Drones submarinos ucranianos golpean un submarino ruso clase kilo (ING)

Drones submarinos Sub Sea Baby atacaron la base naval rusa de Novorossiysk y golpearon un submarino de clase Kilo que transportaba misiles de crucero Kalibr. El submarino, con un coste de hasta € 340 millones, sufrió daños críticos y "fue efectivamente puesto fuera de acción". Funcionarios ucranianos dijeron que esta operación marcó la primera vez en la historia que los drones de ataque submarino se habían utilizado con éxito contra un submarino de esta clase. Vídeo del ataque: www.youtube.com/watch?v=W0Axd9nb9oE
Los chinos veran esto (con o sin permiso ruso) y mejoraran sus drones.
Va a ser un cago de risa cuando los chinos hundan los portaviones gringos usando la tactica del zerg rush con drones
Ya ni Sebastopol
La flota rusa ha tenido que darse el piro a ese puerto porque se ha quedado a la mitad desde que empezó la guerra
Video real: grabaciones de combate ucraniano-ruso de noviembre-2024, previamente publicadas por agencias y canales de Telegram.
Pasó lo mismo con los acorazados, y partir de ahora será con cualquier cosa que sea más grande que un coche.
¿Un espía o un colaborador ruso? Remal.
¿O son cámaras rusas hackeadas o videos robados? Recontramal.