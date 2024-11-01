edición general
La fundadora de StopAntisemitism quiere que los antisemitas sean cazados y eliminados financieramente, legalmente y socialmente

"Google y el SEO te seguirán por el resto de tu vida. Cuando busques un trabajo, cuando busques una pareja, cuando busques una niñera, cuando busques cualquier cosa, nuestro trabajo siempre estará documentado". "Cuando actuamos, las vidas cambian. Y los antisemitas aprenden, a veces por primera vez en sus vidas e historia, que atacar a los judíos tiene un precio". [en inglés] Via: x.com/seethroughit2/status/2000612792794034370

TooBased #3 TooBased
Con "antisemitas" se refieren a su nueva definición: "Todo aquel que critique a Israel".
11 K 141
SeñorPresunciones #5 SeñorPresunciones
#3 ¡Sansionao!
1 K 32
#11 josiahallen
#3 Es como la definición de machismo: Todo lo que critique al feminismo.
1 K -14
NPCMeneaMePersigue #2 NPCMeneaMePersigue
El problema del mundo es estas técnicas pra conseguir lo que quieren, que boicotean la vida a los familiares como señala Tucker Carlson que intentan despedir a sus familiares de sus trabajos. A Nick Fuentes pusieron donde vivia en internet y fueron a pegarle un tiro. Boicotean financieramente, socialmente, legalmente a quien sea

Esto lo copian aquí el PP, el Real Madrid, Florentino Perez, Inda, Pablo Motos...

Este es el origen del problema, las técnicas que usan para imponerse.

Esto lo resolvemos creando comunidades de apoyo y cajas de resistencia
4 K 65
roker #6 roker
Van a tener que bloquear al 90% del planeta e igual me quedo corto. Así que ya se pueden montar sus propios parques de atracciones, con casinos ¡y furcias!
2 K 36
millanin #9 millanin
Confundes antisionismo con antisemitismo.
1 K 18
Sr.No #10 Sr.No
#9 como tengan que cazarlos a todos, todos, no van a salir de Israel en mucho tiempo.
0 K 11
#4 MagnumClarsen
Nazis actuando como nazis.
1 K 15
#7 Kuruñes3.0
Vaya pinta, dan ganas de ir a buscar estaca, Biblia y agua bendita.
1 K 13
#12 mcfgdbbn3 *
¿Y dónde tiene esta sus dineros? Lo digo porque lo del boicot es algo que todo el mundo puede hacer.

Yo aviso a las personas de RRHH: si se priorizan las ideas políticas sobre la valía en el trabajo, tal vez dejéis a los mejores empleados para otras empresas de la competencia.
0 K 12
#8 pirat
Pues los asesionazis, muy semitas no parecen
0 K 9
g3_g3 #1 g3_g3
Pues aquí se van a hinchar.
4 K -24

