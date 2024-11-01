España está dejando de hacerse sus tortillas de patatas en casa. Y por eso el proveedor de Mercadona está creciendo un 20%

Tras décadas de debate España no ha decidido aún si la tortilla debe o no llevar cebolla, lo que sí parecen tener claro miles y miles de españoles es que lo ideal es que se la cocine otra persona. Cada vez más gente prefiere pasar de pelar patatas, calentar aceite y elaborar sus propias tortillas para comprarlas directamente en el súper. Y eso está haciendo de oro a una de las compañías aliadas de Mercadona, una firma navarra que en 2025 disparó su facturación un 20% hasta rozar los 200 millones de euros y este año espera llegar a 230 millones.
Por otro lado, viendo las que te ponen en la mayoría de los bares, las del super pueden llegar hasta parecerte buenas
Como las croquetas caseras de los restaurantes.
Me recuerda a la excusa que pone mi hermano para no hacer caldos, que lleva mucho. Como si tuvieses que estar vigilandolo las horas que lo pongas a cocer.
Y luego os quejáis de que la vida es una mierda, la tuya si no sacas tiempo para hacer una puta tortilla de patatas por la satisfacción de comértela sí que es una mierda.
Céntrate un poquito, que la satisfacción de tus hijos no desaparece porque una noche la tortilla venga del súper, que ya hay… » ver todo el comentario
Luego a quejarse de que la sanidad bla bla bla
Y por cierto, en mi casa no se comen precocinados ni ultraprocesados, salvo algo de fiambre y alguna cosa extremadamente ocasional, así que baja el dedito acusador, que vas disparando a bulto y no tienes puta idea. Esto iba de explicar por qué existe ese consumo, no de defenderlo como dieta base, que a ver si aprendes a leer el contexto, aunque ya veo que te cuesta.
Si, junto con la pasta, son los platos básicos de supervivencia estudiantil! (o lo eran en mi época, todo hay que decirlo).
Lo correcto sería denominarla mazacote de patatas y huevo cuajado en aceite vegetal.
Una tortilla de patatas la haces en 20 minutos cuando sabes. Lo que más lleva es freír las patatas, 10 minutos por tanda.
Ahora los creadores de bigmac vs whopper, ahora la tortilla de mercadona...
Todas las
compradasque yo he comprado están asquerosasno me gustan.