Irán dice que el rescate del piloto estadounidense pudo haber sido una tapadera para robar uranio enriquecido [Eng]

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán dice que la operación estadounidense para rescatar al piloto del avión derribado pudo haber sido una tapadera para "robar uranio enriquecido" del país. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, Esmaeil Baqaei, dijo que había "muchas preguntas e incertidumbres" sobre la operación.