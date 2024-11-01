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Irán perfora su escudo antimisiles y provoca más de 300 heridos en varias ciudades de Israel

Irán perfora su escudo antimisiles y provoca más de 300 heridos en varias ciudades de Israel

Irán ha asestado un duro golpe a Israel, que vive uno de sus momentos más "difíciles", tal y como ha valoraba en la noche del sábado el propio primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. El régimen de Teherán ha logrado evadir el potente escudo antimisiles de Israel al atacar la zona del desierto del sur que alberga la mayor instalación nuclear del país.

| etiquetas: iran , oriente medio , guerra , isrrael , escudo
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19 comentarios
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Comentarios destacados:      
#2 pcmaster
Muy pocos comparado con los que han causado ellos.
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Bretenaldo #5 Bretenaldo
#1 #2 #3 es que los que causan los daños a menudo no son los mismos que los reciben. Es probable que entre los heridos haya gente a favor de la guerra y también es probable que haya gente en contra. Es comprensible la respuesta de Irán, pero la muerte de civiles es siempre un drama.
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tunic #9 tunic
#5 por lo visto el apoyo de la población israelí a la guerra es apabullante. La probabilidad de herir o matar a alguien en contra es bastante baja. Y lo digo sin que sirva de justificación para ataque a civiles: por mucho que sean unos desalmados o estén alienados no se justifica el ataque a civiles.
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#17 txelin *
#9 el problema es que allí la línea entre civiles y criminales militares es muy fina, esos mismos civiles luego van a Palestina y le roban sus tierras a las familias a punta de fusil
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josde #6 josde
#2 Veta a saber cuantos son de verdad y si hay fallecidos.
1 K 28
azathothruna #19 azathothruna
#2 Ojala que saboteen el plan sanson de los zionistas
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Blackat #1 Blackat
No se por que, no me dan pena...me acorde del dicho de San Martin y el cerdo.
4 K 54
#3 poxemita
#1 este comentario es haram.
1 K 22
Aokromes #8 Aokromes *
#7 el titular original es:

Guerra en Irán, en directo | Israel vive sus horas más difíciles en la guerra: Irán perfora su escudo antimisiles y provoca más de 300 heridos en varias ciudades
si quita lo de antes de : iran, el titular no tiene sentido.
1 K 30
Aokromes #4 Aokromes
#0 el recorte de titular que has hecho hace que el titular parezca absurdo.

Irán perfora el escudo antimisiles israeli y provoca más de 300 heridos en varias ciudades de Israel

si no te entra pon:
Irán perfora el escudo antimisiles israeli y provoca más de 300 heridos en varias ciudades
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josde #7 josde
#4 Es la noticia de 20 minutos la marca blanca del InMundo, ya se sabe como son.
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Priorat #10 Priorat
300 heridos, 0 muertos.
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D303 #15 D303
59 Y las niñas asesinadas eran todas partidarias del régimen de los Ayatolas... La de cosas que tenemos que leer.
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unaqueviene #18 unaqueviene
Vamos a ver si Irán mejora esa puntería y empezamos a ver Tel Aviv como Gaza. Así el resort que están preparando se alargará toda la costa y va a ser muy bonito
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XtrMnIO #12 XtrMnIO
Espero que no haya habido víctimas inocentes.
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fofito #13 fofito
#12 probablemente no ...

(un 82% de los israelíes apoya la actual guerra contra Irán; el 93% entre la mayoritaria población judía)
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XtrMnIO #14 XtrMnIO
#13 Por eso lo digo...
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#16 Poligrafo
El Nazi asesino de niños de Nethanyahu dandopena por la tele por que Iran mira que malos que causan heridos en la guerra ILEGAL que hemos empezado nosotros....


Hahhaha.
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menéame