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Irán dice que el rescate del piloto estadounidense pudo haber sido una tapadera para robar uranio enriquecido [Eng]

Irán dice que el rescate del piloto estadounidense pudo haber sido una tapadera para robar uranio enriquecido [Eng]

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán dice que la operación estadounidense para rescatar al piloto del avión derribado pudo haber sido una tapadera para "robar uranio enriquecido" del país. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, Esmaeil Baqaei, dijo que había "muchas preguntas e incertidumbres" sobre la operación.

| etiquetas: uranio enriquecido , tapadera , robo , rescate , piloto , usa , irán
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13 comentarios
10 1 0 K 140 actualidad
Verdaderofalso #2 Verdaderofalso
Y como roban el uranio enriquecido? Eso no es peligroso? Tengo curiosidad
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IkkiFenix #3 IkkiFenix *
#2 Con cuidado. Lo cogen con guantes y meten en un tupper de los chinos. No hay peligro siempre que no lo abras y lo huelas.
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PaulDurden #5 PaulDurden
#3 Venía a decir que lo meten en una bolsa de mercadona... jajajaja
1 K 26
efectogamonal #4 efectogamonal *
#2 Pues no sé, supongo que los calzoncillos que llevan con la bandera de los Esclavos Unidos sus soldaditos, habrán calculado el espacio específico necesario para poder llenarlos hasta las cartolas {0x1f525}
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Harkon #9 Harkon
#2 No lo tienen tirado por ahí de cualquier manera, está en contenedores obviamente.
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efectogamonal #1 efectogamonal
Más que nada que el piloto fue rescatado a 101 km de donde se encontraban los restos de los aviones, lo cual chirria un poco {0x1f525}
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HeilHynkel #8 HeilHynkel *
#7

Hombre, si fueran los AC-130 se verían los restos de las armas. Y tengo yo la sospecha de que los AC-130 no iban a durar mucho en el aire.
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HeilHynkel #13 HeilHynkel
#12

Y luego, llevalo hasta el avión .. que con los MH-6 no lo haces.
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HeilHynkel #6 HeilHynkel *
Hay más gente que lo piensa ...

charly015.blogspot.com/2026/04/y-si-esto-no-ha-sido-la-operacion-de.ht

No obstante, por muy grande que sea un Hércules, la capacidad máxima de carga anda por una 33 tm y con eso no despega de una pista chapucera. Luego, en los helicópteros esos enanos, tampoco puedes transportar gran cosa ... y tampoco les veo llevando uranio al lomo ...

Y por otro lado, para rescatar a un piloto, tampoco parece ser la mejor idea mandar dos hércules ... si hubiera unas cosas que en vez de alas tuvieran algo que girara para dar sustentación, que se pudiera parar en el aire, que pudiera despegar y aterrizar verticalmente ....
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Mildranx #7 Mildranx *
#6 podian no ser aviones de transporte, podian ser cañoneras ac-130, al menos uno de ellos...
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Harkon #12 Harkon
#6 son 20 toneladas, el uranio apenas llegaba a 450 kilos lo que decía Trump que tenían, suma el peso de los contenedores y no va a pasar de unas 12 a 15 toneladas. Da de sobra para un C130 Hércules, eso sí lo que tú dices, que igual de una pista chapucera no sale por el peso.
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#10 TCforever
Entonces está por esa zona el Uranio enriquecido, no? :-D
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menéame