La información del parking y la versión de Vilaplana indican que habría abandonado el aparcamiento entre las 19.12 y las 19.47

De la información entregada a la jueza por la empresa del parking y la declaración de la periodista se deduce que la entrada en el garaje se habría producido entre las 13.40 y las 14.45 del 29 de octubre de 2024 y que su salida se produjo mucho después de las versiones dadas por la periodista y el presidente de la Generalitat en funciones
| etiquetas: mazon , vilaplana , parking , dana , ventorro
Francamente...si fuera otro tipo de persona con una mente mucho más del S.XXI estoy seguro que la acción institucional hubiera sido de otra manera o forma.
Tanta terquedad por no querer reconocer...al final arrastra al dolor, rabia y sufrimiento de mucha gente.
Francamente...si fuera otro tipo de persona con una mente mucho más del S.XXI estoy seguro que la acción institucional hubiera sido de otra manera o forma.
Tanta terquedad por no querer reconocer...al final arrastra al dolor, rabia y sufrimiento de mucha gente.
Eso por ser suave, porque hace un año no me convencía, pero ahora es que cada vez que abre la boca es para hacer puntos a la candidatura a gilipollas del año.
No hay quien le salve.
Dicho lo cual, sí, parece casi alguien más que te podrías encontrar en una taberna de pueblo tomando unos cognacs, jugando un tute subastado fumándose (por ilegal que sea ahora) un puro.
Al otro dan ganas de hacerle entrar en calor, que winter is coming.
No sé qué pasará pero espero que no sea diferente a cualquier otro en su situación.
Algo gordo y delictivo oculta, su presencia no era obligatoria para funcionar el CECOPI y aunque es mezquino podría decir "no fui porque no era mi obligación, me tome la tarde libre" eso no tendría reproche legal pero si ético y político. Pero tanto dar vueltas y versiones es que debió hacer o decir algo que si es delito....
Que dice Mazón que no es responsable de su irresponsabilidad, que la culpa de todo, así, en general, es tuya, vuestra y de ellos.
Es una pregunta seria. Y te aseguro que es lo que más me gustaría: que comiera trullo. Pero creo que no hay mucha base.
Eso si, lo escribo aqui, como uno de estos haga que fallezca un familiar mio, por la neligencia, ya se puede esconder bien, porque "el que pueda que lo haga"
Citando de paso a #55, lo que no sé es cuánto tiempo están obligados a tener esa información y, al contrario, si están obligados a borrarla después de cuánto tiempo.
Lo que ha hecho el periodista es una aproximación usando la hora a la que dice llegar la periodista y sabiendo el precio que cuesta una hora en el parking, con eso saca que precios del ticket se ajustarían. Hay 4 o 5 candidatos, el primero a las 19.12 y el último a las 19:47
La noticia es para ir calentando y para remarcar otra vez que estuvieron una hora para cubrir una distancia que se hace en 10 minutos
Si pagó con tarjeta debería quedar reflejada la hora; los bancos sí creo que tienen que guardar eso. Y esa hora sería cuando llegó al parking... cuando salió no tiene importancia.
Como se llama ese hombre?
Carlos Mazon
1. Sí estaba enterado y asumió el mando, pero no hizo nada
2. Si estaba enterado y los demás pensaron que asumía el cargo y por eso no hicieron nada, pero él no hizo nada porque asumió que eran los otros los que estaban al cargo (lo cual no sé cómo se juzga)
3. No estaba enterado y los demás no se atrevieron a actuar porque había dado la orden (o sugirió) de que no se enviara ningún SMS para no fastidiar el turismo o las empresas (que se quedan sin empleados)
4. Como la anterior pero los encargados no actuaron por miedo a que el SMS enfadara al cacique.
EDITO: creo que te he contestado otra cosa de otra conversación.
Follando. Estaban follando en el puñetero coche. Yo no entiendo tanta vuelta.
Por cierto en la web del ventorro pone que cierra a las 17:00