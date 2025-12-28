edición general
Un grupo de 10 menores organizados agrede de forma aleatoria a viandantes de la ciudad de Valencia

Dos de los integrantes de esta banda han sido detenidos tras ser identificados por uno de los agredidos- Al menos se les atribuyen cinco víctimas que tuvieron que ser atendidas en el hospital por las lesiones. Pegar por pegar, como simple ocupación o 'diversión'. Así se entretenía un grupo de unos diez menores que durante el día de Navidad se dedicó a agredir a personas que paseaban tranquilamente por la zona del Camino de Moncada de València de forma completamente aleatoria. Aunque en ocasiones esta 'manada' robaba a sus víctimas algún objeto

comentarios
Narmer #1 Narmer
Menores. Repercusión cero, castigo cero. Tienen carta blanca, bula papal y patente de corso otorgada por nuestro maravilloso Código Penal.

Luego si topan con alguien que los muele a palos, ese acabará en la cárcel porque a los menores no se les puede tocar, aunque se afeiten, midan 1,90m y sean unos hijos de mala madre.
Cehona #2 Cehona
#1 No gusta la palabra "patrullas vecinales".
#3 Bottle
#1 Si son mayores de 14 sí tienen responsabilidad penal.
Si agredes a un menor en legítima defensa no acabas en la cárcel, y menos si mide 1,90.
#20 mcfgdbbn3
#3: Depende mucho del juez.

Como seas de Podemos o del PSOE no esperes mucha clemencia. xD
Narmer #12 Narmer
#4 Sí, tener miedo de que te den una paliza un grupo de jóvenes impunes es de fachas. Todos fachas.
#19 Khanbaliq
#12 Todos, no se, pero si hueles a perro, ladras como un perro y te rascas como un perro, lo normal es que seas un perro.
#21 mcfgdbbn3 *
#12: Estas agresiones también las cometen niños de familias adineradas, a veces se entretienen quemando a pobres que duermen en el cajero, sacan un poco de gasolina de la moto o del coche de alguno de ellos y la usan para eso.

Por supuesto, esa moto o coche, y la gasolina, la pagan sus padres, junto con la matrícula en alguna universidad privada, ya que la nota de selectividad no les daba para ir a la pública.
Gotsel #13 Gotsel *
#4 totalmente de acuerdo contigo, es que si viene una banda de rateros a darte de hostias y robarte no hay que tenerles ese miedo que nos inculca la ultraderecha, eso es de putos cobardes, @Narmer . Si fueras de izquierdas no tendrías miedo ni ese odio que rezumas en #1 contra esos pobres diablillos.
Wir0s #16 Wir0s
#4 Luego está lo que la gente ve cada día en sus barrios y la realidad es muy putas, pero oye que si, que todo lo malo que se diga es "de fachas" y solucionado. Así nos va, poniéndoselo en bandeja.
ur_quan_master #8 ur_quan_master
#1 El código penal se "interpreta" como ya hemos visto en más de una ocasión últimamente.
Luego están los policías, asistencia social t jueces que lamentablemente "no pueden hacer nada" hasta que la cosa se sale de madre y se demuestra que si que podían hacer algo.
manzitor #15 manzitor
#1 Leete la ley 5/2000 de responsabilidad penal del menor, o pide a una IA que te haga un resumen.
#22 mcfgdbbn3 *
#15: Tiene tres puntos:
- Piscina gratis tres días a la semana.
- Videoconsola de gama alta a diario.
- Visita de sus papis cuando quieran.
Además hay un punto a elegir:
- Si son inmigrantes, lectura de su libro sagrado.
- Si son nacionales, visionado de material nazi.
Herumel #7 Herumel
Curioso que no digan nacionalidad, ni origen, ni ideología, tampoco me he enterado si comen jabón...
#9 solomonovolumen
#7 En sí mismo ya es indicativo ...
Pacman #10 Pacman
#7 no te fies de los come jabón, ojito. Espumosas ideas tienen
Ripio #14 Ripio
Eso ya se hacía en los 70 y 80, época de pandillas.
Había variantes, por ejemplo contar al que hacía 10 y hostiarlo.
O por llevar gafas, por llevar determinada prenda...

Eran creativos estos chicos.
Wir0s #17 Wir0s
#14 Ese es parte del problema, yo soy de hospi, no es que sea zona pija exactamente, y por desgracia la situación de inseguridad y degradación de la ciudad cada vez se parece mas a los 80, hemos tenido unos años de "calma" pero de un tiempo a esta parte se está yendo todo a la mierda otra vez, inseguridad, suciedad, ruido, borrachos a todas horas... Y si alguien se queja la respuesta del ayuntamiento es enterrar la cabeza en la arena y acusarlos de fachas... Luego vendrán los lloros…   » ver todo el comentario
Lutin #5 Lutin *
Jóvenes de jovenlandia?

De los que vienen a enriquecer el país?
kinz000 #18 kinz000
Los nazis de siempre
#6 UNX
Lo único que puedo esperar es que se metan con quien no deben, así a alguno se le quitarán las ganas.
