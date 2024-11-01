Fotos filtradas a la BBC muestran los rostros de cientos de personas muertas en la brutal represión de las protestas en Irán  

Cientos de fotos que muestran los rostros de las personas muertas durante la violenta represión de las protestas antigubernamentales en Irán se filtraron a la BBC. Las imágenes, demasiado gráficas para mostrarlas sin difuminar, muestran los rostros ensangrentados, hinchados y con hematomas de al menos 326 víctimas, incluidas 18 mujeres. Las imágenes, expuestas en una morgue del sur de Teherán, son una de las pocas formas en que las familias han podido identificar a sus seres queridos fallecidos.