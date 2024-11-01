El histórico sorpasso de China a EEUU en un indicador económico clave es solo el principio de algo mucho mayor: la brecha que no para de crecer  

En 1981, la economía de China apenas representaba el 2% en paridad de poder adquisitivo (PPA) del PIB mundial, mientras que EEUU suponía más de 21% de toda la economía del mundo. El gigante (EEUU) podía aplastar a la hormiga (China) cuando quisiera. La historia cambió rápido. En 2014 se produjo el histórico sorpasso, siendo una de las noticias económicas más sonadas del año. Hoy, la economía de China en PIB PPA es mucho más grande que la de EEUU, pero lo que es más impresionante es el ritmo de crecimiento de esa brecha y lo que está por venir.