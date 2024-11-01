edición general
El juramento sobre el Corán de Zohran Mamdani fue perfectamente legal. Los nacionalistas cristianos no lo aceptan. (Eng)

La reacción negativa a la ceremonia de juramento de Mamdani no tiene nada que ver con la Constitución y sí con los privilegios religiosos. En 2023, cuando el nuevo Congreso prestó juramento ese año, el representante Robert García prestó juramento sobre un puñado de objetos significativos, entre ellos un ejemplar de Superman n.º 1, que pudo utilizar gracias a un préstamo de la Biblioteca del Congreso. Otros políticos han utilizado un libro del Dr. Seuss, libros de derecho y biblias hebreas.

4 comentarios
#1 Joaker
Libertad de religion, pero solo para nosotros.
HeilHynkel #2 HeilHynkel
En EEUU hay una peste llamada los neoconversos (gentuza como Bush o Reagan que se vuelven religiosos de mayores) que son todos fumigables.

Son los que llevan la palabras dios y cristo en la boca cada dos frases.
Torrezzno #3 Torrezzno
Pero no era comunista? Que fue de aquello del opio del pueblo y tal?
javierchiclana #4 javierchiclana
Aunque de gustito ver rabiando a los cristofrikis es una cagada meter a la religión en la política.
