Descubren más grupos fascistas y empresas de desocupación vinculadas a la “seguridad” del Viña Rock

La gestión de la seguridad privada en los grandes festivales del Estado español sigue arrojando vínculos directos con el entorno ultra fascista y las tácticas de acoso inmobiliario. La empresa Elite NR ha sido la encargada de la seguridad del festival Viña Rock durante las ediciones de 2023, 2024 y 2025. El propietario de esta firma, David Daan Romero, habría sido uno de los protagonistas del violento ataque al gimnasio popular La Fabrika en Vallecas el pasado octubre de 2025 tras un intento de desalojo en una vivienda del barrio.