Drone ucraniano destruye el nuevo buque del servicio de seguridad ruso para operaciones en el Ártico (ING)

Un buque ruso de alta seguridad diseñado para operaciones árticas fue alcanzado por un dron ucraniano en el astillero de Vyborg, cerca de San Petersburgo. Se cree que es el Purga, aún en construcción para la Guardia Costera del FSB. Este tipo de barcos son capaces de romper hielo hasta 1,7 metros de espesor (Arc7) y funcionando como remolcadores. El ataque también tuvo como objetivo infraestructuras energéticas. Demuestra la capacidad de Ucrania para golpear objetivos estratégicos a gran distancia dentro de Rusia. Rel.: menea.me/2h678