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Drone ucraniano destruye el nuevo buque del servicio de seguridad ruso para operaciones en el Ártico (ING)

Drone ucraniano destruye el nuevo buque del servicio de seguridad ruso para operaciones en el Ártico (ING)

Un buque ruso de alta seguridad diseñado para operaciones árticas fue alcanzado por un dron ucraniano en el astillero de Vyborg, cerca de San Petersburgo. Se cree que es el Purga, aún en construcción para la Guardia Costera del FSB. Este tipo de barcos son capaces de romper hielo hasta 1,7 metros de espesor (Arc7) y funcionando como remolcadores. El ataque también tuvo como objetivo infraestructuras energéticas. Demuestra la capacidad de Ucrania para golpear objetivos estratégicos a gran distancia dentro de Rusia. Rel.: menea.me/2h678

| etiquetas: drone , ucrania , barco , fsb , ártico , project 23550 , purga
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4 comentarios
4 1 0 K 58 actualidad
jm22381 #1 jm22381
Los ucranianos estaban "rompiendo el hielo" :troll:
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Atusateelpelo #2 Atusateelpelo
Creo entender que la noticia es que Ucrania ha dañado (escorado pero en puerto) un remolcador en construccion.
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joffer #3 joffer
#2 que no es poco
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jm22381 #4 jm22381
#2 Un rompehielos... en el Báltico. Se han debido quedar sin barcos rusos en el Mar Negro y ahora van a por el resto de la flota rusa.
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menéame