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Trump afirma que el secretario de Defensa de EE. UU., Pete Hegseth, no quiere que la guerra con Irán se resuelva [ENG]

El presidente dijo en el Despacho Oval, tras la toma de posesión del secretario de Seguridad Nacional Markwayne Mullin, que Pete Hegseth y Caine eran “las únicas dos personas que estaban bastante decepcionadas” de que la guerra entre EE. UU. e Israel contra Irán pudiera terminar pronto. “Creo que esto se va a resolver muy pronto y ellos dicen: ‘Oh, qué pena’. Pete no quería que se resolviera”, afirmó el presidente. “No estaban interesados en un acuerdo”, dijo Trump. “Estaban interesados simplemente en ganar esto”.

| etiquetas: trump , hegseth , irán
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1 comentarios
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Gry #1 Gry
Y con "esto" se refieren a miles de millones de dólares en dividendos de sus inversiones en compañías petroleras. :-P
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menéame