edición general
311 meneos
2087 clics
La información del parking y la versión de Vilaplana indican que habría abandonado el aparcamiento entre las 19.12 y las 19.47

La información del parking y la versión de Vilaplana indican que habría abandonado el aparcamiento entre las 19.12 y las 19.47

De la información entregada a la jueza por la empresa del parking y la declaración de la periodista se deduce que la entrada en el garaje se habría producido entre las 13.40 y las 14.45 del 29 de octubre de 2024 y que su salida se produjo mucho después de las versiones dadas por la periodista y el presidente de la Generalitat en funciones

| etiquetas: mazon , vilaplana , parking , dana , ventorro
115 196 1 K 362 actualidad
81 comentarios
115 196 1 K 362 actualidad
Comentarios destacados:                    
#4 Lo de Mazón es absolutamente impresentable. De su vida personal que puede hacer lo que quiera y a nadie le importa, sin lugar a ningún género de dudas. Pero esa terquedad por su parte, de no querer reconocer lo obvio y sobretodo su IRRESPONSABILIDAD que ha supuesto de forma directa e indirecta la vida de 239 personas.

Francamente...si fuera otro tipo de persona con una mente mucho más del S.XXI estoy seguro que la acción institucional hubiera sido de otra manera o forma.

Tanta terquedad por no querer reconocer...al final arrastra al dolor, rabia y sufrimiento de mucha gente.
enriquefriki #4 enriquefriki
Lo de Mazón es absolutamente impresentable. De su vida personal que puede hacer lo que quiera y a nadie le importa, sin lugar a ningún género de dudas. Pero esa terquedad por su parte, de no querer reconocer lo obvio y sobretodo su IRRESPONSABILIDAD que ha supuesto de forma directa e indirecta la vida de 239 personas.

Francamente...si fuera otro tipo de persona con una mente mucho más del S.XXI estoy seguro que la acción institucional hubiera sido de otra manera o forma.

Tanta terquedad por no querer reconocer...al final arrastra al dolor, rabia y sufrimiento de mucha gente.
43 K 332
elgranpilaf #5 elgranpilaf
#4 Si lo reconoce va directamente a la cárcel, que es lo que está intentando evitar
25 K 209
#7 Tensk
#5 Pues, como viene a decir #4, así lo que está consiguiendo es que vaya a ir a la cárcel igualmente y quedar como un gilipollas.

Eso por ser suave, porque hace un año no me convencía, pero ahora es que cada vez que abre la boca es para hacer puntos a la candidatura a gilipollas del año.
13 K 112
#10 Dedalos *
#7 lo dices como si la justicia funcionase, pero según para quienes, sobre todo si son del PP, la justicia se "distrae" bastante, y a eso juegan
4 K 44
#12 Tensk
#10 Rato, Bárcenas, etc. han pasado por la cárcel o siguen en ella pero "la justicia se distrae". En fin.
3 K 48
#16 Dedalos *
#12 creo que si vamos a ser listas gana la lista de la gente exculpada de gente del PP por sus amigos en los tribunales. Por no hablar del lawfare contra sus rivales políticos. Aunque no dudo que ambos listado serán muy extensos.
4 K 46
#81 Selection
#16 Estamos todos de acuerdo, pero Mazón se ha visto señalado por todo el país, y ha provocado muertos.

No hay quien le salve.
0 K 7
devilinside #32 devilinside
#12 Bueno, siempre hay que acordarse del misterioso M. Rajoy
4 K 42
#33 Tensk
#32 Cuando veo mi historia laboral me acuerdo de él y su puta reforma.
1 K 23
devilinside #35 devilinside
#33 Yo me acuerdo más del puto Montoro y de sus putos antepasados hasta Adán y Eva
3 K 47
#36 Tensk
#35 Va todo en el pack.
0 K 11
devilinside #38 devilinside
#36 Pero Naniano no me cae mal. Montoro me pide darle una guantá a mano abierta con todas mis fuerzas
0 K 12
#45 Tensk
#38 Bueno, a "Naniano" se la dieron en Pontevedra que, como él mismo hizo la coña después (o su equipo de comunicación), las gafas se las pusieron en órbita.

Dicho lo cual, sí, parece casi alguien más que te podrías encontrar en una taberna de pueblo tomando unos cognacs, jugando un tute subastado fumándose (por ilegal que sea ahora) un puro.

Al otro dan ganas de hacerle entrar en calor, que winter is coming.
0 K 11
Antipalancas21 #39 Antipalancas21
#35 Es un paquete completo con las siglas del PP.
1 K 26
devilinside #44 devilinside
#39 Sí, pero Naniano es anodino, hace hasta cierta gracia aunque no lo pretenda, hasta puede generar algo de ternura. Lo mío con Montoro es algo personal. Si fuese cazador habría intentado colgar su trofeo encima de la chimenea
1 K 20
SeñorMarron #66 SeñorMarron
#32 O de otros "ilustres" como Zaplana, Camps, Aguirre,... Todos ellos deberían haber pasado por el trullo, y ahí siguen
2 K 25
#72 eipoc
#7 no quiere ir a la cárcel y si tiene que hacerse el tonto se lo hace, que luego ya la justicia le afina un final cómodo.
0 K 9
#75 Tensk
#72 ¿Quién quiere ir a la cárcel?

No sé qué pasará pero espero que no sea diferente a cualquier otro en su situación.
0 K 11
#11 aldeca77
#5 Pero no se cansan de decir algunos que según el plan de emergencias él no tenia que estar en el CECOPI?? será que dio la instrucción de no enviar el SMS que no era para tanto y que podían fastidiar el puente?
Algo gordo y delictivo oculta, su presencia no era obligatoria para funcionar el CECOPI y aunque es mezquino podría decir "no fui porque no era mi obligación, me tome la tarde libre" eso no tendría reproche legal pero si ético y político. Pero tanto dar vueltas y versiones es que debió hacer o decir algo que si es delito....
10 K 94
rogerius #51 rogerius *
#11 Tengo claro que en el PP las cosas funcionan como el cacique de turno mande. No importan protocolos ni leyes ni atribuciones de nadie ante la voluntad del señor. La consellera Pradas no quería acabar en el paro y no movió un dedo sin la autorización Mazón, que para eso es el boss y tiene convenido con Vox que calentamiento global/cambio climático no existen y, además, hay que contentar al empresauriado —no vayamos a joderles la facturación por un vano intento de salvar vidas humanas.

Que dice Mazón que no es responsable de su irresponsabilidad, que la culpa de todo, así, en general, es tuya, vuestra y de ellos.
1 K 23
Un_señor_de_Cuenca #14 Un_señor_de_Cuenca
#5 Debería haber dimitido en el primer momento y aceptar lo que le viniera. Eso si fuera una persona con un poco de ética y respeto por sí misma.
4 K 43
elgranpilaf #15 elgranpilaf
#14 Si fuera como tú dices no estaría en el PP
8 K 69
#73 eipoc
#14 si fuera una persona con un poco de ética si se "equivoca" al día siguiente, viendo las consecuencias, pide el estado de alarma y dimite. Pero ni lo uno ni lo otro mientras el pueblo aún estaba con el agua al cuello.
0 K 9
#22 burgerconqueso
#5 ademas del divorcio y poder mirar a la cara a su familia... menudo menda
3 K 38
chatOGT #28 chatOGT
#5 tú estás seguro de eso??? en base a qué???

Es una pregunta seria. Y te aseguro que es lo que más me gustaría: que comiera trullo. Pero creo que no hay mucha base.
0 K 10
Suriv #68 Suriv
#5 Viendo lo del Fiscal general, no, al contrario, van inhabilitar a la jueza para que pase esto, los muertos les molesta... Sinceramente me da una pena todo esto.

Eso si, lo escribo aqui, como uno de estos haga que fallezca un familiar mio, por la neligencia, ya se puede esconder bien, porque "el que pueda que lo haga"
0 K 10
arturios #20 arturios
#4 El pobre ha de aguantar lo suficiente para tener una pensión vitalicia como expresidente de la comunidad, entendedlo desalmados.
2 K 31
#37 MarlonBlando
#20 si le condenan a indemnizar a las víctimas no creo que vea ese dinero
0 K 6
arturios #40 arturios
#37 Condenar a un político de derechas en España... xD xD xD xD
0 K 10
tetepepe #46 tetepepe
#4 A esta escoria el sufrimiento de la gente le importa entre 0 y una mierda.
0 K 7
nemesisreptante #49 nemesisreptante
#4 no es sólo Mazón. La gestión del PP desastrosa apoyándole en todo momento. La de VOX aún peor, lo normal es que hubieran sido los primeros en pedir su cabeza pero le han apoyado porque Pedro Sánchez… y los votantes más de lo mismo
3 K 26
#56 Tunguska08Chelyabinsk13
#4 Lo que yo no entiendo es ¿que más da lo que hiciera Mazón?, ya sabemos lo que no hizo. Si Pradas era la responsable, da igual lo que hiciera Mazón, a no ser que se pueda demostrar que le llamaban para que diera él el visto bueno a todas las acciones que se emprendían durante la gestión de la emergencia. Pero saber cuando llego al parking, cuando salió, etc... bueno para ver si ha mentido en el congreso, se me ocurre, porque mentir fuera de sede judicial o las comisiones, no tiene ninguna repercusión legal.
2 K 6
enriquefriki #60 enriquefriki
#56 desde la primera hasta la última sílaba de tu comentario son mentira.
0 K 13
#61 Tunguska08Chelyabinsk13
#60 xD ¿Ah si? Pues corrígeme.
0 K 13
Capitan_Centollo #78 Capitan_Centollo *
#4 Si tuviese un mínimo de dignidad y decencia, cometería sepuku, aunque claramente no sea digno ni de eso.
0 K 7
TonyStark #1 TonyStark *
no entiendo como el parking no puede dar un dato exacto y hay que hacer cábalas y malabarismos para intentar adivinarlo... También te digo que desde que pagas tienes un tiempo máximo para abandonar el parking, suele ser de 15 minutos...
23 K 180
#6 Tensk
#1 Desconozco qué guardan o dejan de guardar, pero entiendo que esos 15 minutos (o el tiempo que sea) lo tendrán que controlar en la barrera y sería un dato que se podría guardar.
2 K 31
#53 username
#6 todo los parkings graban la matrícula cuando sales, no tiene mucho sentido esto
1 K 19
#57 Tensk
#53 No sé qué decirte. A un conocido que entraba en un parking le hizo un rascazo uno que salía, dándose a la fuga, y el de la garita del parking dijo que no grababan nada. Supongo que igual sólo se refería a las cámaras pero en fin.

Citando de paso a #55, lo que no sé es cuánto tiempo están obligados a tener esa información y, al contrario, si están obligados a borrarla después de cuánto tiempo.
0 K 11
#77 monsterboy
#57 Esa información la tiene el banco.
0 K 6
#80 Tensk
#77 ¿En el banco se guarda la matrícula del coche que ha salido del parking?
0 K 10
#76 ikzuge
#53 Yo no hace tanto entre en un parquing y en el ticket me marcaba CCCC CC o algo así , desde luego mi matricula no.Pareciera como si tubieran desactivada la ipcion de imprimir matricula, desconozco si aunque no la improman en el ticket lo pueden guardar en algun disco duro.
0 K 6
#55 monsterboy
#6 De la hora, minuto y segundo del pago no te salva ni el tato.
2 K 18
themarquesito #8 themarquesito
#1 El parking ha entregado a la juez los registros que ésta le ha pedido, y son los datos de pago de una hora concreta. A partir de estos datos aportados, elDiario hace cábalas sobre qué puede ser en función de lo que conocen ellos (que no es lo mismo que conoce la juez): saben una hora aproximada de llegada de Vilaplana al Ventorro, una hora aproximada de llegada al parking, y que la tarjeta de Vilaplana es una Visa.
7 K 82
#21 burgerconqueso
#8 #1 exacto, ahora falta que Vilaplana de la captura del pago del parking para asi saber exactamente la hora de entrada y salida por los números de la tarjeta. Lo que publica eldiario, como bien dice #1 , es por el momento una aproximacion.
0 K 7
#43 EDD88 *
#1 a ver el parking mandó todos los pagos y su hora. Podrán saber qué pago corresponde a quién cuando manden el número de tarjeta, pero eso ya se lo mandarán al juez, no a los de el diario.

Lo que ha hecho el periodista es una aproximación usando la hora a la que dice llegar la periodista y sabiendo el precio que cuesta una hora en el parking, con eso saca que precios del ticket se ajustarían. Hay 4 o 5 candidatos, el primero a las 19.12 y el último a las 19:47

La noticia es para ir calentando y para remarcar otra vez que estuvieron una hora para cubrir una distancia que se hace en 10 minutos
11 K 79
#58 fingulod
#1 No sé dónde leí que esa información la borran a los X meses... no sé si estamos o no dentro.

Si pagó con tarjeta debería quedar reflejada la hora; los bancos sí creo que tienen que guardar eso. Y esa hora sería cuando llegó al parking... cuando salió no tiene importancia.
0 K 7
Thalin #71 Thalin
#1 Esos datos están manipulados, les faltan las matriculas de los vehículos. Desde hace muchos años que se controlan las entradas con un lector de matriculas. Más fácil de controlar la hora de entrada de un vehículo si ha perdido el tiquet y más barato, ya que no has de invertir en un tiquet acartonado, más difícil de perder como se usaban antes y puedes usar un simple papel. No me creo que no puedan especificar la hora de salida del vehículo.
0 K 7
Budgie #79 Budgie
#1 el del parking será compañero coño
0 K 10
IrMaNDiÑo #17 IrMaNDiÑo
Imagina un hombre al lado de una piscina y observa que un niño se cae al agua y comienza a ahogarse. El no es el socorrista, el no tiene obligación ni es responsable. El niño continúa bajo el agua, agarra su gin- tonic y le da otro trago, se levanta de tu hamaca y se va.
Como se llama ese hombre?
Carlos Mazon
9 K 91
Graffin #24 Graffin
#17 "... agarra su gin-tonic, le da otro trago, y se va a tirarle los trastos a la socorrista ofreciéndole un puesto en una urbanización privada donde cobraría el doble."
7 K 63
chatOGT #31 chatOGT
#17 dándome asco Mazón, creo que no está bien el símil. Porque sí había socorrista, aunque no se tiraba a por el niño. Creo que el único marrón real es que o:
1. Sí estaba enterado y asumió el mando, pero no hizo nada
2. Si estaba enterado y los demás pensaron que asumía el cargo y por eso no hicieron nada, pero él no hizo nada porque asumió que eran los otros los que estaban al cargo (lo cual no sé cómo se juzga)
3. No estaba enterado y los demás no se atrevieron a actuar porque había dado la orden (o sugirió) de que no se enviara ningún SMS para no fastidiar el turismo o las empresas (que se quedan sin empleados)
4. Como la anterior pero los encargados no actuaron por miedo a que el SMS enfadara al cacique.
1 K 20
IrMaNDiÑo #47 IrMaNDiÑo
#31 estés enterado o no. Si esta noche en barajas, a las 3 de la madrugada se estrella un Boeing co 300 heridos, la persona encargada de la Seguridad del aeropuerto tendrá que avisar a los responsables de protección civil, bomberos, ambulancias, gobierno civil, y director del seropuerto, hospitales, médicos y enfermeras. La gran mayoría estarán dormidos (todos y no en el ventorro)) y no se habrán enterado de nada pero todos se levantarán y estarán en su puesto en el mínimo tiempo. Existe…   » ver todo el comentario
0 K 9
chatOGT #48 chatOGT *
#47 hay una diferencia crucial (para la trena) entre "debería de" a "era su obligación legal". Que es donde dudo. Y no porque no me encantara que lo enchironaran, eh, es duda real.


EDITO: creo que te he contestado otra cosa de otra conversación. :shit: :shit: :shit:
0 K 10
pepel #3 pepel
Uff, 35 minutos trabajando.
4 K 54
obmultimedia #18 obmultimedia
#3 35 minutos comiendose el postre en los asientos traseros del coche de la periodista.
3 K 47
#29 capitan.meneito
#18 joder qué cutre no?
2 K 30
Dramaba #30 Dramaba
#29 La crisis de los 50 y añoranza de la juventud perdida... :troll:
2 K 31
#63 Marcus78
#18 bajo la lluvia, mas romatico
2 K 27
autonomator #2 autonomator
PA'LANTE !!
3 K 40
NESSI #26 NESSI
...y este ser va a vivir el resto de su miserable vida a todo lujo... qué vergüenza coño!!
4 K 34
End #50 End
Lo que me toca la moral es que, si hubiese sido un político de izquierda... a los 2 días tendríamos en okdiario las horas exactas de entrada y salida de El Ventorro, las grabaciones de todas las cámaras de seguridad que puedan dar a la calle en el trayecto Ventorro-parking-Palau-CECOPI, la grabación del parking donde se ve si se despide con 2 besos o con uno, el ticket de El Ventorro, si dejó propina, el camarero que le atendió y si tiene un tío que un día votó a Julio Anguita, las llamadas realizadas y recibidas, si jugó al buscaminas, si usó un palillo después de la comida, si a 3 mesas del President había uno de Bilbao que jugaba a pelota vasca con un bilduetarra...
4 K 30
#42 mr._cortimer
seguro que iba hasta las trancas de coca y alcohol... no tengo pruebas pero tampoco dudas
2 K 25
Javi_Pina #9 Javi_Pina
Entonces hubo folleteo,no?
1 K 20
lonnegan #13 lonnegan
#9 Lo dudo, Mazón es un gañán con cargo y esa tia queda fuera de su liga.
5 K 75
#25 burgerconqueso
#13 no la conozco y tal vez tenga dignidad y no sea el caso, pero cuantas pasan por la piedra por un puestecito... recuerda que le estaba ofreciendo la direccion de Apunt... eso es un puestazo y una millonada
3 K 34
elmakina #27 elmakina *
#13 Aunque esté "fuera de su liga" (que no estoy yo seguro), habría otra explicación plausible: con el calentón de baboso que llevaría encima se dirigió a algún piso-lupanar cercano a desfogar. Eso explicaría su "desparición" y falta de explicaciones durante media o una hora.
2 K 29
obmultimedia #19 obmultimedia
#9 acaso lo dudas?
1 K 21
#59 fingulod
#9 ¿Importa?
0 K 7
samuelCan #34 samuelCan
El remake de la escena del garaje en Titanic nunca pudo dar más grima.
1 K 16
Mark_ #64 Mark_
"¿Qué hizo Vilaplana en esa hora que va de las 18.45 a las 19.47? Según relató a la jueza, estuvo paseando tranquilamente con el president de la Generalitat entre El Ventorro y el parking. Posteriormente, conversaron un poco en la puerta y ella se fue a por el vehículo."

Follando. Estaban follando en el puñetero coche. Yo no entiendo tanta vuelta.
1 K 14
M.Rackham #23 M.Rackham
Un año escondiendo que estaban follando. Creo que habría quedado igual de miserable decir al principio que en vez de estar trabajando para salvar vidas estaba echando un polvo de mierda en un coche pero al menos no entraría dentro del ámbito de la psicopatía. Sólo quedaría como un inútil incompetente y negligente. Ahora es muchas más cosas y ninguna de ellas buena.
1 K 9
trasc0 #70 trasc0
#69 Genuinamente creo que si la tiene y va a ser infeliz el resto de sus días. Aunque responda y diga lo que tiene que decir para salvar el culo
0 K 9
trasc0 #67 trasc0
En un país normal este hombre estaría en prisión. Quiero pensar que no es un monstruo y solo un incompetente, y que el cargo del conciencia será peor que la prisión
0 K 9
#69 Xoche
#67 Suponer que este tipo tiene conciencia es mucho suponer
0 K 6
#54 skainet
Pero, follaron si o no?
0 K 8
MisturaFina #41 MisturaFina
Comprobado que el parking te vigila.
0 K 7
#74 torud
El tiempo es relativo. T2xKk=+KK
0 K 6
#62 Marcus78 *
Esa si es una sobremesa como Dios manda.

Por cierto en la web del ventorro pone que cierra a las 17:00
0 K 6
Mark_ #65 Mark_
#62 para ellos no cierra nunca.
0 K 11

menéame