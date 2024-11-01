·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
11638
clics
Morderte la lengua
5939
clics
Siria acaba de encontrar en el desierto algo incómodo para EEUU: el "ojo" secreto de su sistema antimisiles más avanzado
7309
clics
Confirmado por el Gobierno: las familias recibirán una ayuda universal de 200 euros al mes por cada hijo a cargo
4798
clics
Han analizado las coordenadas del rescate al piloto en Irán. No solo no cuadran, apuntan a una misión muy distinta de EEUU
7454
clics
La Prueba de Fuego: La Imagen que Confirma la estrategia de Irán
más votadas
335
Trump anuncia que suspende “durante dos semanas” el ultimátum contra Irán
592
Los audios que incriminan a Cospedal quedan excluidos del juicio de Kitchen en contra del criterio de la Policía
419
España supera los 22 millones de afiliados en la Seguridad Social y todos se acuerdan de este vídeo de Feijóo: "Qué mal ha envejecido
496
El PP intenta que la gente crea que el Ministerio del Interior de un Gobierno del PP no tiene nada que ver con el PP
347
Legisladores y exfuncionarios piden que se aplique la 25ª Enmienda para destituir a Trump por contradicciones en el tema militar
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
144
meneos
988
clics
Funcionario de la administración Trump informa que Pete Hegseth ha estado engañando al presidente durante la guerra [EN]
«Pete no le está diciendo la verdad al presidente», declaró la fuente al periódico. «Como resultado, el presidente está difundiendo información engañosa».
|
etiquetas
:
hegseth
,
trump
,
guerra
64
80
0
K
436
actualidad
39 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
64
80
0
K
436
actualidad
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#3
Sacapuntas
¡Se vienen cositas! ¡Ya están buscando cabezas que cortar!
49
K
437
#21
Setis
#3
Turquía contenta 0porque no tendrá que proporcionar una cabeza esta vez!
4
K
48
#28
Aluflipas
*
#3
Sí, ya hace unos días que están allanando el terreno.
www.meneame.net/story/trump-afirma-hegseth-no-quiere-guerra-iran-resue
www.meneame.net/story/trump-culpa-hegseth-guerra-pete-creo-fuiste-prim
0
K
11
#36
Iqui_Balam
#3
me viene a la cabeza Imperium III, donde se escuchaba: ¡Rodarán cabezas!
Ojalá!
0
K
6
#7
Robus
está difundiendo información engañosa
Para eso no le hace falta ayuda...
13
K
114
#8
PerritaPiloto
Tampoco es que Trump necesite ayuda para transmitir información engañosa.
Vaya,
#7
ya lo ha dicho.
4
K
36
#1
Suleiman
Parecen españoles... La culpa.. de otro!
10
K
85
#9
jonolulu
#1
La culpa es del informático, que programó los misiles mal
9
K
86
#5
Nube_Gris
*
Lo mismo pasó con Hitler: se rodeó de un grupo de gente que, por miedo en ese caso, no le decían la verdad de la situación.
Con Trump lo están haciendo simplemente por el interés y por los beneficios de la élite dirigente. Si la bolsa no bailase tampoco habría gente que ganaría dinero a espuertas simplemente con la especulación y con el manejo de información privilegiada.
8
K
74
#20
HeilHynkel
#5
Lo de echarle la culpa a Hitler de las cagadas de los generales alemanes es una excusa genial para tapar sus limitaciones ¡cómo se va a equivocar un herrenvolk prusiano! ¡la culpa es del cabo bohemio!
Y hay gente que se lo sigue creyendo.
2
K
33
#22
ewok
#20
O viceversa: echarle la culpa a los generales alemanes de las cagadas de Hitler. Poco se dice de lo que se metía esa peña.
2
K
29
#25
HeilHynkel
#22
Claro .. si en invierno de 1941 Hitler no manda parar la retirada en Moscú los alemanes superan a los italianos en Guadalajara. Y quienes no se enteraron de donde se metían eran los generales. Y los que le dijeron "traquilo, que esto de Stalingrado lo arreglamos en dos patadas no fue solo Goering"
0
K
20
#26
Find
#5
Pete Hegseth lo hace gratis es un extremista radical
"American Crusade"
en.wikipedia.org/wiki/American_Crusade
1
K
13
#35
BastardWolf
#26
o a lo mejor buscando sus intereses económicos, a este tio se le han pillado varios intentos de hacer compras de valores millonarias justo en los momentos previos a cada vez que Trump abria la boca o hacia un movimiento
0
K
12
#38
Find
#35
El artículo de la Wikipedia hace un pequeño resumen del libro, coincide bastante con todo lo que esta sucediendo EE. UU.
No es incompatible con ganar dinero, pero me parece la hoja de ruta
0
K
10
#31
Dene
#5
está faltando un meme de "El hundimiento" con KingDonald y toda su corte...
1
K
15
#4
eltxoa
Scapegoat found!
5
K
63
#18
Rogue
Los analistas políticos serios deben estar flipando con estas triquiñuelas para imbéciles.
5
K
58
#11
soberao
*
Como si Netanyahoo dijera "la verdad al presidente". Lleva más de 30 años diciendo que Irán está a punto de tener la bomba nuclear y ahí sigue el borrico en la linde...
Aquí es Israel quienes han metido al gilipollas de Trump en esto, y ahora Israel disumula haciendo creer que "está limpia" como una patena, como si esto no fuera con ellos y son cosas de Trump.
5
K
50
#17
capitan__nemo
*
Siii, claaaro.
Que reclamen a todos estos:
Grandes financiadores e "influencers"
- Los Koch (heritage foundation, project 2025, koch industries, supremacismo religioso, ..)
- Los Mercer (cambridge analytica, breitbart news, .. )
- Los Murdoch (foxnews, wsj, news corp...)
- Los Adelson (ultrasionismo genocida, casinos las vegas sands corp, ...)
- Musk (x/twitter, spacex, xai)
- Paul Singer
- Los Uihlein
- Kenneth Griffin
- Los Mellon
- Peter Thiel (Palantir)
...
La aipac
- Jan Koum…
» ver todo el comentario
4
K
35
#2
makinavaja
Por si hay que buscar culpables de algo...
4
K
34
#23
Eukherio
Le ponen Rambo III y Trump flipa con la paliza que les estamos dando.
2
K
32
#6
DDJ
Dos tontos muy tontos
3
K
20
#14
Gandark_S1rk
grima lengua de serpiente y theoden
1
K
19
#10
sliana
Cabeza de turco a babor
1
K
18
#16
mr._cortimer
"un niño mayor me obligó a decirlo"
1
K
17
#30
Arkhan
No, la información que le llega será la que será pero él mismo tiene que saber lo que está pasando, no son los años 40, no puedes ser ignorante por completo de lo que está pasando en esa zona del mundo y luego admitir información contraria de tu propio gabinete, Algo ahí no tiene que cuadrar y te tienes que dar cuenta.
Otra cosa son las formas de las comunicaciones públicas que hace él mismo: eso no le viene de otros, el tono de mafioso, acosador de patio de colegio y niñato berreón es suyo.
Simplemente está buscando a quién culpar dentro de su práctica habitual.
Off-topic: ¿Por qué llegan a portada artículos con un muro de pago de media página que solamente son enlaces a fuentes originales que tienen directamente un muro de pago?
1
K
15
#32
Fernando_x
#30
Yo la puedo leer sin problemas.
0
K
10
#29
hexion
*
Fuera del hecho de que ya estén buscando alguien a quien cargarle el muerto, y me alegro que sea este auténtico HDLGP, una cosa interesante es el efecto de haber puesto a alguien exactamente como Trump (Hegseth), es decir, un experto de la mentira y la hipérbole, a asesorar a alguien como Trump.
La estupidez en este caso no suma, es exponencial.
1
K
13
#13
capitansevilla
Se llama "morir pa alante". Puestos a no rectificar su error, prefieren continuar con las mentiras hasta las últimas consecuencias.
1
K
12
#34
tommyx
Ya han localizado a la próxima cabeza de turco
0
K
12
#12
Malaguita
Se lo cargarán por inepto, pero que está engañando a Trump puede ser cierto perfectamente.
Eso explicaría además por qué se enfadaba tanto con la prensa por no secundar sus mensajes grandilocuentes y "hacer quedar mal al presidente".
0
K
10
#24
Alqui
#12
Pero si Trump se ha ido cargando sistemáticamente a todo el que no le decía lo que quería oír. El Hegseth este se va a comer el marrón y punto.
2
K
30
#19
Friekburg
¿A nadie le recuerda esto a Hitler en su bunker destituyendo generales por mentirle y no contarle la verdad de la guerra (porque claro, la verdad no se la iba a tomar muy bien)?
1
K
9
#37
Kishiro
Peter "Cabeza de Turco" Hegseth
0
K
9
#39
LuigiR
Que le están haciendo ya un Goodbye Lennin porque está chocho perdío.
0
K
9
#27
millanin
Seguro que le puso un vídeo de menos de 2 minutos.
0
K
8
#15
int21h
Pete, calienta que sales.
0
K
6
#33
flanders69
El trabajo del lame culos siempre ha sido así decirle lo que quiere oir al que manda.
0
K
6
Ver toda la conversación (
39
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
www.meneame.net/story/trump-afirma-hegseth-no-quiere-guerra-iran-resue
www.meneame.net/story/trump-culpa-hegseth-guerra-pete-creo-fuiste-prim
Ojalá!
Para eso no le hace falta ayuda...
Vaya, #7 ya lo ha dicho.
Con Trump lo están haciendo simplemente por el interés y por los beneficios de la élite dirigente. Si la bolsa no bailase tampoco habría gente que ganaría dinero a espuertas simplemente con la especulación y con el manejo de información privilegiada.
Lo de echarle la culpa a Hitler de las cagadas de los generales alemanes es una excusa genial para tapar sus limitaciones ¡cómo se va a equivocar un herrenvolk prusiano! ¡la culpa es del cabo bohemio!
Y hay gente que se lo sigue creyendo.
Claro .. si en invierno de 1941 Hitler no manda parar la retirada en Moscú los alemanes superan a los italianos en Guadalajara. Y quienes no se enteraron de donde se metían eran los generales. Y los que le dijeron "traquilo, que esto de Stalingrado lo arreglamos en dos patadas no fue solo Goering"
"American Crusade"
en.wikipedia.org/wiki/American_Crusade
No es incompatible con ganar dinero, pero me parece la hoja de ruta
Aquí es Israel quienes han metido al gilipollas de Trump en esto, y ahora Israel disumula haciendo creer que "está limpia" como una patena, como si esto no fuera con ellos y son cosas de Trump.
Que reclamen a todos estos:
Grandes financiadores e "influencers"
- Los Koch (heritage foundation, project 2025, koch industries, supremacismo religioso, ..)
- Los Mercer (cambridge analytica, breitbart news, .. )
- Los Murdoch (foxnews, wsj, news corp...)
- Los Adelson (ultrasionismo genocida, casinos las vegas sands corp, ...)
- Musk (x/twitter, spacex, xai)
- Paul Singer
- Los Uihlein
- Kenneth Griffin
- Los Mellon
- Peter Thiel (Palantir)
...
La aipac
- Jan Koum… » ver todo el comentario
Otra cosa son las formas de las comunicaciones públicas que hace él mismo: eso no le viene de otros, el tono de mafioso, acosador de patio de colegio y niñato berreón es suyo.
Simplemente está buscando a quién culpar dentro de su práctica habitual.
Off-topic: ¿Por qué llegan a portada artículos con un muro de pago de media página que solamente son enlaces a fuentes originales que tienen directamente un muro de pago?
La estupidez en este caso no suma, es exponencial.
Eso explicaría además por qué se enfadaba tanto con la prensa por no secundar sus mensajes grandilocuentes y "hacer quedar mal al presidente".