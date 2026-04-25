Al menos siete muertos en Ucrania por ataques nocturnos lanzados por Rusia

Al menos siete personas han muerto y decenas han resultado heridas en Ucrania a causa de ataques lanzados por Rusia durante la noche, que además han causado daños materiales. Al menos cinco personas han muerto en la región de Dnipropetrovsk, en el este de Ucrania, y otras dos han muerto en la de Chernígov, norte del país, según han informado las autoridades regionales. El gobernador militar de la región de Dnipropetrovsk, Oleksander Ganzha, ha advertido en sus redes sociales de que podría haber más cuerpos bajo los escombros.