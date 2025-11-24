Detenida la exmilitante socialista Leire Díez

La exmilitante socialista Leire Díez, conocida como la 'fontanera del PSOE', ha sido detenida este miércoles. Díez permanece detenida en los calabozos de la Guardia Civil de Tres Cantos. La exmilitante socialista está investigada por presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho, y en algunas causas también se menciona posible obstrucción a la Justicia, a raíz de unas grabaciones en las que se la oye ofrecer ventajas procesales a cambio de datos para desacreditar a investigadores y magistrados.