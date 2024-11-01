Somalia prohíbe paso de buques israelíes por Bab el-Mandeb ante injerencia política

El Gobierno de Somalia anunció la prohibición del tránsito de barcos israelíes por el estratégico estrecho de Bab el-Mandeb, una medida que responde directamente al reconocimiento de Israel a la región de Somalilandia, territorio que declaró su independencia de Mogadiscio en 1991 pero que carece de reconocimiento por Naciones Unidas y el resto de la comunidad internacional. El embajador somalí ante Etiopía y la Unión Africana, Abdullahi Warfa, advirtió en días previos a través de su cuenta en X que «cualquier país que interfiera en los asuntos