Dinamarca envía al jefe de su ejército y más soldados a Groenlandia y confirma que ha comenzado el entrenamiento de combate

Dos aviones del ejército danés con soldados han aterrizado esta tarde en Nuuk, la capital de Groenlandia, y en la ciudad de Kangerlussuaq en el inicio de un refuerzo "sustancial" del despliegue militar que ha anunciado previamente el ejército danés que va a llevar a cabo entre el lunes y el martes. Se suman al contingente ya destinado allí después de que las amenazas de Donald Trump contra la isla hayan aumentado. Y al frente en un gesto de especial simbolismo va el jefe del ejercito danés, Peter Boysen.

#1 BurraPeideira_ *
Qué mal lo tienen que ver los líderes europeos para montar estos circos.
Estoy convencido de que dejar a los líderes europeos como auténticos estúpidos es parte de la estrategia de EE.UU. para que el fascismo tome el poder.
6
#2 Tr13ce
#1 Pues muy mal lo están haciendo porque están despertando un sentimiento de nacionalismo europeo hasta en los hijos de la Gran Bretaña.
28
#4 Grahml
#1 Es más lo que está ocurriendo como lo cuenta #2.

Con Hitler hubo muchas lecciones aprendidas.

Con Trump, si la sangre llega al río (que no llegará, a lo sumo en EEUU mandarán a tomar por culo a Trump), también habrá lecciones aprendidas.
3
azathothruna #6 azathothruna
#4 Niño de verano.
Mi teoria es que va a reventar feo todo, afuera y dentro de gringolandia
Lo bueno es que es al norte, muy al norte.
Habra que buscar alternativas a las palomitas, porque se acabaran rapido.
1
#5 BurraPeideira_
#2 Sí, pero son los mismos que te llevan tres años diciendo que por expandir la OTAN merecía la pena enfrentarse a Rusia y hacer muchos sacrificios.
11
unaqueviene #29 unaqueviene
#5 te imaginas que están conchabados y que atacan a Europa por el este y el oeste? Te meas. Después de años de lamer cipotes yankis es lo menos que puede pasar.
Al menos el mafias tiene más dignidad y saber estar que el tanoréxico, que es un señor oligofrénico que está empachoso porque ve que le queda el canto un duro
0
Priorat #8 Priorat
#2 Pues lo mismo que pasó con Rusia, los países nórdicos y la OTAN, ahora pasa con Estados Unidos. Es el mismo efecto.
1
carakola #16 carakola
#2 Va a ser que no. Ni de coña separa UK los labios del culo a EEUU: rafaelpoch.com/2026/01/19/si-europa-comienza-a-atacar-buques-mercantes
3
DaniTC #19 DaniTC *
#2 ¿Y qué va a conseguir Trump? ¿Más compromiso de la población con sus gobiernos? ¿Más gasto en defensa en la UE?

Si eso lo anterior no sucede, Trump se apropia de Groenlandia porque no habría reacción. Sí por el contrario se cumple, los países europeos llegan al 5% comprando armas a EE.UU.

Yo como lo veo, gana Trump siempre.
0
ur_quan_master #21 ur_quan_master
#19 Trump con sus acciones apresuradas y su actitud de matón provoca acciones más discretas y a otro ritmo que una vez puestas en marcha acaban teniendo mayor alcance..
0
DaniTC #23 DaniTC
#21 pero es que a él las consecuencias le dan igual.
1
#30 eipoc
#2 siento decirte que andáis muy perdidos.
1 K 30
#33 Maikimaik
#2 Coincido, pero hasta que no se hable de derogar puntos del TTIP, mandar a los lobbys bien lejos de bruselas y poner trabas al consumo de producto Yanki e israelí, todo me sigue pareciendo un teatro. Como si agitaran la zanahoria para forzar tratos aún mas ventajosos para los gringos de mierda.
0
antesdarle #3 antesdarle
#1 como Trump no se anexione Groenlandia va a ser el hazmerreír hasta el fin de sus días
3
nemeame #11 nemeame
#3 Trump ya es el hazmerreír y lo será hasta el fin de sus días. Si se anexiona Groenlandia y acaba con la OTAN y se cierran sus bases en Europa además de ser el hazmerreír será gilipollas perdido por perjudicar los intereses de su país
5
#26 username
#11 su país parece ser Rusia
0
ElenaCoures1 #20 ElenaCoures1
#3 ¿Más?
Lo del monte Rushmore ya es de traca
0
#12 heiwa
Será un detalle sin importancia, pero que sensación os transmite el post de Instagram del ejército danés de la noticia, molando un montón con camuflaje de vegetación y hojas en la cabeza cuando no hay un puto árbol en kilómetros a la redonda? ?( Se han creído su propia propaganda con lo de Greenland? xD
4
Lord_Cromwell #13 Lord_Cromwell
#12 Serán imágenes de archivo, seguramente lleven camuflaje ártico.
1
#22 heiwa *
#13 #17 De verdad que ya sé que me estoy fijando en una tontería, no me toméis en serio xD

Pero yo diría que en el fondo no se ve un arbusto, más bien retazos de roca pelada asomando. Las fotos son de esta semana nada más llegar, según el post del ejército danés. Varios comentarios del post se preguntan por el camuflaje también y les recomiendan tener una charla con soldados finlandeses :roll:  media
1
Sadalsuud #32 Sadalsuud
#22 Rompetechos al lado mio es un ojodehalcon, pero es esa foto que tú has puesto yo veo de fondo 2 arboles estilo abeto (no se si hay más especies que se parezcan al abeto, o si hay 20 especies de abeto... Botánicos, no me matéis) y el suelo con mucho matorral seco, aparte de varias toneladas de cocaína, que debe ser por eso por lo que el zanahorio quiere Groenlandia...
0
Atusateelpelo #17 Atusateelpelo
#12 Quizas no te hayas fijado en el fondo de la foto. Ese paisaje de estepa nevada con arbustos donde el uniforme de camunflaje hace su trabajo.
1
IkkiFenix #25 IkkiFenix
Todos estos se han pasado ya varios años diciendo que la amenaza era Rusia, y luego viene EEUU y se la mete hasta el fondo. Encima Europa debe estar medio desarmada y medio arruinada por romper relaciones con Rusia y enviarles gran parte de su arsenal armamentístico a Ucrania. El problema en el fondo no es Trump, ni Putin (que se debe estar riendo a carcajadas), el problema son los penosos dirigentes europeos que tenemos.
3
meroespectador #27 meroespectador *
#25 La amenaza viene del fascismo y se puede enraizar en cualquier país, lo que viene es un conflicto asimétrico que se luchará dentro y fuera de fronteras. Si los pueblos de américa despiertan contra Trump, puede que los pueblos rusos se animen, que vean que es posible y caigan los farsantes uno a uno.
0
Sadalsuud #34 Sadalsuud
#27 No se yo los rusos, pero es que no han debido tener ni un minuto de libertad en toda su historia.

Cuando largaron a los zares, primero el leninismo y luego el estalinismo, con una breve parada en el nacionalsocialismo en la parte oeste del país. Luego socialismo soviético que si bien no era tan brutal como el estalinismo, también era una dictadura de facto. Luego la perestroika y esos años postsoviéticos caracterizados por gobiernos tirando a débiles y un control brutal de mafias y…   » ver todo el comentario
0
OCLuis #9 OCLuis *
Seguro que la gente que vivió los años previos a la IIGM tampoco era consciente de hasta donde podía llegar aquel tipo de aspecto ridículo en sus pretensiones expansionistas.
Y seguro que los líderes del "mundo libre" tampoco pensaban que un loco se pudiese atrever a hacer aquello que finalmente hizo y que costó millones de vidas inocentes.

La historia se repite; los que lo vemos también comprobamos con pánico como a todo el mundo le trae sin cuidado y confía en la estabilidad del sistema y de sus vidas.

Y Hitler arrasó con todo al principio simplemente por el poder de sus armas, solo que las armas de ahora son infinitamente más poderosas.
3
Atusateelpelo #7 Atusateelpelo
"En paralelo, el ministro de Defensa danés y la encargada de Exteriores de Groenlandia se han reunido con el secretario general de la OTAN, con Mark Rutte, para analizar el escenario abierto en el Ártico por las amenazas de Trump y ante el cual la respuesta del propio Rutte ha sido considerablemente tibia."

Pues no se para que tanto secretismo. Antes de que cierren la puerta al salir ya estara llamando a Trump para contarle, entre lengüetazo y lengüetazo, toda la charla con pelos y señales.
1
ur_quan_master #15 ur_quan_master
#7 si se han reunido con Rutte y no le dado dos hostias bien dadas se han reunido para nada
1
#14 diablos_maiq *
¿Recibirán entrenamiento para luchar contra pituffos?
1
Pontecorvo #10 Pontecorvo
Pues como Trump traiga los AT-AT estarán jodidos.
2
Javi_Pina #18 Javi_Pina
Han activado un tercer carro tirado por perros :troll:
1
pitercio #24 pitercio
Las bases americanas no están fortificadas salvo en sitios de guerra, son prácticamente almacenes y centros logísticos o tecnológicos. Su desahucio por la fuerza es sencillo, caso de necesidad.
0
#31 Alsanz7
Lo que mas merece el naranjito...Damnatio memoriae
0
#28 Visca *
Yo solo espero, que si hay guerra por Groenlandia, sea en suelo estadounidense. Es el abc de las guerras asimétricas. Infiltrar unas células, unos drones y a cargarse infraestructura (eléctricas, refinerías, etc) y sobretodo perdidas millonarias a los billonarios amigos de trump (por ejemplo, centros de IA, tesla factory, etc), que parecen tener mas influencia sobre él que sus votantes. Lo de llevar soldados a Groenlandia como cara a la galería pues esta bien, pero un enfrentamiento directo como en Ukrania, como mucho debería ser un plan B.
0

