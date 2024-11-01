edición general
El histórico sorpasso de China a EEUU en un indicador económico clave es solo el principio de algo mucho mayor: la brecha que no para de crecer

En 1981, la economía de China apenas representaba el 2% en paridad de poder adquisitivo (PPA) del PIB mundial, mientras que EEUU suponía más de 21% de toda la economía del mundo. El gigante (EEUU) podía aplastar a la hormiga (China) cuando quisiera. La historia cambió rápido. En 2014 se produjo el histórico sorpasso, siendo una de las noticias económicas más sonadas del año. Hoy, la economía de China en PIB PPA es mucho más grande que la de EEUU, pero lo que es más impresionante es el ritmo de crecimiento de esa brecha y lo que está por venir.

Yorga77 #1 Yorga77
Si EE.UU insiste en ser una país del tercer mundo, China no puede impedirlo. :troll:
#7 Chabelitaenanita
#1 Es una tendencia que viene de lejos, pero Donald Trump la está acelerando con sus políticas neoliberales, este tipo y Milei van a ser la tumba de todo este tipo de ideologías a nival global
Yorga77 #12 Yorga77
#7 Lo he oído y leído por muchos sitios. Pero me parece que se vienen años movidos en todo occidente.
Anfiarao #4 Anfiarao
spam del economista.es para atraer clicks y visitas a través de cuentas como chabelitanenanita y serranitomarranito
www.meneame.net/story/petroleo-solo-tiene-ojos-china-crudo-sube-fuerza


#0 Ánimo Vicente, del spam también se sale
www.meneame.net/story/europa-mira-abismo-productividad-francia-convier
#8 Chabelitaenanita
#4 No falla, noticia que contradice tus doctrinas neoliberales o que habla bien de China... spam y negativo al canto. Tápate un poco, vale que seas un cuñado a sueldo de Vox, pero no lo muestres tanto que das vergüenza
sotillo #2 sotillo
No para de crecer … Normal, EEUU está en modo de dirección contraria y con un equipo de zumbados cristofascistas al mando, ni tienen solución ni sus fanáticos están a ello
2 K 27
Mauro_Nacho #5 Mauro_Nacho
Estamos viendo el declive del imperio de EE.UU., entre Joe Bien por problemas neurológicos graves y ahora Trump un psicópata egocentrista, EE.UU. va sin rumbo a la deriva.
#11 eipoc
#10 no, el capitalismo de Trump es el mismo que el de Biden, ellos solo son la marioneta que interesa en cada momento, y es la de Trump la que necesitan ahora. Hay que entender eso, es esencial.
Mauro_Nacho #3 Mauro_Nacho
EE.UU. ve que ha perdido el papel de potencia hegemónica, no está preparado en un mundo multipolar donde la diplomacia es esencial.
#6 eipoc
#3 no es EEUU, es el sistema capitalista que se resiste a morir.
#10 Chabelitaenanita
#6 Totalmente de acuerdo, es el capitalismo salvaje de Trump y EEUU
#9 pozz
El indice de paridad de poder adquisitivo es un chiste que solo se lo veo usar a analfabetos y mediocres antioccidentales.

Basta con parar un minuto a mirar los datos con un minimo de detalle:
es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Países_por_PIB_(PPA)
Me estais diciendo que Nigeria, Bangladesh o Argentina superan a Suiza, Belgica, Irlanda o Noruega?¿?
Que Marruecos, Etiopia e Iraq superan a Finlandia?

Este indice es un completo y absoluto chiste que solo un cuñao se tragaria.
