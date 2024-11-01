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Israelíes de origen estadounidense se agolpan en el aeropuerto intentando huir [Eng]  

Cientos de estadounidenses de origen israelí se reunieron en el aeropuerto Ben Gurión para exigir a las autoridades que agilizaran su salida hacia Estados Unidos ante la escalada de tensiones. Esta prisa por marcharse se produce tras la intensificación de los ataques con misiles, que han avivado el temor y alterado la vida cotidiana en todo Israel. Dada la limitación de los vuelos y el aumento de las preocupaciones en materia de seguridad, muchas personas con doble nacionalidad están tratando de marcharse lo antes posible.

| etiquetas: colonos , israel , estados unidos , iran , ataques , aeropuerto , misiles , nazion
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9 comentarios
12 0 0 K 146 actualidad
#1 carraxe *
Si hay un término para el sionismo extendiéndose por el mundo, es metástasis
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calde #2 calde
Oh! Y eso? Por qué tanta prisa??? Ni que les estuviesen bombardeando... :troll:
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azathothruna #4 azathothruna
#2 Encima se alejan de su tierra prometida!
Infieles!!! :troll:
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Aluflipas #6 Aluflipas
#4 Pero que les digan que la guerra se ha acabado. O que acabará en 2 o 3 días... yo que sé.
www.meneame.net/story/trump-dice-guerra-iran-terminara-dos-tres-dias-o
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azathothruna #3 azathothruna *
Seria epico que iran reviente sus sitios nucleares antes de que se ejecute el plan sanson
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Gotsel #8 Gotsel
Un poco raro esas prisas y ese caos, no será fake?
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sotillo #5 sotillo
Otra de ratas
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suppiluliuma #7 suppiluliuma
Día 13 del apocalipsis en Israel. Los aeropuertos siguen funcionando con normalidad. :shit:
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Spirito #9 Spirito
#7 Tú harías lo mismo.
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menéame