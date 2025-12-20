edición general
El éxito de la campaña de Vox, basado en un problema inexistente: mítines contra la inmigración en la región donde menos población extranjera hay

En el programa electoral de Vox para Extremadura, la palabra inmigración (o inmigrante) aparece mencionada 32 veces, más del doble que la palabra vivienda. En una de ellas, el partido se compromete a combatir desde la Junta de Extremadura "todos los consensos del bipartidismo, en especial, todas las políticas relacionadas con la inmigración masiva que amenazan nuestra seguridad, identidad, libertad y prosperidad".

Priorat #3 Priorat
Hay un montón de gente encantada de votar por problemas que no tienen, en lugar de preocupada por votar para solucionar sus problemas.
vvjacobo #8 vvjacobo
#3 Hay un montón de mermados mentales, vamos.
Ed_Hunter #14 Ed_Hunter
#3 hay un montón de gente que quiere soluciones fáciles para problemas complejos, que parezcan que no les perjudica directamente y echa la culpa a otros.
#18 concentrado
#3 Es que no es difícil caer en la doctrina Bannon: hacer creer a la gente que sus problemas se solucionarán con temas que no están relacionados. En lugar de atacar el problema de la vivienda, causado por inversores que se enriquecen eliminando del mercado casas para las familias, dicen que lo que hay que hacer es evitar que los inmigrantes se queden a precio de ganga los pocos pisos que hay. En vez de potenciar la sanidad o la educación pública echan la culpa de las listas de espera a los…   » ver todo el comentario
Connect #2 Connect
Si tratan ese tema y a la gente le interesa, entonces es un problema que existe. Será verdad o no, pero ese problema existe porque a la gente no solo le interesa, sino que vota en consecuencia.
Barney_77 #6 Barney_77
#1 #2 Ese es el tema, podrá ser cierto o no, seguro que el 90% de la población no ha tenido un solo problema con inmigrantes, pero si que ven lo que hay donde existen problemas de inmigración descontrolada e inadaptada. No creo que el discurso de VOX sea bueno (todo lo contrario por generalizar lo que únicamente es circunstancial), pero la izquierda debería hacérselo mirar y dejar de negar la mayor. No hay un problema generalizado, pero puede llegar a ocurrir y hay que regular los flujos para que sean asumibles y beneficiosos para todos.
Sacronte #16 Sacronte
#6 Los britanicos por ejemplo
powernergia #4 powernergia
Campañas engañabobos, consignas engañabobos, votos seguros.

Cómo con Jesús Gil pero con RRSS.
Barney_77 #13 Barney_77
#12 Cuando no tienen respuesta pasan al ataque...
Barney_77 #10 Barney_77
Los que tú denominas no fascistas lo que tratan es de tapiar esa ventana, que no se vea. Si no se ve no existe ¿No? Yo no digo que haya un problema tan enorme como dice VOX, pero los datos son fascistas ¿No?
Doisneau #12 Doisneau
#10 Es que es tocar cualquiera de las dos vacas sagradas de la izquierda, inmigracion y viogen, y sale lo peor de lo peor... son todo desprecios, faltadas y falacias de todo tipo nada mas que por mencionar el tema
#5 Equidislate
A ver, es que si VOX se basara en los problemas existentes, los creadores y beneficiarios de esos problemas existentes igual les quitaban el apoyo y la financiación.
asola33 #17 asola33 *
La inmigración afecta a toda España. Si bajan los sueldos de Madrid y Barcelona, también serán más bajos en Extremadura. Todo son vasos comunicantes.
Doisneau #1 Doisneau
A ver si va a tener razon Rufian y la izquierda deberia abrir el melon de la inmigracion...
Jakeukalane #7 Jakeukalane
#1 mover la ventana de Overton. Eso es lo que los fascistas quieren.
Mark_ #15 Mark_
#1 España no tiene un problema grave relacionado con la inmigración.

Países como Bélgica o Francia...venga, te lo compro. Pero ¿España? En absoluto.
#11 VFR *
Estarán a favor quienes están en contra del bipartidismo: el partido se compromete a combatir desde la Junta de Extremadura todos los consensos del bipartidismo
#9 dclunedo
Éxito de la campaña de VOX = "PPSOEPodemosRestar" :troll:
