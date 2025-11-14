edición general
Esta actualización de Windows 11 impide apagar el PC, te contamos cómo solucionarlo

Microsoft lanzó la actualización KB5068861 para Windows 11, un parche que ha roto el sistema operativo introduciendo un problema que impide apagar y reiniciar el equipo. Los usuarios afectados comentan que, cuando intentan apagar su PC, este se queda bloqueado en la pantalla de «Apagando», y que nunca llega a terminar el proceso. También hay casos en los que el PC se apaga pero la pantalla se queda encendida. Otros afectados han dicho que tras instalar esa actualización su PC se reinicia en vez de apagarse, y otros han explicado que al apagar

yopasabaporaqui #3 yopasabaporaqui
Desenchufándolo.
4
Antipalancas21 #5 Antipalancas21
#3 Como sea un portátil eso no vale para nada, ademas los modernos para quitar la bateria tienes que desguazarlo,
0
yopasabaporaqui #7 yopasabaporaqui
#5 Ya no se puede hacer un chiste..
0
Antipalancas21 #9 Antipalancas21
#7 Hay chistes que no hacen gracia y en este caso es una putada que te pase algo así....
0
Aokromes #10 Aokromes
#3 #5 manteniendo el boton de apagado unos segundos se apagan si o si.
1
#11 Semar80
#5 manteniendo pulsado durante unos segundos el botón de apagado el portátil se apaga, eso no depende del SO.
0
Ovlak #12 Ovlak *
#5 Sí es un portátil pulsas el botón de apagado hasta que se apague. Todos los fabricantes de placas (sea portátil o torre) implementan una opción de apagado por hardware manteniendo el botón pulsado unos segundos que hace bypass al sistema operativo.
0
Antipalancas21 #13 Antipalancas21
#12 Habéis leído lo que dicen algunos de los que les ha pasado.
0
Ovlak #14 Ovlak *
#13 No, te he leído a ti pensando que la única forma de forzar el apagado de un portátil es quitándole la batería.
0
Antipalancas21 #1 Antipalancas21
Normalmente este tipo de errores, cuando son provocados por una actualización defectuosa, se pueden resolver eliminando esa actualización. Sin embargo, en este caso hay un problema, y es que algunos usuarios afectados también han dicho que no les aparecía la actualización como opción para desinstalarla.
0
Antipalancas21 #8 Antipalancas21
Pánico da cada vez que hay actualizaciones de sus OS, no solo les pasa en W11 en otros anteriores también la cagaban algunas veces.
0
sorrillo #2 sorrillo
En la próxima tienen previsto que no puedas apartar las manos del teclado.
0
Pointman #15 Pointman
Hay que reconocer el ingenio que tienen para encontrar nuevas formas de demostrar su incompetencia.
0
timeout #6 timeout
Mantener el Windows actualizado se está convirtiendo en una acción muy peligrosa
0
obmultimedia #4 obmultimedia
cada actualizacion de W11 es una cagada tras otra.
0
#16 vituwaf
¿Para que cambiar el Windows 10 cuando sigue recibiendo actualizaciones?
0

