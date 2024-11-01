Israelíes de origen estadounidense se agolpan en el aeropuerto intentando huir [Eng]  

Cientos de estadounidenses de origen israelí se reunieron en el aeropuerto Ben Gurión para exigir a las autoridades que agilizaran su salida hacia Estados Unidos ante la escalada de tensiones. Esta prisa por marcharse se produce tras la intensificación de los ataques con misiles, que han avivado el temor y alterado la vida cotidiana en todo Israel. Dada la limitación de los vuelos y el aumento de las preocupaciones en materia de seguridad, muchas personas con doble nacionalidad están tratando de marcharse lo antes posible.