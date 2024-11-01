Netanyahu ordena “bombardeos contundentes” en Gaza después de acusar a Hamás de violar el acuerdo

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha ordenado al ejército que lleve a cabo “bombardeos contundentes” contra Gaza después de realizar “consultas de seguridad” este martes, tras los últimos desencuentros con el grupo palestino Hamás, al que Israel acusa de estar violando el acuerdo de alto el fuego que entró en vigor el pasado 10 de octubre.
| etiquetas: netanyahu , palestina , gaza , genocidio
Es todos los días, todos los días.
Y por lamotea continúan con su campaña de exterminio, y está excusa de hoy es la más actual, pero no la última. Continúan con su genocio impunes.
Canallas.