edición general
6 meneos
73 clics
La gobernadora de New Jersey le pide a la FIFA que subvencione los viajes en metro durante el Mundial de 2026

La gobernadora de New Jersey le pide a la FIFA que subvencione los viajes en metro durante el Mundial de 2026

Los viajes en metro superarán los 100 dólares por trayecto para ir a las citas del mundial cuando habitualmente cuesta poco más de 12 dólares. La gobernadora de New Jersey dice que no está dispuesta a que los ciudadanos tengan que pagar tarifas tan altas y le pide a la FIFA que los subvencione.

| etiquetas: new , jersey , metro , viajes , fifa
5 1 0 K 72 ocio
11 comentarios
5 1 0 K 72 ocio
FueraSionistasdeMeneame #6 FueraSionistasdeMeneame
100 dolares un viaje de metro jajajjajaja
2 K 31
fofito #10 fofito
Hasta donde yo sé NY se postuló para ser sede y acoger partidos del mundial de fútbol .

Supongo que no pensaron más que en la parte que les interesaba,los ingresos.
Ahora ven la parte del costo político, porque se trata de eso.
Por cierto,la gobernadora actual,en el cargo desde 2021 , previamente fue vice gobernadora desde 2015. Nueva York se postuló en 2017 y se confirmó su elección en 2022.

Ha descubierto que un bonito plan puede quedar empañado por la avaricia y falta de regulación.
1 K 25
Ihzan #8 Ihzan
Se presento como sede? Si la respuesta es si, que se aguante ahora
1 K 23
LinternaGorri #2 LinternaGorri
por qué cambia el precio para ese día? Otro triunfo del capitalismo?
1 K 22
#4 levante
Es el mercado, amigo :troll:
#2 Sinvergüenzas no, hijosdeputas sí. Y las autoridades que lo permiten, también.
2 K 33
eaglesight1 #1 eaglesight1 *
Pues que no traten de aprovecharse de los turistas. Manada de sinvergüenzas. No me dan nada de pena.
0 K 18
Andreham #3 Andreham
Es el mercado autoregulandose.
1 K 15
FueraSionistasdeMeneame #11 FueraSionistasdeMeneame
He mirado Google Maps y flipa con el puta mierda de urbanismo yankee, un trayecto de 15 minutos en coche y 12 km, en bicicleta se convierten en 38 km y más de 2 horas.
0 K 14
Kasterot #5 Kasterot *
A ver si de una vez el puto mercantilismo manda a la mierda toda la puñetera burbuja del fútbol.
Quieren ordeñar tanto a la vaca que la dejaron seca
0 K 13
smilo #7 smilo
Y quien ha subido los precios? De verdad que el nivel de hijoputismo es épico!!
0 K 12
elgranpilaf #9 elgranpilaf
Barato me parece. Que lo pongan más caro, a ver si no va nadie
0 K 11

menéame