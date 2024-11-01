edición general
España consolida su crecimiento y se afianza como motor económico de la zona euro

El Banco de España ha revisado al alza sus previsiones de crecimiento y sitúa ahora la expansión del PIB español en el 2,9% en 2025, una mejora significativa frente al 2,6% estimado anteriormente. Para 2026 y 2027, el organismo anticipa avances del 2,2% y el 1,9%, respectivamente, consolidando a España como una de las economías más dinámicas de la zona euro. Este desempeño cobra especial relevancia en un entorno europeo marcado por el estancamiento.

Ze7eN
Ojalá este gobierno fuera más valiente y tomara medidas mucho más importantes para combatir la desigualdad, el problema de los bajos salarios y, sobre todo, el problema de la vivienda. Porque muchos sabemos que los hijos de puta que vienen después, no solo no van a hacer esas tres cosas porque van contra su ideología de mierda, sino que van a destruir todo lo que estos últimos 6 años nos ha llevado a esta situación privilegiada dentro de la realidad de Europa.

Poll
#3 El gobierno no tiene tantos apoyos parlamentarios para hacer todo lo que dices. PNV y Junts al fin y al cabo son partidos de derechas y no van a dar su voto a favor a esas políticas.

bibubibu
Pues ahora repartir ese dinero entre los verdaderos ejecutores de ese crecimiento, que son los trabajadores del país.

elgranpilaf
#2 Comunista, rojo, vago!!!

Antipalancas21
#2 Si no se puede, intentan bajar jornada laboral, PP, Vox y junts lo echan para atras, subidas decentes de salarios y la patronal apoyada por PP y Vox dice que no,solo el 1,5%.

mariopg
#2 compartían los faraones con los esclavos que ejecutaron las pirámides?… pues eso

CharlesBrowson
Aunque de la sensación de que el cobete se alimente de lágrimas y lloriqueos...no tengo donde vivir...el combustible son las lágrimas de los tiesos

Pontecorvo
Hay que ser muy crédulo como para pensar que estamos mejorando. Pero mucho.

EldelaPepi
#5
Nosotros no, el país, que vete tú a saber lo que es eso.

angelitoMagno
#5 ¿A que te refieres? ¿Los datos del Banco de España no son correctos?

Pontecorvo
#14 ¿El incremento del PIB mediante el aumento de la población vía flujos migratorios masivos, te refieres?

angelitoMagno
#16 El PIB se ha incrementado por encima del incremento de población. El PIB per capita también aumenta. Por tanto, achacar todo el crecimiento del PIB a los flujos migratorios no es algo que acabe de encajar.

Y por otra parte, si España fuera tan mal como algunos dicen, ¿a cuento de que existen esos flujos migratorios? La gente intenta migrar a países donde se viva lo mejor posible, no a países que estén en la mierda?

Pontecorvo
#17 Sube el PIB nominal por la subida de precios y de poblacion. El PIB y Renta per capita real (a precios constantes) está estancado. España es el país de la OCDE con mayor pérdida de poder adquisitivo.

powernergia
#16 La economía depende del crecimiento, eso incluye la población.

La economía funciona y atrae a nuevos trabajadores que a su vez vienen atraídos por el empleo, siempre ha funcionado así, pero solo se cuestiona porque no es un gobierno de derecha.

Aparte de eso como te dicen #17 también ha crecido el PIB per cápita.

#5 Cuando la economia mejora nunca lo hace para todos, menuda novedad.

"es como si en la liga de futbol, el que iba ultimo ahora va ante penultimo,"

No, es como si el que antes iba el último ahora fuera primero.

Edit, esto último era para el ignorante del ignore, el tal pozz en #_8.
Negativo por perdida de tiempo.

#14

Asimismov
#5 Mira como van Italia, Francia y Alemania.

josejon
Ahora sí que Pedro está obligado a dimitir.

ElenaCoures1
Salarios y oferta inmobiliaria suben como la espumaaaaaa

AlexGuevara
Si España es el motor económico europeo….vete preparando

pozz
Que la economai de los politicos dle gobierno esta mejorando, no me cabe ninguna duda... mi economia y la de mis vecinos y amigos, obviamente que va a peor en todos los sentidos.
Duyrante años fuimos la peor economia de europa, estabamos a la cola en todo tipo de indices, ahora cualquier minima mejoria nos pone por delante del resto de vecinos que han tenido mejor situacion economia... es como si en la liga de futbol, el que iba ultimo ahora va ante penultimo, ha mejorado tres posiciones, lo que es un descomunal hito, pero no quita que la situacion siga siendo u ndesastre. En fin, este tipo de noticias es el clasico consuelo para fanaticos.


