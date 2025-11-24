Detenida la exmilitante socialista Leire Díez

La exmilitante socialista Leire Díez, conocida como la 'fontanera del PSOE', ha sido detenida este miércoles. Díez permanece detenida en los calabozos de la Guardia Civil de Tres Cantos. La exmilitante socialista está investigada por presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho, y en algunas causas también se menciona posible obstrucción a la Justicia, a raíz de unas grabaciones en las que se la oye ofrecer ventajas procesales a cambio de datos para desacreditar a investigadores y magistrados.
Me gustaría saber qué pirueta intenta hacer para justificar lo de ofrecer videos sexuales en algunas redacciones.
Una militante que ha intentando hacer una guerra por su cuenta para trepar o ganar influencia y a la que se le ha ido la mano. P'alante con ella.
qué sentido tiene ir a presionar a favor de otra persona sin que te lo pida? igual hace falta un croquis
"Soy la persona que ha puesto el PSOE"
te recuerdo que la UCO es quien investiga al entorno de Sánchez
te puedo poner más pero me da la sensación de que te da exactamente igual, aunque te diga PS que es verdad en tu cara....
según tú lo hace por amor al arte, no puedes ser más ridículo
el ridículo y el croquis sigue vigente
Veo que mi comentario ha ofendido a varias mentes pensantes. Curiosamente, ninguna de ellas es capaz de responderme o demostrarme lo contrario, ni @gelator, ni @groucha, ni , ni tampoco @pablisako.
Para estar en un foro de debate, que poco os gusta le debate.
Aparte de meter mierda, ¿aportas algo a este portal?
" entre 2018 y 2021, fue jefa de Comunicación en ENUSA, empresa pública vinculada al sector nuclear, y entre 2022 y 2023 ocupó varios cargos en Correos, entre ellos la dirección de Relaciones Institucionales, Filatelia, Estudios y Futuros".
Y como militante del montón se reunía habitualmente con Santos Cerdán.
Sobre lo que dices de que se reunía habitualmente con Cerdán ¿cuál es la fuente y que finalidad tenían esas reuniones? Lo digo porque reunirse, hasta dónde yo se, no es ilegal. Y entre militantes, puede ser algo perfectamente normal.
A ver si los jueces opinan lo mismo...
Gente buscando mierda de otros. Y NO ESTA MAL, conste, es una manera de q los ciudadanos lo sepamos, lo malo es q se lo invente, como hace el PP o q traten de corromper a gente o usen dinero publico para hacerlo (no hablo de dinero publico asignado a partidos, q tambien me parece legitimo, sino usar, por ejemplo, a la policia)...
Esta se tiraba faroles bastante obvios (no parecia nada convencida de lo q decia en los audios) asi q una de dos; o iba a su bola o no sabe mentir, con lo cual vaya inutil el q la puso en ese puesto....
Pero en fin: q buscar pruebas, si existen, contra enemigos politicos me parece legitimo.
Otra cosa es q se le acumulen cosas al Perro...
No tengo claro si sabiendo que Cedan pertenencia a una trama corrupta dentro del Psoe o pensando que no y lo hacia por el Psoe en lineas generales via Cerdan como hombre de confianza. Este ya se sabia bajo la lupa de la UCO según grabaciones y la mando a hacer de fontanera. Y conociendo las actuaciones de Balas apuntaría a que no iban a dar palos de ciego.
Y sin tramas policiales/judiciales al mas puro estilo bananero para atacar rivales políticos como el PP
Trata de hacer un ejercicio sobre como seria el balance de este país, y de muchos mas, si hubiera equ8ilibrio informativo en los medios a la hora de informar.
Yo apostaría a que las derechas no tendrían mas allá de 100 diputados sumadas y no gobernarían ninguna comunidad autónoma. Por eso estan como están ahora mismo con RTVE mientras el control de sus Tvs autonomas es del mas puro estilo bananero.
Sin una información universal y veraz no hay democracia ...
Ya hay información para cerrar el círculo y afirmar que, como tú y yo veníamos diciendo, parece una pequeña trama dentro del PSOE relacionada con Santos Cerdán, y no con Pedro Sánchez, Mira que era sencillo informarse y la de usuarios que hay en los comentarios haciendo el canelo y faltando al respeto sin ser capaces de hacer la 'o' con un canuto.
Esta señora no tenia nada que ver con aquello que se hace llamar PSOE
Pedro, calienta que sales