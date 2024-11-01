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Somalia prohíbe paso de buques israelíes por Bab el-Mandeb ante injerencia política

El Gobierno de Somalia anunció la prohibición del tránsito de barcos israelíes por el estratégico estrecho de Bab el-Mandeb, una medida que responde directamente al reconocimiento de Israel a la región de Somalilandia, territorio que declaró su independencia de Mogadiscio en 1991 pero que carece de reconocimiento por Naciones Unidas y el resto de la comunidad internacional. El embajador somalí ante Etiopía y la Unión Africana, Abdullahi Warfa, advirtió en días previos a través de su cuenta en X que «cualquier país que interfiera en los asuntos

| etiquetas: somalia , prohibición , buques israelíes , bab el-mandeb , somalia
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7 comentarios
16 2 0 K 206 actualidad
cocolisto #2 cocolisto
Un poco mosqueados han de estar los somalíes después de haberles quitado un cacho de su país los sionistas asesinos.
6 K 109
Stathamdepueblo #1 Stathamdepueblo
Nadie quiere sionistas nazis cerca
6 K 98
#7 omega7767
#1 bueno, en Europa hasta les invitamos a nuestros festivales de música y les dejamos que nos espien.

Tiene huevos la cosa que el gobierno de Somalia le plante más cara a Israel que Europa
1 K 22
cenutrios_unidos #4 cenutrios_unidos
¿Y que opina Carlos Herrera?
2 K 39
Alakrán_ #3 Alakrán_
Aquí ya el más tonto se va a dedicar a prohibir la libre navegación.
0 K 13
Fariseo #5 Fariseo
#3 Trump?
4 K 62
RoterHahn #6 RoterHahn
#3
Derecho de Paso Inocente: Permite el tránsito de barcos a través de aguas territoriales, siempre que no causen problemas a la paz o seguridad del estado ribereño.
1 K 23

menéame