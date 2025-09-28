edición general
La ingeniera que ganó un reto de la NASA se queda sin premio: había "letra pequeña"

Puerta, de 56 años e ingeniera de minas, diseñó desde su casa, sola y con "un ordenador que echaba humo", un gemelo digital para reciclar los residuos sólidos y el regolito de la Luna y transformarlos en metales plásticos, combustibles y hormigón lunar. Gracias a este proyecto se convirtió en una de las seis personas ganadoras del desafío que lanzó la agencia aeroespacial estadounidense, al que se presentaron unas 1.200 propuestas de 80 países. Los participantes debían proponer ideas para minimizar el impacto de los residuos en la Luna.

ChatGPT #1 ChatGPT *
#TeAhorroUnClic es solo para ciudadanos estadounidenses, y la ingeniera no se leyó las bases

El premio era de un millón de dólares, pero Puerta no lo cobrará porque las bases del concurso establecen que solo pueden percibir el dinero ciudadanos estadounidenses o con residencia legal en el país.
"Había casi 50 páginas de normas del concurso y eso no lo leí, me centré solo en la parte técnica", dice una sonriente Puerta, de nacionalidad española y residente en Tarragona.
14 K 195
alfre2 #14 alfre2
#1 Fiesta para los enfermos de las banderitas!!
0 K 12
sorrillo #2 sorrillo
¡Vaya palo!
1 K 30
mund4y4 #3 mund4y4
Si no cumple los requisitos, ¿puede la NASA quedarse con su trabajo?

No, no me he leído la noticia. Esto es Menéame.
4 K 62
sorrillo #6 sorrillo
#3 El dinero no es para la compra de los derechos sobre el trabajo, el dinero es un premio, en éste caso no lo recibe por no cumplir todos los requisitos.

Para los derechos de autoría entiendo que le seguirán aplicando el resto de clausulas que aplican al resto de participantes.
1 K 22
Andreham #4 Andreham
Supongo que la NASA no podrá quedarse con su proyecto porque ellos mismos han fallado al no cumplir sus bases, ya que deberían de haber descalificado a la señora nada más registrarse al concurso por no cumplir el requisito de nacionalidad.

Si la NASA se "queda" el proyecto y no lo paga, estoy seguro de que no le costará mucho a la señora reclamar via judicial el dinero.
2 K 27
Aguarrás #7 Aguarrás *
#4 Pues yo creo que o se lo quedan descaradamente, o cambian los justo y arreando.
Contra entes tan grandes (y yankis, encima) un mindundi extranjero ya puede ladrar, ya... xD
2 K 37
sorrillo #10 sorrillo
#4 Las bases no parecen indicar que solo puedan participar estadounidenses sino que solo recibirán dinero del premio los que sean estadounidenses, eso no indica que no se pueda participar sin aspirar al premio económico.

El reconocimiento por parte de la NASA puede ser suficiente motivación para participar con independencia del premio económico, o el propio objetivo del proyecto con independencia que sea de la NASA.

El dinero del premio no es para la compra del proyecto ni la idea, es un…   » ver todo el comentario
0 K 10
GanaderiaCuantica #5 GanaderiaCuantica *
Si había propuestas de 80 países, no leyó las bases nadie.
4 K 60
timeout #9 timeout
#5 No, el premio económico era para los estado unidenses, el resto puede participar pero van a cobrar
2 K 32
sorrillo #11 sorrillo
#5 El reconocimiento de la NASA también tiene valor por sí mismo aunque no lleve asociada contraprestación económica directa. Esta ingeniera ha sido entrevistada en los medios por su participación en ello, por ejemplo.
0 K 10
MisturaFina #8 MisturaFina
Minimzar residuos? Facil, no enviar humanos!
1 K 24
Meneanauta #15 Meneanauta
#8 Mereces el nobel de ciencia xD
0 K 16
capitan__nemo #12 capitan__nemo
Como el regalo del tablet de temu. De las estafas institucionales mas distribuidas en el mundo.
0 K 20
#13 Zamarro
Se patenta, y se les cobra a los USAnos si lo intentan usar, y ale
0 K 7
sorrillo #16 sorrillo *
#13 Estamos hablando de los estadounidenses, el país de los abogados, con unas bases de 50 páginas, ¿realmente crees que no han tenido en cuenta las patentes?
1 K 24

