Karen y su familia pagan por dormir en el comedor: el lado más extremo de la crisis de la vivienda en Barcelona

Entidades sociales como Cáritas alertan de la consolidación del realquiler más precario y del aumento del hacinamiento en los hogares del área metropolitana

#2 Luiskelele
Pero no puede ser tan difícil controlar que en una vivienda vivan 10+ personas, es pasividad total de las autoridades.

En cuanto le metan un cuerno a los primeros caseros que meten a docenas de personas en un piso, ya verías como el resto se cuidan muy mucho de esquivar la
bala.
nilien #3 nilien
#2 No solo son algunos caseros, también hay inquilinos que alquilan un piso y acaban metiendo a mucha más gente sin conocimiento de los caseros...
bronco1890 #4 bronco1890
#2 Con lo cual esta gente tendrá que dormir en la calle.
Leyes demagógicas que han acabado por destrozar el mercado del alquiler, pero la culpa es de los especuladores (en este caso no se puede culpar al gobierno autonómico)
#7 Luiskelele
#4 igual así o bien revienta del todo el asunto y se toman medidas, o al menos sirve de aviso a gente como la de la noticia, que no se puede venir a lo loco sin un mínimo plan, ni estudios, ni trabajo y encima 3 hijos.

Literalmente no cabe más gente en muchas ciudades.
Andreham #8 Andreham
#4 Dormir en la calle?

Lo que harán será irse a otras ciudades.

Si las empresas no encuentran esclavos en sus super colmenas, tendrán que buscarlos fuera.

Y hay un límite físico en el que merece la pena desplazarse al trabajo, por lo que tendrán que abrir nuevas sucursales fuera de la super colmena.

Pero claro, entonces los mandamases y los políticos se quedan sin sus comisiones y sin ser los más chulos porque "tienen la empresa en X".
DrEvil #9 DrEvil
#2 Si se hiciese un control efectivo de quién vive dónde, cuántos son, y si de verdad viven ahí... igual se monta la de San Quintín.
#5 Borgiano *
Pues mira que me extraña, teniendo en cuenta que en Barcelona disfrutan desde hace muchos años del triple combo progre en hay-untamiento/Generalitat/Gobierno Central.
2 K 26
#6 Pitchford
En las ciudades tensionadas hay que limitar estrictamente el uso comercial-turístico de los edificios. Como ocurría hace años. Y tomar medidas para derivar oficinas y empleos públicos y privados a poblaciones no tensionadas.
Olepoint #1 Olepoint
O acabamos con las putas ratas especuladoras de bienes básicos o nos joden a TODA LA SOCIEDAD.
PijoProgre #10 PijoProgre
No hay día que no sé disfrute de lo votado en Warcelona
