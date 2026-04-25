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Al menos siete muertos en Ucrania por ataques nocturnos lanzados por Rusia

Al menos siete muertos en Ucrania por ataques nocturnos lanzados por Rusia

Al menos siete personas han muerto y decenas han resultado heridas en Ucrania a causa de ataques lanzados por Rusia durante la noche, que además han causado daños materiales. Al menos cinco personas han muerto en la región de Dnipropetrovsk, en el este de Ucrania, y otras dos han muerto en la de Chernígov, norte del país, según han informado las autoridades regionales. El gobernador militar de la región de Dnipropetrovsk, Oleksander Ganzha, ha advertido en sus redes sociales de que podría haber más cuerpos bajo los escombros.

| etiquetas: rusia , ucrania , guerra
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6 comentarios
7 1 0 K 94 actualidad
#2 Adam22
"La mayoría de los objetivos eran infraestructuras corrientes de la ciudad: edificios de viviendas, energía y empresas"

:-/
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Atusateelpelo #1 Atusateelpelo *
#0 Por lo que sea esto te parece mal...pero la que subi sobre muertos ucranianos a manos de drones ucranianos te parece bien (que pare eso la negativizaste).

Civiles ucranianos muertos de 1ª y de 2ª :shit:

(Para que no haya dudas, los 2 estan mal)

Edito: no respondas, te tengo en ignore {0x1f600}
4 K 15
Pertinax #3 Pertinax *
#1 No he negativizado nada. Si mientes, procura hacerlo en cuestiones no comprobables tan facilmente.

www.meneame.net/m/actualidad/tres-muertos-cinco-heridos-lugansk-tras-a

Me tienes en el ignore para no recibir estos correctivos.
2 K 37
#5 Adam22 *
#1 ostia, es verdad que #3 no votó la noticia, haciendo acusaciones a base a invents, juas.

Por otro lado, en Menéame vamos sobrados de hipocresía, esta es una de esas noticias que saldrían 100% seguro a portada si los asesinos fueran los adecuados para el relato. Para empezar, tu no la has votado positivo, por lo que sea.

edit: y no es que haya de votar todas las noticias positivo, que yo voto bien pocas pero vaya...
1 K 26
Atusateelpelo #6 Atusateelpelo *
#5 Pues es cierto. No se como lo vi. Error mio y mis disculpas.

(Si, existe gente que reconoce sus errores. Entiendo que no estes acostumbrado a esas cosas)

Edito: por cierto, yo solo meneo generalmente noticias de ciencia. Mi historial esta ahi para verlo. Y subo todo tipo de meneos (llevo casi 800 subidas).
1 K 21
Atusateelpelo #4 Atusateelpelo
#1 Veo que el ignore no funciona porque se puede responder igual, cuan curioso. Bueno, como no lo leo no respondere. {0x1f602} {0x1f602} {0x1f602}
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