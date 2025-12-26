edición general
El fraude del taxi en Madrid: las 13 empresas con nombres clonados que intentan acaparar licencias

Trece empresas casi idénticas, un mismo administrador y un objetivo común: hacerse con cerca de 200 licencias de taxi en Madrid. La Justicia ha frenado una operación que destapa una estrategia ya conocida para concentrar permisos mediante sociedades “clon”. El caso reabre el debate sobre los límites del sistema y la protección del taxi como servicio público.

camvalf
No me lo puedes creer, taxistas haciendo trampas e intentado convertir el mercado en un monopolio...
sotillo
#2 A ver que dice la Cope
Herumel
Joder, ya están los zurdos poniendo trabas al libre mercado...

Si yo soy capaz de comprar el 51% de las licencias de taxi, estaré en mi derecho, ya veré que compro yo...
Si luego voy sacando una empresa paralela que gestione solo ese 51% forzando al resto a tener que pasar bajo mi paraguas y con eso voy consiguiendo más baratas el resto de 35% . Jo, es una estrategia empresarial. Si yo llego cuando tengo controlado el mercado con el 86% de la oferta y subo los precios un 350% lo va a ser solo para recuperar inversión.
Son las reglas y las uso como me dejan.
alfre2
Dejadlos especular!! La solución pasará (como con la vivienda) por crear más y más licencias, ad infinitum! Lo que sea, con tal de que el sagrado derecho a especular no peligre!
uyquefrio
#4 Ahí está la cosa, hay mucha peña pensando que la sociedad debe cubrir sus apuestas...
Tensk
#0 Es un "copy&paste" pero ese titular requiere una revisión.
Kleshk
Ya me lo imagino xD

Elite Taxi
El y te, Taxi
Eli te Taxi
Tu little Taxi
Eli tetaxi
etc
