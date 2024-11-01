Irán perfora su escudo antimisiles y provoca más de 300 heridos en varias ciudades de Israel

Irán ha asestado un duro golpe a Israel, que vive uno de sus momentos más "difíciles", tal y como ha valoraba en la noche del sábado el propio primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. El régimen de Teherán ha logrado evadir el potente escudo antimisiles de Israel al atacar la zona del desierto del sur que alberga la mayor instalación nuclear del país.