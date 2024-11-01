Las encuestas sobre Trump caen a su mínimo histórico tras el asesinato de Alex Pretti [ENG]

El mal resultado del presidente en uno de sus temas estrella llega después de que agentes federales de inmigración dispararan y mataran a Alex Pretti, enfermero de UCI de 37 años. Los vídeos del encuentro mortal han debilitado gravemente las afirmaciones de responsables de la administración Trump como la secretaria del DHS, Kristi Noem, y el jefe adjunto de gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, que han acusado, respectivamente, a Pretti de ser un “terrorista doméstico” y de ser alguien que “intentó asesinar” a agentes federales.
| etiquetas: enfermero , pretti , encuestas , trump , minneapolis dhs miller
Aquí listado de las encuestas que critica (incluye hasta Fox y WSJ):
- The New York Times
- ABC News
- NBC News
- CBS News
- CNN
- MSNBC
- Fox News
- The Wall Street Journal