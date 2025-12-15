edición general
Drones submarinos ucranianos golpean un submarino ruso clase kilo (ING)

Drones submarinos Sub Sea Baby atacaron la base naval rusa de Novorossiysk y golpearon un submarino de clase Kilo que transportaba misiles de crucero Kalibr. El submarino, con un coste de hasta € 340 millones, sufrió daños críticos y "fue efectivamente puesto fuera de acción". Funcionarios ucranianos dijeron que esta operación marcó la primera vez en la historia que los drones de ataque submarino se habían utilizado con éxito contra un submarino de esta clase. Vídeo del ataque: www.youtube.com/watch?v=W0Axd9nb9oE

Verdaderofalso #1 Verdaderofalso
Ahora será, clase medio kilo xD
#10 minossabe
#1 Qué manía tienen los submarinos rusos de hacerse submarinos permanentemente.
mikhailkalinin #11 mikhailkalinin
#1 La cosa se va a quedar en unos gramos, pero de polvo colombiano.
jm22381 #2 jm22381
Era cuestión de tiempo que esas minilanchas-drone que usan para atacar los barcos rusos se volvieran minisubmarinos-drone para que no tengan la opción ni de verlos venir.
azathothruna #6 azathothruna
Los ucros no saben que estan cagando a papa gringo.
Los chinos veran esto (con o sin permiso ruso) y mejoraran sus drones.
Va a ser un cago de risa cuando los chinos hundan los portaviones gringos usando la tactica del zerg rush con drones
#9 pozz *
#6 Con Japon, Corea del Sur, India, Filipinas, y muchas mas potencias regionales por el Mar de China, lo tienen bastante jodido los chinos, como para juguetear en aguas internacionales.... y si, a China tambien le pueden joder sus portaaviones y demas buques. .. Joder, hasta Taiwan le puede dar por el ojete a toda la flota china que se le acerque con drones del estilo.. :roll:
azathothruna #13 azathothruna *
#12 #9 El chiste es que los chinos CONOCEN ESTA TACTICA HACE MILENIOS.
#12 Robe7064
#6 Esto del rush de los zerg lo pensaron primero los iraníes o yemeníes en un ataque contra Arabia Saudita con ¿50? drones ¿de cientos de dólares? Atravesaron muchos cientos de km de desierto y unos pocos consiguieron pegarle al objetivo. Fue alrededor del 2015 y en Menéme salió un análisis de cómo esto cambiaría las guerras, sobre todo cuando pudieran coordinarse en enjambres. Los ucranianos y los rusos ya están en ese punto.
ElenaCoures1 #4 ElenaCoures1
Novorossiysk
Ya ni Sebastopol
La flota rusa ha tenido que darse el piro a ese puerto porque se ha quedado a la mitad desde que empezó la guerra xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD
jm22381 #5 jm22381
#4 La guinda en el pastel es que el vídeo es de las propias cámaras del puerto ruso. Los ucranianos los tienen infiltrados hasta la cocina.
#7 pozz
#5 justo acabo de ver le video por tuiter, y me llamo la atencion eso de las gabaciones desde tierra.... anonadado me hayo con estos ucranianos, no dejan de sorprender. :wall:
Kasterot #3 Kasterot
Según un análisis de IA

Video real: grabaciones de combate ucraniano-ruso de noviembre-2024, previamente publicadas por agencias y canales de Telegram.
Suigetsu #15 Suigetsu *
Las cuentas prorusas afirman que fallaron. Las proucranianas que acertaron... A saber. Lo que está claro es que en la guerra moderna los grandes vehículos han dejado de tener sentido. Es tan fácil enviar un enjambre de drones para tumbar algo.
Pasó lo mismo con los acorazados, y partir de ahora será con cualquier cosa que sea más grande que un coche.
#8 Robe7064
¿Filma un dron ucraniano desde el puerto? Mal.

¿Un espía o un colaborador ruso? Remal.

¿O son cámaras rusas hackeadas o videos robados? Recontramal.
curaca #14 curaca
#8 O un empleado del puerto con acceso a las cámaras que ha filtrado el video por unos dólares.
