Netanyahu ordena “bombardeos contundentes” en Gaza después de acusar a Hamás de violar el acuerdo

Netanyahu ordena “bombardeos contundentes” en Gaza después de acusar a Hamás de violar el acuerdo

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha ordenado al ejército que lleve a cabo “bombardeos contundentes” contra Gaza después de realizar “consultas de seguridad” este martes, tras los últimos desencuentros con el grupo palestino Hamás, al que Israel acusa de estar violando el acuerdo de alto el fuego que entró en vigor el pasado 10 de octubre.

Thornton #1 Thornton
Netanyahu ya hizo el numerito pra ver si a su amo y señor le dabn el Nobel de la paz. No resultó y el HDLGP vuelve a las andadas.
#1
MiguelDeUnamano #2 MiguelDeUnamano
#1 Corrige el titular.
#2
Thornton #8 Thornton *
#6 Gracias

#2 #3
2 K 50
themarquesito #3 themarquesito
#1 Has reproducido el enlace en el titular
2 K 52
#5 PerritaPiloto
#1 ¿Pero que Nobel le van a dar, si la nominación de este año es para los Nobel del año que viene?
0 K 9
angelitoMagno #7 angelitoMagno
Pensaba que Trump iba a poder mantener a Netanyahu controlado, pero me equivoqué. Culpa mía, por pensar que Trump tenía poder sobre Netanyahu, cuando el que manda de verdad es el presidente de Israel :-(
3 K 52
johel #13 johel *
#7 Nazinyahu tiene poder sobre trump y no a la inversa. Es la primera vez en la historia que nos enteramos casi en directo de que un militar de otro pais se mete en la sala de guerra usana y da ordenes.
1 K 18
Deviance #14 Deviance
#7 yo creo que se veía venir, ya dijeron que entrarían a saco y así ha sido, han parado unos días, pero ahí siguen.
1 K 20
antesdarle #17 antesdarle
#7 a Trump le interesaban dos cosas, el resort y el Nobel. Le dan igual los gazatíes y le dan igual los ucranianos. Su plan de paz siempre fue el mismo. Someter y anexionar.
0 K 9
#10 Leclercia_adecarboxylata
Pero se puede saber qué mísero día no muere gente asesinada en Palestina?
www.europapress.es/internacional/noticia-muere-palestino-nuevo-bombard

Es todos los días, todos los días.
2 K 42
angelitoMagno #6 angelitoMagno
#0 Titulo corregido.
1 K 34
Spirito #18 Spirito
#6 Para lo que has quedado. ¬¬
0 K 9
ixo #9 ixo
Alto el fuego acordado... el que tengo aquí colgado. ¬¬
1 K 29
YeahYa #12 YeahYa
Todo es ir poniendo excusas hasta poder montar un resort
0 K 20
#11 Jarod_mc
y sigue sin que le marquen un kennedy
1 K 18
powernergia #16 powernergia
Nada que no supiéramos.
0 K 11
#4 PerritaPiloto
Así que por una parte Israel está teniendo su propio escándalo del Yak 42, y no tiene claro las identidades de los cadáveres que faltan por entregar.

Y por lamotea continúan con su campaña de exterminio, y está excusa de hoy es la más actual, pero no la última. Continúan con su genocio impunes.
0 K 9
Spirito #15 Spirito
HdlgP y EEUU también.

Canallas.
0 K 9

