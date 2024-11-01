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«Literalmente los estamos matando de hambre»: un senador republicano se regodea diciendo que los iraníes «no pueden alimentarse» debido al bloqueo de Trump (EN)
Un analista de política exterior afirmó que el senador estaba admitiendo, en la práctica, que «estamos cometiendo, literalmente, crímenes contra la humanidad».
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#2
jonolulu
Cuánto puto nazi suelto hay
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#1
carakola
Horca para estos asesinos.
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#4
sotillo
#1
De eso nada , que les pique el culo y se arrasquen en un no parar perpetuo
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#7
carakola
#4
Eso, como en Nuremberg. Oh, wait...
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#9
javibaz
#4
tú eres malo.
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#10
aPedirAlMetro
*
#1
"«Literalmente los estamos matando de hambre»:"
Literalmente un
crimen de guerra
.
Estatuto de Roma de la
Corte Penal Internacional
(CPI): El Artículo 8(2)(b)(xxv) tipifica explícitamente como crimen de guerra el "hacer padecer intencionalmente hambre a la población civil como método de hacer la guerra" en conflictos armados internacionales
5
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#13
guillersk
#10
EEUU no forma parte, así que no le aplica
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-1
#14
aPedirAlMetro
*
#13
Ah, entonces no es un crimen de guerra... Y como Israel tampoco reconoce a la CPI ni forma parte del Estatuto de Roma, entonces el genocidio tampoco es un crimen de guerra.
Es mas los juicios de Núremberg fueron inválidos, y una injusticia, porque los nazis no reconocían a ese tribunal.
Esa es la retorica de mierda que nos traes ?
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#5
Spirito
Lo mismo dicen de los cubanos.
HdlgP's.
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#12
antesdarle
#5
bueno con la diferencia que Cuba es una isla, Iran comparte frontera con cuantos países? Me parecen más los deseos de un genocida en potencia que la realidad sinceramente.
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#8
Io76
A estos hijos de puta genocidas pederastas los apoya la derechusma de aqui y los libertarras, que no se nos olvide.
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#11
jm22381
Está bien esto de que documenten todos sus crímenes de guerra. Espero que en algún momento no puedan viajar al menos a los países del Tribunal Penal Internacional.
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#3
Albarkas
Pues que jueguen mucho con los iraníes, que si quieren van a hacer a los israelíes un destrozo con el agua.
Y ya se verá quien bebe y quien no...
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K
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#6
sotillo
#3
A este le importa una mierda
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comentarios)
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Literalmente un crimen de guerra.
Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI): El Artículo 8(2)(b)(xxv) tipifica explícitamente como crimen de guerra el "hacer padecer intencionalmente hambre a la población civil como método de hacer la guerra" en conflictos armados internacionales
Es mas los juicios de Núremberg fueron inválidos, y una injusticia, porque los nazis no reconocían a ese tribunal.
Esa es la retorica de mierda que nos traes ?
HdlgP's.
Y ya se verá quien bebe y quien no...