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Descubren más grupos fascistas y empresas de desocupación vinculadas a la “seguridad” del Viña Rock

Descubren más grupos fascistas y empresas de desocupación vinculadas a la “seguridad” del Viña Rock

La gestión de la seguridad privada en los grandes festivales del Estado español sigue arrojando vínculos directos con el entorno ultra fascista y las tácticas de acoso inmobiliario. La empresa Elite NR ha sido la encargada de la seguridad del festival Viña Rock durante las ediciones de 2023, 2024 y 2025. El propietario de esta firma, David Daan Romero, habría sido uno de los protagonistas del violento ataque al gimnasio popular La Fabrika en Vallecas el pasado octubre de 2025 tras un intento de desalojo en una vivienda del barrio.

| etiquetas: viña rock , fascistas , desocupacion , ultras , david daan
25 15 1 K 191 CamisaParda
5 comentarios
25 15 1 K 191 CamisaParda
makinavaja #1 makinavaja
Los fachas y los desokupas siempre ligados a todo lo que sea hacer el macarra y dar hostias...
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Mark_ #2 Mark_
#1 son también los mismos que han controlado durante años las puertas de discotecas y otros negocios, y la mayoría viene de las hinchadas del fútbol.
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cabobronson #3 cabobronson
Viña Rock ha quedado en una mierda, sólo hay que ver el cartel de este año. Sólo faltan Taburete y Bertín
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strike5000 #5 strike5000 *
Malditos fachas violentos y... ¡oh, wait!

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#4 veratus_62d669b4227f8
Uno a uno son cuñaos hormonaos que han encontraro su la razón de su existencia en salvarnos a todos de lo que a ellos no les gusta. Que no falte el atuendo completo con sus tatuajes, simbologia , que ni ellos entienden (ni falta que les hace) ni una buena dosis de cobardía. En manada la cosa cambia porque se sienten fuertes e impunes y ese es el problema , que en cierto modo lo son . Es la connivencia del dinero y las fuerzas del orden lo que les hace peligrosos, no ellos por si mismos , pues…   » ver todo el comentario
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menéame