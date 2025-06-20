·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
9601
clics
El dueño de Menéame llamando "hijos de rata" a los usuarios ¿Nos hemos vuelto locos?
8937
clics
Sobre si es legal publicar el fallo antes de la sentencia
8903
clics
Cuando las sentencias se escriben antes del juicio
4609
clics
Tucker Carlson señala como el Wall Street Journal promueve la guerra en Ucrania
4326
clics
Maravillas históricas de la ingeniería: fotos que revelan cómo lo lograron (ENG)
más votadas
488
El privilegio de las élites: Sarkozy, 20 días de prisión; los ladrones del Louvre, 25 años
450
Casi 20 años de cárcel para un ex director general de Feijóo por delitos de organización criminal y blanqueo
288
Un juzgado condena al marido de Esperanza Aguirre a pagar 853.732 euros por la venta de un ‘goya’ de su familia
313
Feijóo regó de dinero público a la presidenta de la empresa de su hermana a través de Javier Negre
359
Cloudflare pide a sus clientes en España que documenten el bloqueo de sus sitios web con esta app
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
33
meneos
145
clics
El estudio que no gusta al Banco de España: no hay déficit de vivienda y construir más podría subir los precios
La UPC alerta de más de 8 millones de viviendas sobrantes y avisa: el problema no es construir, sino garantizar vivienda asequible y social ...
|
etiquetas
:
vivienda
,
españa
,
crisis
25
8
1
K
429
actualidad
39 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
25
8
1
K
429
actualidad
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#2
Cuñado
Lo que falta en España no es "vivienda", sino vivienda pública.
8
K
113
#16
Findeton
#2
Falta vivienda, que sea estatal o privada son soluciones de izquierdas o derechas. Pero el problema, genéricamente, es la falta de vivienda. Yo no estoy en contra de la vivienda estatal, dada la actual situación, si realmente se construye.
250k nuevas familias al año, sólo 100k nuevas viviendas. Ese es el problema. Y bienvenidos sean los inmigrantes, el problema no son ellos sino que no se construye.
0
K
11
#18
Ludovicio
#16
Esperar que la iniciativa privada mate su propia gallina de los huevos de oro es muy realista. Si.
2
K
34
#20
Findeton
#18
¿Está o no bajando el precio de las propiedades comerciales en EEUU ahora mismo?
0
K
11
#26
Ludovicio
#20
Ha habido ocasiones en las que se ha construido y ha bajado el precio. Ha habido ocasiones en las que se ha construido y no ha bajado el precio.
¿Sabes a donde nos lleva eso?
A que no hay una relación entre ambos hechos.
1
K
27
#27
Findeton
#26
Si para una zona dada la oferta sube más que la demanda, los precios bajan. No es construir y ya está, es construir más de lo que de por si aumenta la demanda.
0
K
11
#28
Ludovicio
*
#27
¿Pero cuantas veces tiene que no ocurrir para que abandonéis vuestra fe?
Sois somo esas sectas que deciden que tal día se va acabar el mundo. Llega el día, no se acaba, revisan
sus notas
, ponen otra fecha... y a seguir.
La oferta/demanda es solo uno de los muchos parámetros que afectan al precio de las cosas.
2
K
37
#30
Findeton
#28
No, la oferta/demanda es lo único que afecta al precio de las cosas. Ahora, por qué aumenta o baja la oferta o la demanda, hay muchos motivos.
0
K
11
#32
Ludovicio
#30
Pues lo que yo digo. Religión con su fe.
1
K
27
#33
Findeton
#32
Los mayores estamos hablando, vuelve a la cama niño.
0
K
11
#39
Ludovicio
#33
Estoy seguro de que así como te sientes. Bien por ti.
0
K
11
#34
Yonny
#26
La hay, aunque tú lo reduces todo a un númerito, y os llamas idiotas a la cara a los demás.
Se puede dejar de construir, y la demanda bajar aún más... por ejemplo hubo años en los que la población NO AUMENTO nada de nada... y ahora crece 600.000 al año.
Osea, que constuir más o construir menos no significa nada sin contar la demanda existente.
0
K
10
#19
Cuñado
#16
que sea estatal o privada son soluciones de izquierdas o derechas
No, si ya se ve en el gráfico. Los países con más vivienda pública son todas dictaduras socialcomunistas
Qué extraña correlación con el
Índice de Libertad Económica
que tanto gusta a los liberales...
1
K
25
#22
Findeton
#19
Ese es un aspecto pequeño de toda la economía.
0
K
11
#23
Cuñado
*
#22
El 20% o 30% de la vivienda de un país
es un aspecto pequeño de toda la economía
Oye, y dibujar... no te gusta?
1
K
25
#1
YeahYa
Nos hemos pasado décadas construyendo vivienda, y más vivienda, y el resultado es el que tenemos.
Pero muchos piensan que la solucion (para sus bolsillos) es hacer más vivienda, a ver si vienen más expats a comprar.
Y al final tiene que venir una universidad a hacer un estudio de algo que simplemente es obvio.
4
K
63
#5
UsuarioXY
#1
el resultado fueron caídas importantes en el precio durante los años 2010 a 2018, después empezó a crecer la población y aquí estamos, escuchando a tarados que no saben sumar 2+2.
6
K
56
#13
Findeton
*
#1
La vivienda vacía está en los pueblos y ciudades con los precios más bajos. Está vacía porque no se vende/alquila pese a los precios bajos, no por especulación.
4
K
47
#36
Mala
#13
Madrid capital tiene más de 90.000 viviendas vacias. Barcelona 70.000.
0
K
11
#38
unodemadrid
#36
Pero tendrán dueño, no? o quieres expropiar a alguien?
0
K
6
#35
Supercinexin
#1
Cuando todo lo que lees es absurda propaganda liberata, al final lo obvio y lo racional parece como algo rompedor, innovador, disruptivo. Cuando es simple y sencillo sentido común.
0
K
16
#4
HeilHynkel
*
Supongo
que estos datos son correctos
- España superó por primera vez desde que hay registro
los 27 millones de viviendas
a cierre de 2024,
- del total de viviendas en España, el 71,4%
(19,2 millones) eran principales,
mientras que
las 7,7 millones restantes eran no principales
(28,6% del total).
Vamos a ver ... unos 50 millones de…
» ver todo el comentario
4
K
60
#17
jonolulu
#4
La vivienda ha subido hasta en los pueblos. Los precios no son realistas
3
K
43
#21
HeilHynkel
#17
En los pueblos no te meten 350.000 pavos por un piso de dos habitaciones, al lado de mi casa, sí.
0
K
20
#29
jonolulu
#21
Pero la subida de la vivienda ha sido monumental. Incluso en ciudades pequeñas se piden barbaridades cercanas a lo que dices
0
K
12
#3
Feliberto
*
Según la UPC, ocurre lo contrario. Construir más no garantiza accesibilidad si no se actúa sobre el tipo de vivienda: “La solución no es construir más, sino construir vivienda asequible”.
El estudio que dice que construir más no es la solución, pero concluye que la solución es construir más pero barato. Joder con los genios estos.
3
K
39
#9
Pyrefox
#3
No es tan raro lo que dicen, dicen que construir mas no vale, que hay que construir vivienda asequible, lo que eso significa que habra que construirlas baratas y en sitios de suelo barato, para que asi no sean pasto de los sedientos fondos y fuerzas de acumulación de dinero.
1
K
17
#14
quitamelpiedencima
Construir más no garantiza accesibilidad si no se actúa sobre el tipo de vivienda
Vaya vaya vaya… que el mercado no se regula solo, que hay que intervenir con políticas sociales para proteger el acceso a una vivienda
digna
Me pinchan y no sangro
2
K
38
#6
Somozano
*
En los últimos 4 años la población española ha aumentado 2 millones de habitantes (lo que explica la subida del PIB)
Es como la población de Castilla la Mancha entera
Se ha construido una Castilla la Mancha?
Eso a sumar que rozamos los 100 millones de turistas
Es que hay nosecuantas viviendas vacías. Si, en Mataporculo del monte en una casa donde no vive nadie hace décadas y en la cocina de carbón hay un calendario de feliz 1974
Solo con la ley de nietos tenemos dos millones y medio de…
» ver todo el comentario
2
K
28
#25
skaworld
Es aqui donde se reunen los que llevan repitiendo como papagayos que hay q construir mas porque desde sus vastos conocimientos de macreconomia, urbanismo y arquitectura, si hay mas casas se venden por menos?
Los mismos que dieron antaño palmitas cuando "el mejor presidente de la democracia" liberalizo el suelo y aqui se lio parda a cosntruir locuras y misteriosamente nadie sabe mu bien por que... los albañiles conducian BMWs tuneados... Los ayuntamientos se llenaron de pufos…
» ver todo el comentario
1
K
24
#10
angelitoMagno
¿El estudio mete todas las viviendas de España en un mismo grupo y las analiza así, de forma uniforme, sin diferenciar por zonas tensionadas, zonas del interior, ciudades con presión turística y sin ella, etc?
0
K
13
#11
angelitoMagno
Por cierto, una cosa de la que no se suele hablar en casi ninguno de los análisis sobre el precio de la vivienda.
El incremento del coste de los materiales. =>
El coste de construcción sube un 27% desde 2020 por el IPC y el precio de materiales, según UVE
www.europapress.es/economia/construccion-y-vivienda-00342/noticia-cost
0
K
13
#24
manzitor
#11
Si en 2008 y anteriores, fue sobre todo el incremento del precio del suelo, efectivamente en esta ocasión, el coste de construcción ha hecho de palanca al alza, unido a los factores de demanda, no tan desbocados como antes, porque los bancos no están tan desmadrados como entonces.
0
K
12
#31
Mala
*
Madrid capital tiene ahora mismo 1.500.000 viviendas y una poblacion de 3.500.000 habitantes. Con una media de 2,5 personas por vivienda, que es lo habitual, todavía
estarían sobrando 100.000 viviendas
. En este momento hay casi 100.000 viviendas vacías luego la falta de vivienda no es el problema, y el hecho de que haya tnatas viviendas en esta situación, debería dar que pensar al Gobierno que igual es la desprotección del propietario frente a los inquilinos morosos entre otras lo que…
» ver todo el comentario
0
K
11
#37
Yonny
#31
El problema es, SI o SI, la falta de vivienda. Si hubiese oferta el precio estaría bajando, pero no la hay.
0
K
10
#12
Klamp
no, el resultado fueron dos de las crisis más destructivas de la historia del capitalismo, la del 2007 y la del 2013. Luego vino el covid. Cositas que en tu cosmovision non existen porque no sabes sumar 2+2
0
K
8
#8
miraqueereslinda
*
#_2
en eso tienes razón. Vivienda pública que el gobierno lleva años prometiendo, pero nunca construyendo.
Ahora bien, la noticia es simplemente mentira.
Falta vivienda o sobran familias. Podemos escoger opción, pero es lo uno o lo otro:
www.20minutos.es/noticia/5523446/0/espana-crea-ultima-decada-un-43-mas
Por otro lado, esos 8 millones se los han sacado de la manga. Según el INE son 3,8 millones:
www.epdata.es/datos/viviendas-vacias-espana-graficos/622
Pero claro, que estén vacías, no quiere decir que no estén en venta y/o alquiler.
Ya el colmo es que digan que aumentar la oferta aumentaría los precios porque patatas.
En resumen, esta noticia es una inventada.
0
K
7
#7
Kuruñes3.0
No hay déficit joe, que va a haber...
0
K
7
#15
pozz
Seguro que reducir la oferta de viviendas, reducira su precio....
No me cabe ninguna duda de que ese estudio esta realizado por cuñaos activistas y analfabetos.
0
K
6
Ver toda la conversación (
39
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
250k nuevas familias al año, sólo 100k nuevas viviendas. Ese es el problema. Y bienvenidos sean los inmigrantes, el problema no son ellos sino que no se construye.
¿Sabes a donde nos lleva eso?
A que no hay una relación entre ambos hechos.
Sois somo esas sectas que deciden que tal día se va acabar el mundo. Llega el día, no se acaba, revisan sus notas, ponen otra fecha... y a seguir.
La oferta/demanda es solo uno de los muchos parámetros que afectan al precio de las cosas.
La hay, aunque tú lo reduces todo a un númerito, y os llamas idiotas a la cara a los demás.
Se puede dejar de construir, y la demanda bajar aún más... por ejemplo hubo años en los que la población NO AUMENTO nada de nada... y ahora crece 600.000 al año.
Osea, que constuir más o construir menos no significa nada sin contar la demanda existente.
No, si ya se ve en el gráfico. Los países con más vivienda pública son todas dictaduras socialcomunistas
Qué extraña correlación con el Índice de Libertad Económica que tanto gusta a los liberales...
Oye, y dibujar... no te gusta?
Pero muchos piensan que la solucion (para sus bolsillos) es hacer más vivienda, a ver si vienen más expats a comprar.
Y al final tiene que venir una universidad a hacer un estudio de algo que simplemente es obvio.
- España superó por primera vez desde que hay registro los 27 millones de viviendas a cierre de 2024,
- del total de viviendas en España, el 71,4% (19,2 millones) eran principales, mientras que las 7,7 millones restantes eran no principales (28,6% del total).
Vamos a ver ... unos 50 millones de… » ver todo el comentario
En los pueblos no te meten 350.000 pavos por un piso de dos habitaciones, al lado de mi casa, sí.
Vaya vaya vaya… que el mercado no se regula solo, que hay que intervenir con políticas sociales para proteger el acceso a una vivienda digna
Me pinchan y no sangro
Es como la población de Castilla la Mancha entera
Se ha construido una Castilla la Mancha?
Eso a sumar que rozamos los 100 millones de turistas
Es que hay nosecuantas viviendas vacías. Si, en Mataporculo del monte en una casa donde no vive nadie hace décadas y en la cocina de carbón hay un calendario de feliz 1974
Solo con la ley de nietos tenemos dos millones y medio de… » ver todo el comentario
Los mismos que dieron antaño palmitas cuando "el mejor presidente de la democracia" liberalizo el suelo y aqui se lio parda a cosntruir locuras y misteriosamente nadie sabe mu bien por que... los albañiles conducian BMWs tuneados... Los ayuntamientos se llenaron de pufos… » ver todo el comentario
El incremento del coste de los materiales. =>
El coste de construcción sube un 27% desde 2020 por el IPC y el precio de materiales, según UVE
www.europapress.es/economia/construccion-y-vivienda-00342/noticia-cost
Ahora bien, la noticia es simplemente mentira.
Falta vivienda o sobran familias. Podemos escoger opción, pero es lo uno o lo otro: www.20minutos.es/noticia/5523446/0/espana-crea-ultima-decada-un-43-mas
Por otro lado, esos 8 millones se los han sacado de la manga. Según el INE son 3,8 millones: www.epdata.es/datos/viviendas-vacias-espana-graficos/622
Pero claro, que estén vacías, no quiere decir que no estén en venta y/o alquiler.
Ya el colmo es que digan que aumentar la oferta aumentaría los precios porque patatas.
En resumen, esta noticia es una inventada.
No me cabe ninguna duda de que ese estudio esta realizado por cuñaos activistas y analfabetos.