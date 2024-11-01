España consolida su crecimiento y se afianza como motor económico de la zona euro

El Banco de España ha revisado al alza sus previsiones de crecimiento y sitúa ahora la expansión del PIB español en el 2,9% en 2025, una mejora significativa frente al 2,6% estimado anteriormente. Para 2026 y 2027, el organismo anticipa avances del 2,2% y el 1,9%, respectivamente, consolidando a España como una de las economías más dinámicas de la zona euro. Este desempeño cobra especial relevancia en un entorno europeo marcado por el estancamiento.
| etiquetas: españa , crecimiento , zona euro , motor económico
Nosotros no, el país, que vete tú a saber lo que es eso.
Y por otra parte, si España fuera tan mal como algunos dicen, ¿a cuento de que existen esos flujos migratorios? La gente intenta migrar a países donde se viva lo mejor posible, no a países que estén en la mierda?
La economía funciona y atrae a nuevos trabajadores que a su vez vienen atraídos por el empleo, siempre ha funcionado así, pero solo se cuestiona porque no es un gobierno de derecha.
Aparte de eso como te dicen #17 también ha crecido el PIB per cápita.
#5 Cuando la economia mejora nunca lo hace para todos, menuda novedad.
"es como si en la liga de futbol, el que iba ultimo ahora va ante penultimo,"
No, es como si el que antes iba el último ahora fuera primero.
Edit, esto último era para el ignorante del ignore, el tal pozz en #_8.
Negativo por perdida de tiempo.
#14
Duyrante años fuimos la peor economia de europa, estabamos a la cola en todo tipo de indices, ahora cualquier minima mejoria nos pone por delante del resto de vecinos que han tenido mejor situacion economia... es como si en la liga de futbol, el que iba ultimo ahora va ante penultimo, ha mejorado tres posiciones, lo que es un descomunal hito, pero no quita que la situacion siga siendo u ndesastre. En fin, este tipo de noticias es el clasico consuelo para fanaticos.