España está dejando de hacerse sus tortillas de patatas en casa. Y por eso el proveedor de Mercadona está creciendo un 20%

Tras décadas de debate España no ha decidido aún si la tortilla debe o no llevar cebolla, lo que sí parecen tener claro miles y miles de españoles es que lo ideal es que se la cocine otra persona. Cada vez más gente prefiere pasar de pelar patatas, calentar aceite y elaborar sus propias tortillas para comprarlas directamente en el súper. Y eso está haciendo de oro a una de las compañías aliadas de Mercadona, una firma navarra que en 2025 disparó su facturación un 20% hasta rozar los 200 millones de euros y este año espera llegar a 230 millones.