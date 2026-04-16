La gobernadora de New Jersey le pide a la FIFA que subvencione los viajes en metro durante el Mundial de 2026

Los viajes en metro superarán los 100 dólares por trayecto para ir a las citas del mundial cuando habitualmente cuesta poco más de 12 dólares. La gobernadora de New Jersey dice que no está dispuesta a que los ciudadanos tengan que pagar tarifas tan altas y le pide a la FIFA que los subvencione.
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Supongo que no pensaron más que en la parte que les interesaba,los ingresos.
Ahora ven la parte del costo político, porque se trata de eso.
Por cierto,la gobernadora actual,en el cargo desde 2021 , previamente fue vice gobernadora desde 2015. Nueva York se postuló en 2017 y se confirmó su elección en 2022.
Ha descubierto que un bonito plan puede quedar empañado por la avaricia y falta de regulación.
#2 Sinvergüenzas no, hijosdeputas sí. Y las autoridades que lo permiten, también.
Quieren ordeñar tanto a la vaca que la dejaron seca