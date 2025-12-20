El éxito de la campaña de Vox, basado en un problema inexistente: mítines contra la inmigración en la región donde menos población extranjera hay

En el programa electoral de Vox para Extremadura, la palabra inmigración (o inmigrante) aparece mencionada 32 veces, más del doble que la palabra vivienda. En una de ellas, el partido se compromete a combatir desde la Junta de Extremadura "todos los consensos del bipartidismo, en especial, todas las políticas relacionadas con la inmigración masiva que amenazan nuestra seguridad, identidad, libertad y prosperidad".