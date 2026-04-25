Al menos siete muertos en Ucrania por ataques nocturnos lanzados por Rusia

Al menos siete personas han muerto y decenas han resultado heridas en Ucrania a causa de ataques lanzados por Rusia durante la noche, que además han causado daños materiales. Al menos cinco personas han muerto en la región de Dnipropetrovsk, en el este de Ucrania, y otras dos han muerto en la de Chernígov, norte del país, según han informado las autoridades regionales. El gobernador militar de la región de Dnipropetrovsk, Oleksander Ganzha, ha advertido en sus redes sociales de que podría haber más cuerpos bajo los escombros.
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Civiles ucranianos muertos de 1ª y de 2ª
(Para que no haya dudas, los 2 estan mal)
Edito: no respondas, te tengo en ignore
www.meneame.net/m/actualidad/tres-muertos-cinco-heridos-lugansk-tras-a
Me tienes en el ignore para no recibir estos correctivos.
Por otro lado, en Menéame vamos sobrados de hipocresía, esta es una de esas noticias que saldrían 100% seguro a portada si los asesinos fueran los adecuados para el relato. Para empezar, tu no la has votado positivo, por lo que sea.
edit: y no es que haya de votar todas las noticias positivo, que yo voto bien pocas pero vaya...
(Si, existe gente que reconoce sus errores. Entiendo que no estes acostumbrado a esas cosas)
Edito: por cierto, yo solo meneo generalmente noticias de ciencia. Mi historial esta ahi para verlo. Y subo todo tipo de meneos (llevo casi 800 subidas).