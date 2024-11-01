edición general
España está dejando de hacerse sus tortillas de patatas en casa. Y por eso el proveedor de Mercadona está creciendo un 20%

Tras décadas de debate España no ha decidido aún si la tortilla debe o no llevar cebolla, lo que sí parecen tener claro miles y miles de españoles es que lo ideal es que se la cocine otra persona. Cada vez más gente prefiere pasar de pelar patatas, calentar aceite y elaborar sus propias tortillas para comprarlas directamente en el súper. Y eso está haciendo de oro a una de las compañías aliadas de Mercadona, una firma navarra que en 2025 disparó su facturación un 20% hasta rozar los 200 millones de euros y este año espera llegar a 230 millones.

karakol #1 karakol
Han excomulgado a gente por muchísimo menos.
Format_C #6 Format_C
#1 con lo fácil que es hacer una tortilla
#13 calcetus
#6 #4 #7 Sí, no es difícil, pero lleva un rato, yo no tardo menos de una hora (a lo mejor es que soy un inútil, que puede ser) y a mí me jode bastante echar tiempo en la cocina, con lo que entiendo perfectamente que se las compren hechas. Alguna vez he comprado algyna, pero meh... aunque tengo entendido que las de mercadona no están mal.

Por otro lado, viendo las que te ponen en la mayoría de los bares, las del super pueden llegar hasta parecerte buenas
repix #17 repix *
#13 Es que muchos bares ponen tortilla comprada. No es hecha por ellos.
Como las croquetas caseras de los restaurantes.
UnoYDos #20 UnoYDos *
#13 No es un plato que tengas que estar vigilando ni removiendo continuamente. En ese tiempo de cocinado puedes hacer otras cosas perfectamente. Eso de quedarte mirando como se hace la comida, lo haces al principio porque tienes el miedo de que pase cualquier cosa. En cuanto tienes algo de experiencia y por lo tanto mas confianza, dejas de hacerlo.

Me recuerda a la excusa que pone mi hermano para no hacer caldos, que lleva mucho. Como si tuvieses que estar vigilandolo las horas que lo pongas a cocer.
#26 EISev
#20 hasta que te despistas y se te quema
Fj_Bs #33 Fj_Bs
#6 con casi 100 millones de Turistas mas los Españoles , normal vendan muchas , yo las compro lidl o aldi , algo crudas y las recaliento con oliva , en el trabajo o en casa ,,, No son Gourmet pero por 2e y picp , me viene bien
elmakina #11 elmakina *
No lo entiendes porque te quedas en la receta y no miras la vida real. La gente no compra la tortilla del súper porque no sepa hacerla, la compra porque no quiere perder media hora pelando patatas, manchando la cocina y oliendo a fritanga para cenar un martes cualquiera despues de currar todo el puto día. No están buscando la mejor tortilla de su vida, están comprando tiempo, comodidad y cero esfuerzo, y eso es lo que vende Mercadona como churros. No es alta cocina, claro que no, pero vale para salir del paso sin dramas.
MIrahigos #24 MIrahigos
#11 Eso será los que sustituís a los hijos por perros, a los que tenemos hijos nos hace feliz su cara cuando les pones en la mesa una tortilla de patatas para cenar.

Y luego os quejáis de que la vida es una mierda, la tuya si no sacas tiempo para hacer una puta tortilla de patatas por la satisfacción de comértela sí que es una mierda.
elmakina #31 elmakina
#24 Vaya mezcla te has marcado, niños, perros y frustraciones personales todo en el mismo plato. Vamos a ver, artista, tener hijos no te convierte automáticamente en juez moral del tiempo ajeno. Hay padres que curran, llegan reventados y aun así quieren cenar sin montar un campamento base en la cocina, y eso no los hace peores ni menos felices, que no te enteras..

Céntrate un poquito, que la satisfacción de tus hijos no desaparece porque una noche la tortilla venga del súper, que ya hay…   » ver todo el comentario
#38 srskiner
#31 bueno, tu respuesta suena tb un poco a estar amargado de comer tortilla de mierda
QRK #27 QRK
#11 Vamos, que tarde o temprano vas a pagar, pero bien, esa pereza de no hacerte la comida y pagar por envenenarte poco a poco.
Luego a quejarse de que la sanidad bla bla bla
elmakina #36 elmakina *
#27 Habría que ver cada tortilla concreta, porque una tortilla industrial tampoco es plutonio enriquecido. Lo gracioso es que hablas como si acabaras de descubrir ayer que existen los precocinados y hoy ya fueras epidemiólogo jefe de la OMS. Relaja el drama, crack, que la sanidad no se hunde porque alguien cene una tortilla del súper de vez en cuando.

Y por cierto, en mi casa no se comen precocinados ni ultraprocesados, salvo algo de fiambre y alguna cosa extremadamente ocasional, así que baja el dedito acusador, que vas disparando a bulto y no tienes puta idea. Esto iba de explicar por qué existe ese consumo, no de defenderlo como dieta base, que a ver si aprendes a leer el contexto, aunque ya veo que te cuesta.
Peka #5 Peka
Hay gente que las hace hasta sin cebolla.
reivaj01 #12 reivaj01
#5 Eso tiene que ser un bulo.
Peka #32 Peka
#12 Tengo pruebas:  media
fofito #21 fofito
#5 y luego nos dicen que el problema son los inmigrantes...
UnoYDos #4 UnoYDos *
No entiendo a la gente, es un plato fácil y con pocos ingredientes. Entendería que lo coman en un local que la hagan de puta madre, porque eso lo hacemos todos, ya que no tenemos la mano de un cocinero profesional. ¿Pero la mierda del supermercado?
#14 eqas *
La de patata y calabacin de Mercadona, no la pequeña de las neveras, sino la que se vende en los Mercadonas que tienen seccion de platos preparados (que no son todos), es una maravilla. Y de las normales de nevera, lo cierto es que la de Mercadona es también la "menos mala" de las que he probado (y me avergüenzo al decir que las compro de vez en cuando).
#29 Zerjillo
#14 Eso iba a decir yo, que las de paquete no valen un duro, pero esa que tienen en los platos preparados está bastante razonable. Y si, está mejor la que hago yo, pero muchas veces liarse a hacer la tortilla da pereza, que se tarda y se pringa bastante.
traviesvs_maximvs #39 traviesvs_maximvs
#29 Yo la hago con poco aceite y me queda buena. Corto las patatas en laminas como para tortilla y las meto en el microondas cinco minutos. De ahí salen medio cocidas y van con una cebolla a la sarten con un chorro curioso de aceite, pero sin inundarlas. Y ya se remueven de tanto en cuando para que no se quemen. A mi me gusta que la patata y la cebolla estén un poco más hechas, pero eso ya al gusto de cada uno. También me facilita bastante la vida una sarten de esas dobles.
#9 detectordefalacias
lo de las precocinadas son a la tortilla lo que "The room" es al cine
sat #30 sat
Publirreportaje.
Robus #7 Robus
Pero si es un plato que puede hacer todo el mundo!

Si, junto con la pasta, son los platos básicos de supervivencia estudiantil! (o lo eran en mi época, todo hay que decirlo).
nopolar #22 nopolar
La siguiente víctima será el gazpacho casero.
#35 El_dinero_no_es_de_nadie
#22 Ya hay salmorejos envasados de gran calidad
Fj_Bs #37 Fj_Bs
#22 Asimismo es , y el Salmorejo , lo compro ya hecho , le añado oliva y listo :-D
mmlv #10 mmlv
¡Anatema!
#3 Pivorexico
Joder si abrí uno y casi me quedo en el sitio del pestazo , denominar a eso tortilla me parece bastante atrevido .
andran #8 andran *
#3 Los que denominan "tortilla de patatas" a lo que venden en Mercadona o cualquier otro supermercado es que no han probado nunca una tortilla de verdad.
Lo correcto sería denominarla mazacote de patatas y huevo cuajado en aceite vegetal.
founds #25 founds
#3 y más seca que mi cartera después de navidades. La compré una vez por un deshabio y no lo vuelvo hacer
traviesvs_maximvs #23 traviesvs_maximvs *
Otra consecuencia más de la puta mierda de horarios que tenemos. Ya no te pido que me reduzcas la jornada, al menos deja hacer jornada intensiva cuando se pueda.
anasmoon #19 anasmoon
Yo debo de ser rara porque ahora hago muchas más que antes. Me compré un aparato que corta las patatas en un momento y ahora da gusto (era en lo que más tardaba). :-)
Esfingo #18 Esfingo
Antes en un bar que el mazacote del mercadona
MIrahigos #16 MIrahigos
Cualquier día Roig se las mandará hacer en Marruecos o lo que será peor en Argentina.
#34 jaramero
Con tanto cebollista era algo que tenía que pasar, acostumbrados a los engrudos dulces, se han pasado sin esfuerzo a las tortillas de mercadona... :palm:

Una tortilla de patatas la haces en 20 minutos cuando sabes. Lo que más lleva es freír las patatas, 10 minutos por tanda.

Ahora los creadores de bigmac vs whopper, ahora la tortilla de mercadona... :roll:
repix #15 repix
Todas las compradas están asquerosas.
#28 DatosOMientes
#15 Te lo corrijo:
Todas las compradas que yo he comprado están asquerosas no me gustan.
