Irán dice que el rescate del piloto estadounidense pudo haber sido una tapadera para robar uranio enriquecido [Eng]

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán dice que la operación estadounidense para rescatar al piloto del avión derribado pudo haber sido una tapadera para "robar uranio enriquecido" del país. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, Esmaeil Baqaei, dijo que había "muchas preguntas e incertidumbres" sobre la operación.
| etiquetas: uranio enriquecido , tapadera , robo , rescate , piloto , usa , irán
Hombre, si fueran los AC-130 se verían los restos de las armas. Y tengo yo la sospecha de que los AC-130 no iban a durar mucho en el aire.
Y luego, llevalo hasta el avión .. que con los MH-6 no lo haces.
charly015.blogspot.com/2026/04/y-si-esto-no-ha-sido-la-operacion-de.ht
No obstante, por muy grande que sea un Hércules, la capacidad máxima de carga anda por una 33 tm y con eso no despega de una pista chapucera. Luego, en los helicópteros esos enanos, tampoco puedes transportar gran cosa ... y tampoco les veo llevando uranio al lomo ...
Y por otro lado, para rescatar a un piloto, tampoco parece ser la mejor idea mandar dos hércules ... si hubiera unas cosas que en vez de alas tuvieran algo que girara para dar sustentación, que se pudiera parar en el aire, que pudiera despegar y aterrizar verticalmente ....