central.
2
K
26
#6
Pitchford
En las ciudades tensionadas hay que limitar estrictamente el uso comercial-turístico de los edificios. Como ocurría hace años. Y tomar medidas para derivar oficinas y empleos públicos y privados a poblaciones no tensionadas.
1
K
21
#1
Olepoint
O acabamos con las putas ratas especuladoras de bienes básicos o nos joden a TODA LA SOCIEDAD.
1
K
11
#10
PijoProgre
No hay día que no sé disfrute de lo votado en Warcelona
0
K
7
Ver toda la conversación (
10
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
En cuanto le metan un cuerno a los primeros caseros que meten a docenas de personas en un piso, ya verías como el resto se cuidan muy mucho de esquivar la
bala.
Leyes demagógicas que han acabado por destrozar el mercado del alquiler, pero la culpa es de los especuladores (en este caso no se puede culpar al gobierno autonómico)
Literalmente no cabe más gente en muchas ciudades.
Lo que harán será irse a otras ciudades.
Si las empresas no encuentran esclavos en sus super colmenas, tendrán que buscarlos fuera.
Y hay un límite físico en el que merece la pena desplazarse al trabajo, por lo que tendrán que abrir nuevas sucursales fuera de la super colmena.
Pero claro, entonces los mandamases y los políticos se quedan sin sus comisiones y sin ser los más chulos porque "tienen la empresa en X".