38

533
clics
EE. UU.: Los guardias fronterizos de Trump enfurecen a la red: los abrigos recuerdan la oscura época nazi (Ale)
A pesar de las fuertes protestas, el jefe de la policía fronteriza Gregory Bovino también patrulla en Minneapolis. Su atuendo no solo ha escandalizado a los manifestantes.
|
etiquetas
:
guardias de frontera
,
atuendo nazi
#3
skaworld
*
si viste como un nazi, habla como un nazi y se comporta como un nazi, entonces, probablemente sea un
libertario constitucionalista nostágico centrista conservador
... les llamais nazis simplemente por pensar diferente
26
K
328
#6
manbobi
#3
Nazis con el cuello rojo
1
K
24
#12
MiguelDeUnamano
#3
Hay que reconocer que esa frase es bastante desacertada, es evidente que ser nazi está alejado de cualquier proceso que se pueda asociar mínimamente a "pensar".
1
K
28
#13
themarquesito
#3
Esto igual no lo sabes, pero Greg Bovino participó en un concurso de tipos duros en Carolina del Norte en 1995, donde consta su estatura como 5 pies 8 pulgadas (que es 1,72 m), y su peso como 160 libras (72 kilos).
1
K
36
#16
skaworld
#13
Eso eleva la cuestion ¿Era ya bobo antes de las contusiones cerebrales o fue su carrera como boxeador amateur la que lo empujó para serlo? Nunca lo sabremos
2
K
48
#18
Lupus
#3
es que ya te vale decir que visten como nazis. ¿Qué te hace pensar que visten como nazis?
1
K
20
#22
skaworld
#18
Ahi claramente esta vestido de rumbero haciendo palmas mientras canta "mas chutas no" de Los Calis
0
K
12
#9
ctrl_alt_del
Hugo Boss se va a hacer de oro otra vez
4
K
65
#21
redscare
#9
Los americanos son unos horteras. Su nazismo encima irá mal vestido.
0
K
10
#10
Supercinexin
Los USA ya hace muchísimos años que parecen algo rollo Half Life II.
5
K
64
#15
UNX
Me alegra que esté allí la guardia fronteriza defendiendo Minnesota de la potencial invasión canadiense.
3
K
51
#4
RoterHahn
Es una armada de camuflaje verde oliva la que se abre paso por las calles de Minneapolis, la misma ciudad en la que no cesan los titulares sobre detenciones violentas por parte de agentes del ICE. A principios de enero, estos alcanzaron su triste punto álgido cuando Renée Good, de 37 años, fue asesinada a tiros en su coche. Pero, en lugar de rebajar la tensión, el jefe de la policía fronteriza de Trump no renuncia a seguir realizando una especie de patrullas.

En las imágenes del portal «Status…
En las imágenes del portal «Status…
» ver todo el comentario
1
K
35
#11
Kamillerix
#4
Feldgrau
2
K
31
#17
RoterHahn
#11
¿Que quieres decir?
0
K
16
#20
redscare
#17
Feldgrau o gris de campaña ha sido el color gris básico oficial de uniforme militar de las fuerzas armadas alemanas desde principios del siglo XX hasta 1945 (Wikipedia).
0
K
10
#1
Barriales
Como estoy disfrutando!!!!
1
K
24
#19
Grahml
#0
Observo que la información la tenemos en alemán.
Observo que la información la tenemos en alemán.
Tiene sentido. Hará unos días no la encontré en versión noticia ni en inglés y ni mucho menos en alemán.
0
K
20
#2
azathothruna
Los gringos nunca veran el genocidio de nativos ni la esclavitud como algo malo, a escala nacional.
Cuento a los demos
Cuento a los demos
1
K
19
#7
Gry
No tienen ni comparación. Estos parecen vagabundos en comparación con los nazis.
0
K
19
#14
RoterHahn
#7
Tranquilo, que ya hay presupuesto a cascoporro para darles trajes a juego.
0
K
16
#8
RoterHahn
Aquí la foto de marras
marras
nazi
0
K
16
#5
SeñorPresunciones
Para que no haya dudas...
0
K
11
Ver toda la conversación (
22
comentarios)
