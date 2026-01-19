Dinamarca envía al jefe de su ejército y más soldados a Groenlandia y confirma que ha comenzado el entrenamiento de combate

Dos aviones del ejército danés con soldados han aterrizado esta tarde en Nuuk, la capital de Groenlandia, y en la ciudad de Kangerlussuaq en el inicio de un refuerzo "sustancial" del despliegue militar que ha anunciado previamente el ejército danés que va a llevar a cabo entre el lunes y el martes. Se suman al contingente ya destinado allí después de que las amenazas de Donald Trump contra la isla hayan aumentado. Y al frente en un gesto de especial simbolismo va el jefe del ejercito danés, Peter Boysen.
Estoy convencido de que dejar a los líderes europeos como auténticos estúpidos es parte de la estrategia de EE.UU. para que el fascismo tome el poder.
Con Hitler hubo muchas lecciones aprendidas.
Con Trump, si la sangre llega al río (que no llegará, a lo sumo en EEUU mandarán a tomar por culo a Trump), también habrá lecciones aprendidas.
Mi teoria es que va a reventar feo todo, afuera y dentro de gringolandia
Lo bueno es que es al norte, muy al norte.
Habra que buscar alternativas a las palomitas, porque se acabaran rapido.
Al menos el mafias tiene más dignidad y saber estar que el tanoréxico, que es un señor oligofrénico que está empachoso porque ve que le queda el canto un duro
Si eso lo anterior no sucede, Trump se apropia de Groenlandia porque no habría reacción. Sí por el contrario se cumple, los países europeos llegan al 5% comprando armas a EE.UU.
Yo como lo veo, gana Trump siempre.
Lo del monte Rushmore ya es de traca
Pero yo diría que en el fondo no se ve un arbusto, más bien retazos de roca pelada asomando. Las fotos son de esta semana nada más llegar, según el post del ejército danés. Varios comentarios del post se preguntan por el camuflaje también y les recomiendan tener una charla con soldados finlandeses
Cuando largaron a los zares, primero el leninismo y luego el estalinismo, con una breve parada en el nacionalsocialismo en la parte oeste del país. Luego socialismo soviético que si bien no era tan brutal como el estalinismo, también era una dictadura de facto. Luego la perestroika y esos años postsoviéticos caracterizados por gobiernos tirando a débiles y un control brutal de mafias y… » ver todo el comentario
Y seguro que los líderes del "mundo libre" tampoco pensaban que un loco se pudiese atrever a hacer aquello que finalmente hizo y que costó millones de vidas inocentes.
La historia se repite; los que lo vemos también comprobamos con pánico como a todo el mundo le trae sin cuidado y confía en la estabilidad del sistema y de sus vidas.
Y Hitler arrasó con todo al principio simplemente por el poder de sus armas, solo que las armas de ahora son infinitamente más poderosas.
Pues no se para que tanto secretismo. Antes de que cierren la puerta al salir ya estara llamando a Trump para contarle, entre lengüetazo y lengüetazo, toda la charla con pelos y señales.