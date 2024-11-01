edición general
Las encuestas sobre Trump caen a su mínimo histórico tras el asesinato de Alex Pretti [ENG]

El mal resultado del presidente en uno de sus temas estrella llega después de que agentes federales de inmigración dispararan y mataran a Alex Pretti, enfermero de UCI de 37 años. Los vídeos del encuentro mortal han debilitado gravemente las afirmaciones de responsables de la administración Trump como la secretaria del DHS, Kristi Noem, y el jefe adjunto de gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, que han acusado, respectivamente, a Pretti de ser un “terrorista doméstico” y de ser alguien que “intentó asesinar” a agentes federales.

#1 Suleiman
Un par de bombardeos, unos bailecitos,un poco de insultos a otros paises y muecas suyas, y esto está recuperado.
MJDeLarra #5 MJDeLarra
#1 Inicio de juicio a Maduro, ten points
#3 adamuz
qué regocijo!
powernergia #4 powernergia
Un 38% de aprobación...
Sandman #9 Sandman
Vaya, ya no ganará las próximas elecciones a las que se presente... Oh, wait!
elGude #2 elGude
Prohíbe estas encuestas, la usa para ver quien votaron que no, les manda al ICE y arreglado.
#8 Grahml *
#2 Trump directamente denomina como "delito" la publicación de estas encuestas, sólo porque no le dan buen resultado

Aquí listado de las encuestas que critica (incluye hasta Fox y WSJ):

- The New York Times

- ABC News

- NBC News

- CBS News

- CNN

- MSNBC

- Fox News

- The Wall Street Journal  media
#7 ombresaco *
Una cosa es ir contra los inmigrantes, madres solteras lesbianas y otras gentes de mal vivir, pero atacar a una buena persona que llevaba un arma para protegerse de los excesos del gobierno, aunque ya se la hubieran quitado, y sobre todo usarlo como excusa eso no tiene nombre
mikelx #6 mikelx
Aun en este caso he visto campañas para defender lanactuación del ICE justificándolo a cualquier precio. En este punto está claro que se trata de algo pagado.
#10 Tks4dTip
También la valoració de G. W. Bush era una mierda antes del 11 S. Y miralo ahora, es pintor.
