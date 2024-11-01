Escándalo en Ucrania: difunden imágenes de sus soldados desnutridos por la falta de suministros y un alto mando es destituido

La mujer de un soldado ucraniano ha difundido en la red social Threads dramáticas imágenes que muestran a su esposo y otros compañeros con evidentes signos de malnutrición, debido a la falta de suministros en el frente. Tras la difusión de las fotos, el Gobierno de Ucrania ha destituido a un alto cargo militar. Tal y como publica el diario londinense The Guardian, la polémica ha surgido después de que la esposa de uno de los soldados, Anastasiia Silchuk, publicara las imágenes en las redes sociales. En ellas se ve hasta cuatro hombres con...