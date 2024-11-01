Irán perfora su escudo antimisiles y provoca más de 300 heridos en varias ciudades de Israel

Irán ha asestado un duro golpe a Israel, que vive uno de sus momentos más "difíciles", tal y como ha valoraba en la noche del sábado el propio primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. El régimen de Teherán ha logrado evadir el potente escudo antimisiles de Israel al atacar la zona del desierto del sur que alberga la mayor instalación nuclear del país.
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criminalesmilitares es muy fina, esos mismos civiles luego van a Palestina y le roban sus tierras a las familias a punta de fusil
Guerra en Irán, en directo | Israel vive sus horas más difíciles en la guerra: Irán perfora su escudo antimisiles y provoca más de 300 heridos en varias ciudades
si quita lo de antes de : iran, el titular no tiene sentido.
Irán perfora el escudo antimisiles israeli y provoca más de 300 heridos en varias ciudades de Israel
si no te entra pon:
Irán perfora el escudo antimisiles israeli y provoca más de 300 heridos en varias ciudades
(un 82% de los israelíes apoya la actual guerra contra Irán; el 93% entre la mayoritaria población judía)
Hahhaha.