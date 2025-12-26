El fraude del taxi en Madrid: las 13 empresas con nombres clonados que intentan acaparar licencias

Trece empresas casi idénticas, un mismo administrador y un objetivo común: hacerse con cerca de 200 licencias de taxi en Madrid. La Justicia ha frenado una operación que destapa una estrategia ya conocida para concentrar permisos mediante sociedades “clon”. El caso reabre el debate sobre los límites del sistema y la protección del taxi como servicio público.
| etiquetas: fraude , taxi , madrid , empresas
Si yo soy capaz de comprar el 51% de las licencias de taxi, estaré en mi derecho, ya veré que compro yo...
Si luego voy sacando una empresa paralela que gestione solo ese 51% forzando al resto a tener que pasar bajo mi paraguas y con eso voy consiguiendo más baratas el resto de 35% . Jo, es una estrategia empresarial. Si yo llego cuando tengo controlado el mercado con el 86% de la oferta y subo los precios un 350% lo va a ser solo para recuperar inversión.
Son las reglas y las uso como me dejan.
Elite Taxi
El y te, Taxi
Eli te Taxi
Tu little Taxi
Eli tetaxi
etc