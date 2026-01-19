Dinamarca envía al jefe de su ejército y más soldados a Groenlandia y confirma que ha comenzado el entrenamiento de combate

Dos aviones del ejército danés con soldados han aterrizado esta tarde en Nuuk, la capital de Groenlandia, y en la ciudad de Kangerlussuaq en el inicio de un refuerzo "sustancial" del despliegue militar que ha anunciado previamente el ejército danés que va a llevar a cabo entre el lunes y el martes. Se suman al contingente ya destinado allí después de que las amenazas de Donald Trump contra la isla hayan aumentado. Y al frente en un gesto de especial simbolismo va el jefe del ejercito danés, Peter Boysen.