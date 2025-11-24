edición general
111 meneos
330 clics
Detenida la exmilitante socialista Leire Díez

Detenida la exmilitante socialista Leire Díez

La exmilitante socialista Leire Díez, conocida como la 'fontanera del PSOE', ha sido detenida este miércoles. Díez permanece detenida en los calabozos de la Guardia Civil de Tres Cantos. La exmilitante socialista está investigada por presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho, y en algunas causas también se menciona posible obstrucción a la Justicia, a raíz de unas grabaciones en las que se la oye ofrecer ventajas procesales a cambio de datos para desacreditar a investigadores y magistrados.

| etiquetas: detenida , exmilitante socialista , leire díez , fontanera
74 37 0 K 494 actualidad
100 comentarios
74 37 0 K 494 actualidad
Comentarios destacados:                        
Torrezzno #2 Torrezzno
Me imagino asi a Pedro si algo le importase un carajo  media
21 K 195
Zade #63 Zade
#2 A ver, porque su numero 2 fuese a la carcel, su numero 3 fuese a la carcel, su chófer de recorrerse toda españa y numero 2 de su numero 2 fuese a la carcel, que el que iba a nombrar como nuevo numero 2 le saltase un escandalo sexual justo antes de nombrarlo y ahora su "fontanera" de esas que no existían en este gobierno acabe de entrar en la cárcel, no quiere decir que él tenga absolutamente nada de responsabilidad. De hecho no forman ya parte del partido y no los conocía de nada, él no nombra a sus numeros 2, tiene asesores para ello
4 K 34
#64 fuemsa2004
#63 hablas de rajoy o de aznar?
0 K 7
Zade #72 Zade
#64 De todos los presidentes que deberían haber dimitido
1 K 12
#83 fuemsa2004
#72 pues estos dos van dando clases de limpieza.....
0 K 7
Zade #90 Zade
#83 Obviamente no pueden dar clases de limpieza ninguno de los 3
1 K 12
flyingclown #87 flyingclown
#63 Lo podrías ilustrar con la famosa foto de la boda de la hija de Aznar
0 K 10
Zade #91 Zade
#87 Pues no sé que foto es más casposa, si la boda de la hija de aznar, o la de, Abalos, Cerdan y Sanchez recorriendo toda españa en el coche que conducía Koldo, ese coche tenía que oler a rancio que tira para atrás, y más con tantos kilometros
0 K 9
YSiguesLeyendo #3 YSiguesLeyendo
ya no la dejan a una ni investigar para publicar un libro... censura!
10 K 109
#99 PerritaPiloto
#3 Pues a mí me hubiese gustado que la dieran un poco más de cancha para ver hasta donde llega. Por ejemplo a escribir un mierdilibro para intentar justificarse.

Me gustaría saber qué pirueta intenta hacer para justificar lo de ofrecer videos sexuales en algunas redacciones.
0 K 9
#1 Cincocuatrotres
Hora era, cantaba por peteneras
8 K 78
#13 flaquero
#1 Esa persona de las que usted me habla, no me suena de nada
5 K 59
Zade #60 Zade
#13 Lawfare! Ayuso!
3 K 36
Casiopeo #10 Casiopeo *
¿alguien sabe algo de Montoro?¿ y de los dos compinches de Ayuso en las residencias? ¿ya hay orden de busca y captura?
8 K 78
Barney_77 #17 Barney_77
#10 Está noticia va de Leire.
12 K 107
valandildeandunie #28 valandildeandunie
#17 Hoy entre que tienen haciendo horas extras y que se te ha caído el wifi estás raro, eh?

www.meneame.net/story/asi-planificaban-cargos-vox-robar-dinero-victima
2 K 30
Barney_77 #47 Barney_77
#28 No entiendo tu comentario
0 K 18
valandildeandunie #52 valandildeandunie
#47 Tampoco es algo que nos sea inesperado.
1 K 21
#40 chavi
#17 Es un buen sitio para hablar de la otra ignorada noticia...
0 K 12
elsnons #27 elsnons
#10 esos hilillossss que diría M.rajoy
1 K 23
#34 aribaucio
#10 tururururu Ayuso hija de puta
1 K 24
ElenaCoures1 #36 ElenaCoures1
#10 Igual que con lo de los puticlubs, no se sabe nada más
1 K 18
mono #37 mono
#10 Mucho trabajo tienen ultimamnete los encargados de despejar balones del PSOE
2 K 27
#44 jamon_de_jaboogie
#10 os acordais cuando se usaba el :calzador: :calzador: ?  media
1 K 17
Ominous #15 Ominous
Sé fuerta, Leire.
7 K 69
Ze7eN #4 Ze7eN *
Esta tía tiene pinta de ser una especie de pequeño Nicolás con ínfulas.
Una militante que ha intentando hacer una guerra por su cuenta para trepar o ganar influencia y a la que se le ha ido la mano. P'alante con ella.
17 K 65
#6 Borgiano
#4 Sí, claro, sobre todo "por su cuenta".... en fin.
24 K 202
Ze7eN #8 Ze7eN *
#6 Es la sensación que tengo yo en base a la información que he leído los últimos meses, pero si tienes alguna prueba o enlace de lo contrario, estaré encantado de leerlo y corregir mi comentario. Porque, si estás tan seguro de lo contrario, entiendo que es porque la tienes, ¿no?
9 K 75
#41 flaquero *
#8 está tan seguro como tú de lo que dices, desde luego es lamentable leer comentarios como el tuyo cuando hay grabaciones de ella

qué sentido tiene ir a presionar a favor de otra persona sin que te lo pida? igual hace falta un croquis
9 K 47
Ze7eN #48 Ze7eN *
#41 Espero ese croquis con ansias. O un enlace a esa grabación que afirmas, para ver que dice realmente y que relevancia tiene.
1 K 23
#58 flaquero *
#48 he puesto "grabaciones Leire" en google y me salen estos, así a bote pronto

"Soy la persona que ha puesto el PSOE"
www.youtube.com/watch?v=teBtg4P-_io

te recuerdo que la UCO es quien investiga al entorno de Sánchez
www.youtube.com/watch?v=9ZG-CaZaqTg

www.elconfidencial.com/espana/2025-11-24/el-video-de-leire-diez-donde-

te puedo poner más pero me da la sensación de que te da exactamente igual, aunque te diga PS que es verdad en tu cara....


según tú lo hace por amor al arte, no puedes ser más ridículo

xD xD xD xD xD xD
5 K 6
Ze7eN #62 Ze7eN
#58 Pero es que yo también se hacer búsquedas en Google. Lo que quiero es que me digas de que grabación concreta me hablas y que demuestra exactamente. A mi, que un cuñao se ponga un palillo en la boca y me suelte la primera gilipollez que le ha enviado su colegita facha por whatsapp, me la trae al pairo, vengo aquí a a debatir con gente que sepa hacerlo aportando datos y razonando, Claramente, tú no lo eres. Entiendo que por eso tienes que intentar faltar al respeto con frases vacías como "igual te hace falta un croquis" o "no puedes ser más ridículo".
1 K 31
unodemadrid #68 unodemadrid
#62 Todo el mundo la vincula con el PSOE menos tú.
2 K -22
Ze7eN #70 Ze7eN
#68 ¿Como no voy a vincularla al PSOE si era militante del PSOE? Por favor, aprende a leer o ahorrame tus gilipolleces.
1 K 30
unodemadrid #75 unodemadrid
#70 ja ja ja. Que si, que pasaba por allí y decidió por ella misma echar una mano a su partido buscando mierdas de otros que acosaban a su partido. Todos los días sale alguna mierda del PSOE, ya hasta nos estamos acostumbrando.
0 K 6
Ze7eN #85 Ze7eN *
#75 Como he dicho, ni pasaba por ahí, ni creo que quisiera echar una mano a su partido, sino más bien alcanzar alguna posición de privilegio (no se si dentro o fuera del partido). Y como he dicho también, bien investigada está. Lo que pasa es que no sabéis leer y sois un poco limitaditos. Para vosotros es todo blanco o negro. Cositas del fracaso escolar.
0 K 20
#100 flaquero
#62 aquí el único cuñao que hay eres tú que detienen a todo el mundo y no te preguntas por qué y además, haces gala de no querer saberlo

el ridículo y el croquis sigue vigente
1 K -11
Zade #67 Zade
#48 El croquis es muy facil, cambia la rosa por una gaviota y verás con que furia escribirías tus comentarios sin dudar nada
2 K -1
Ze7eN #73 Ze7eN
#67 Imagino que esperar cualquier comentario inteligente era culpa mía. Siempre pongo el listón muy alto para según que tipo de usuarios.
0 K 20
Zade #76 Zade
#73 jajaja, el sentimiento es mutuo crack!
0 K 9
Zade #80 Zade
#73 Guau, un negativo y eso que no hay insultos directos ni nada. Tampoco esperaba mucha coherencia cuando te puse frente al espejo, pero llorar de algo y hacerselos a otro en un mismo hilo es ya un nivel de muy crack
0 K 9
Ze7eN #89 Ze7eN
#80 En mi comentario no había ninguna interpelación directa a ningún usuario, el tuyo es una interpelación directa a mi.
0 K 20
Zade #94 Zade *
#89 Te interpelo pero no te estaba insultando, como digo intentaba ponerte frente al espejo para que razonaras cual sería tu actitud en el caso contrario, es un ejercicio muy saludable. Sin embargo tu en tu respuesta creo que si, intentas llamar idiotas de manera velada al personal, pero no me lo tomo a mal porque ir de creerse ser el más listo de la clase es dar una imagen que solo te deja mal a ti realmente
0 K 9
Ze7eN #96 Ze7eN
#94 Entonces todos contentos, tú, que crees que defiendo al PSOE o soy simpatizante del partido y tengo algún tipo de interés espurio, y yo porque me creo más listo. Es un win-win en toda regla para los dos.
0 K 20
Mildranx #53 Mildranx
#8 Te recuerdo que esta Leire fue nombrada por el partido para cargos en Enusa y correos, así que eso de "una militante" no cuela.
1 K 19
Ze7eN #55 Ze7eN
#53 Como muchos otros militantes, te sorprendería la cantidad de cargos que pueden salir de dos partidos como PP o PSOE. Ya he respondido en #39
1 K 17
#66 fuemsa2004
#8 borgiano solo lee okdiario y the objective
1 K 27
maspipinobreve #78 maspipinobreve
#8 Mira que eres complicado, y encima quieres que te descompliquen... Pues va a ser que norlp
0 K 6
earthboy #79 earthboy *
#8 Todo apunta a que los culpables son Feijoo y Abascal y el novio de Ayuso y el machismo. Espero que Pedro Sánchez pueda sacarnos de esta.
0 K 10
Ze7eN #82 Ze7eN
#79 Aha, otro que comenta pero no sabe aportar ninguna información que demuestra lo contrario.
0 K 20
#11 groucha *
#4 'Por su cuenta' :roll:
17 K 138
Ze7eN #12 Ze7eN *
#11 Guau, tres negativos ya. Y eso que no hay insultos directos ni nada ofensivo.

Veo que mi comentario ha ofendido a varias mentes pensantes. Curiosamente, ninguna de ellas es capaz de responderme o demostrarme lo contrario, ni @gelator, ni @groucha, ni , ni tampoco @pablisako.
8 K 30
Barney_77 #16 Barney_77
#12 Deja de llorar
10 K 15
Ze7eN #18 Ze7eN *
#16 Vaya, otro que no sabe argumentar. Se acumulan los premios Nobel.
Para estar en un foro de debate, que poco os gusta le debate.
5 K 53
Barney_77 #21 Barney_77
#18 Solo te he pedido que dejes de llorar.
8 K 5
Ze7eN #25 Ze7eN *
#21 Y yo que uses la única neurona que tienes, pero no te veo por la labor.
Aparte de meter mierda, ¿aportas algo a este portal?
1 K 19
#50 NoMeVeas
#21 @admin que xoño son estos comentarios de troll
0 K 8
OCLuis #20 OCLuis
#12 Es la nueva estrategia del PP para estos casos... la llaman estrategia palante.
0 K 11
Ze7eN #57 Ze7eN *
#20 Bueno, la verdad es que la culpa de que ya nadie se crea nada es mérito del PP y sus tejemanejes con la justicia, pero en este caso concreto yo si creo que hay motivos para investigar a esta tipa.
0 K 20
#35 chavi
#12 Eso tiene que demostrarlo el Perro. La nueva doctrina del supremo funciona así...:troll:
0 K 12
duende #29 duende
#4 Si claro, una militante del montón:
" entre 2018 y 2021, fue jefa de Comunicación en ENUSA, empresa pública vinculada al sector nuclear, y entre 2022 y 2023 ocupó varios cargos en Correos, entre ellos la dirección de Relaciones Institucionales, Filatelia, Estudios y Futuros".
Y como militante del montón se reunía habitualmente con Santos Cerdán.
11 K 99
Ze7eN #39 Ze7eN *
#29 Me parecen dos puestos bastante irrelevantes para afirmar que fuera alguien relevante en el partido o que sus presuntas actividades (que no guardan relación con esos puestos) guarden alguna relación con alguien de la cúpula del partido. Si fueras la parte denunciante, ¿aportarías eso como prueba en un proceso judicial? Como prueba, dejaría bastante que desear.

Sobre lo que dices de que se reunía habitualmente con Cerdán ¿cuál es la fuente y que finalidad tenían esas reuniones? Lo digo porque reunirse, hasta dónde yo se, no es ilegal. Y entre militantes, puede ser algo perfectamente normal.
0 K 20
#33 chavi
#4 Tal cual.

A ver si los jueces opinan lo mismo...
0 K 12
ostiayajoder #51 ostiayajoder *
#4 Yo creo q de estas cosas hay en todos los partidos:

Gente buscando mierda de otros. Y NO ESTA MAL, conste, es una manera de q los ciudadanos lo sepamos, lo malo es q se lo invente, como hace el PP o q traten de corromper a gente o usen dinero publico para hacerlo (no hablo de dinero publico asignado a partidos, q tambien me parece legitimo, sino usar, por ejemplo, a la policia)...

Esta se tiraba faroles bastante obvios (no parecia nada convencida de lo q decia en los audios) asi q una de dos; o iba a su bola o no sabe mentir, con lo cual vaya inutil el q la puso en ese puesto....

Pero en fin: q buscar pruebas, si existen, contra enemigos politicos me parece legitimo.

Otra cosa es q se le acumulen cosas al Perro...
2 K 18
oceanon3d #54 oceanon3d *
#4 Yo creo que todo apunta a que era una "pequeña Nicolasa" pero en manos de Cerdan.

No tengo claro si sabiendo que Cedan pertenencia a una trama corrupta dentro del Psoe o pensando que no y lo hacia por el Psoe en lineas generales via Cerdan como hombre de confianza. Este ya se sabia bajo la lupa de la UCO según grabaciones y la mando a hacer de fontanera. Y conociendo las actuaciones de Balas apuntaría a que no iban a dar palos de ciego.

Llegados a este punto con los datos que…   » ver todo el comentario
0 K 8
Ze7eN #59 Ze7eN
#54 Si, no descarto algún tipo de vínculo con Cerdán. Yo también creo que formaban una pequeña trama dentro del partido.
0 K 20
oceanon3d #86 oceanon3d *
#59 Ocho años de gobierno con la peores crisis de toda la democracia (covid, guerra en Europa y demás= descontrol) y solo dos o tres chorizos puteros en el Psoe con "cuatro euros robados" debe estar en zona de récord de los gobiernos mas limpios de toda la democracia. A la altura de cualquier democracia avanzada de la UE.

Y sin tramas policiales/judiciales al mas puro estilo bananero para atacar rivales políticos como el PP

Pero claro ... si todas las Tvs son de derechas y sirven…   » ver todo el comentario
0 K 8
Ze7eN #88 Ze7eN
#86 A mi lo que más me jode de todo es que, usuarios que nunca hemos votado ni votaríamos al PSOE tengamos que "defenderlo" de acusaciones que son auténticas tomaduras de pelo. Pero ese es el nivel más a la derecha del PSOE.
0 K 20
oceanon3d #92 oceanon3d *
#88 Las derechas saben que cuando el sabio señala la luna el tonto solo ve el dedo.

Trata de hacer un ejercicio sobre como seria el balance de este país, y de muchos mas, si hubiera equ8ilibrio informativo en los medios a la hora de informar.

Yo apostaría a que las derechas no tendrían mas allá de 100 diputados sumadas y no gobernarían ninguna comunidad autónoma. Por eso estan como están ahora mismo con RTVE mientras el control de sus Tvs autonomas es del mas puro estilo bananero.

Sin una información universal y veraz no hay democracia ...
0 K 8
Ze7eN #98 Ze7eN *
#92 Mira, estoy leyendo en esta otra fuente que también ha sido detenido el expresidente de la SEPI Vicente Fernández. Leo a Antonio Maestre que Vicente Fernández acabó trabajando en Servinabar, la empresa de Santos Cerdán con la que se amañaban las obras públicas con Acciona.

Ya hay información para cerrar el círculo y afirmar que, como tú y yo veníamos diciendo, parece una pequeña trama dentro del PSOE relacionada con Santos Cerdán, y no con Pedro Sánchez, Mira que era sencillo informarse y la de usuarios que hay en los comentarios haciendo el canelo y faltando al respeto sin ser capaces de hacer la 'o' con un canuto.
0 K 20
maspipinobreve #74 maspipinobreve
#4 Ni puta idea tienes, vete a ovular calladita.
3 K -16
Ze7eN #84 Ze7eN
#74 Que comentario más despreciable. No soy mujer, pero me parece vomitivo que puedas replicarle eso a una. @admin
0 K 20
elsnons #14 elsnons *
Decir que Leire actuó por su cuenta es cuanto más de una estupidez típica de un cibervoluntario como acabo de leer en el hilo
6 K 63
#32 Falangito
#14 Está claro que Leire actuó por orden de Pedro Sánchez o con el conocimiento de su círculo más cercano. ¡Pedro Sánchez a prisión! Venga, TS, os la he dejado botando xD
1 K 14
valandildeandunie #22 valandildeandunie
La casualidad ha querido que sea hoy que se ha sabido que los infraseres de vox han robado miles de euros a los familiares de los muertos por la Dana xD
4 K 45
CharlesBrowson #5 CharlesBrowson
es el medio natural del afiliado medio, y oid, lo que joderia mucho mas a esta caterva es cerrar la carcel de oro de soto del real.
4 K 40
Enero2025 #19 Enero2025
Calienta Perro que en nada te toca salir.
3 K 39
#24 numantino
Donde están!?
No se ven!
Los tontainas
Del laufare!!!
3 K 32
duende #30 duende
Demasiados pringados en el trullo, alguno va a cantar y va a tener grabaciones, luego caliento Pedro que saldrás.
2 K 30
#45 chavi
#30 A cantar y grabaciones sobre qué exactamente?
0 K 12
ahoraquelodices #77 ahoraquelodices
#45 da igual, lo que sea que se inventen los panfletos de la derecha. Solo hace falta un juez instructor amigo y pa’lante.
0 K 7
Justiciero_Solitario #61 Justiciero_Solitario *
Los socialistas en modo: "Bulo Bulo!! Fango Fango!!, Lawfare!!!"

Y si les faya siempre les queda el comodín: www.youtube.com/watch?v=zI5q9x0CtME
2 K 29
cocolisto #9 cocolisto
Anda mira, como todos los policías mafiosos de la "policía patriótica".
1 K 27
madeagle #56 madeagle
BULO!!!

Esta señora no tenia nada que ver con aquello que se hace llamar PSOE
1 K 20
Justiciero_Solitario #65 Justiciero_Solitario
#56 Es que me las imagino así... :popcorn: :popcorn: :popcorn:  media
1 K 20
Andreham #38 Andreham
Ah coño, ¿pero que no estaba todavía encerrada? ¿Y el riesgo de destrucción de pruebas?
1 K 19
#23 retoqueteate
Pero que no se quede la cosa ahí, que los detengan a todos sean del partido que sean.
1 K 18
#43 chavi
#23 Acusados exactamente de qué?
0 K 12
pollorudo #42 pollorudo
La Fontanera del PSOE también ha caído...

Pedro, calienta que sales
1 K 17
Foxdie #26 Foxdie
Están a tope últimamente los sociatas, que dejen algo para el PP!
1 K 17
ahoraquelodices #71 ahoraquelodices
#26 a ver, que hace menos de un mes detenían al presidente de la Diputación y PP de Almería. Destronar al PP va a ser difícil.
0 K 7
tricionide #49 tricionide
quien pueda hacer que haga
1 K 16
#97 poxemita
Venga, que seguro que estaba documentando un libro sobre la corrupción en ña contratación pública.
0 K 13
#31 chavi
Je. A ver si le cae lo mismo que al pequeño Nicolás...
0 K 12
#95 monsterboy
Más votos para PPSOEVOX.
0 K 7
maspipinobreve #69 maspipinobreve
El nivel de estos seres no puedes ni imaginar. Una gran heroína estas observando, no pretendas comprenderla ni ganas ni pierdes ni pollas ni leches, estas a mil millas, comete unos churros y saldrás ganando.
0 K 6
danip3 #81 danip3
Todavía ningún periodista de España le preguntó al hijoputa por esta señora, disfruten la libertad de expresión.
0 K 6
Professor #93 Professor
Deseo que cante y q el gobierno de extrema izquierda q padecemos se hunda en el fango de la Historia, y q vengan 1000 primaveras de patriotismo a España. Por España!
0 K 6

menéame