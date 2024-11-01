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Escándalo en Ucrania: difunden imágenes de sus soldados desnutridos por la falta de suministros y un alto mando es destituido

Escándalo en Ucrania: difunden imágenes de sus soldados desnutridos por la falta de suministros y un alto mando es destituido

La mujer de un soldado ucraniano ha difundido en la red social Threads dramáticas imágenes que muestran a su esposo y otros compañeros con evidentes signos de malnutrición, debido a la falta de suministros en el frente. Tras la difusión de las fotos, el Gobierno de Ucrania ha destituido a un alto cargo militar. Tal y como publica el diario londinense The Guardian, la polémica ha surgido después de que la esposa de uno de los soldados, Anastasiia Silchuk, publicara las imágenes en las redes sociales. En ellas se ve hasta cuatro hombres con...

| etiquetas: escándalo , ucrania , imágenes , soldados , desnutrición
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10 comentarios
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Comentarios destacados:      
Nekobasu #3 Nekobasu
Tranquilos que ahora llegan 90mil millones para marisco, putas, champagne y farlopa!!!!
7 K 112
#5 soberao *
#2 #3 Es lo que pasa cuando se destinan grandes cantidades de dinero, que "la calderilla que se pierde" te da para comparte un piso en el centro de Madrid y que no se note que ese dinero falta entre tantos miles de millones. Es como las perdidas de agua en una acequia que se supone que es "lo normal".
#1 Está claro que esta gente desnutrida en un frente sin relevos no son los " compañeros " de Zelenski y sus amigos sino que serán de la gente de la oposición que los habrán enviado allí a que mueran, que siempre es mejor homenajear a los "caídos por la patria" que teniéndolos vivos sacando las vergüenzas en directo.
3 K 58
carakola #7 carakola
#5 De los secuestros para llevarte al frente no dicen nada en nuestros medios y hay videos para aburrir de esos nazis hdp secuestrando gente que no quiere ir a la guerra.
3 K 62
#9 soberao
#7 O de la gente que amarraban con cinta de embalar en la calle o los que manchaban con el desinfectante azul ese que no sale en semanas tampoco sale ya nada, que como en Israel los periodistas son los primeros en perder el trabajo.
2 K 54
Io76 #10 Io76
#7 A la gente la tienen idiotizada, y hay que reconocer que con algunos tienen el camino medio hecho.
1 K 28
TooBased #1 TooBased
Algún general se está robando y comiendo lo de todo el pelotón...
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carakola #2 carakola
#1 Y todos de nuestro dinero con préstamos multimillonarios que no devolverán nunca. Y lo que no sabemos...
4 K 77
josde #8 josde
#1 Solo algún general ?.
0 K 20
azathothruna #4 azathothruna
Y esto se vera cuando entre en la Union europea a saco.
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Io76 #6 Io76
Por eso estaba Victoria Nuland toda una subsecretaria de estado del gobierno yanki repartiendo magdalenas durante el levantamiento "popular" y "esporádico" del Maidan.  media
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menéame