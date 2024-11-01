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El desplome del feminismo; las causas que nadie dice y qué hacer

El desplome del feminismo; las causas que nadie dice y qué hacer

Quizá cuando Christopher Nolan estrene su versión de La Odisea vuelva a conocerse popularmente la historia de cómo Ulises no sólo cegó al cíclope Polifemo sino también cómo consiguió engañarle, diciéndole que su nombre era Nadie, para que cuando herido fuera a pedir ayuda no pudiera recibirla porque Polifemo sólo bramaba «Nadie me ha herido».

| etiquetas: feminismo , estudio , sociedad
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11 comentarios
12 3 0 K 335 actualidad
Supercinexin #3 Supercinexin
[...] Pero no hay ninguna conciencia respecto al bombardeo de individualismo salvaje y autoritarismo político que reciben los chicos. A nadie le importa. Y no se trata de ninguna sensación o intuición. Es un hecho constatado. Por ejemplo, este estudio publicado por la Universidad de Dublín que, mediante un experimento creando cuentas como si fueran perfiles adolescentes revela que bastan 23 minutos para que si el algoritmo de YouTube o TikTok encuentra que el usuario es masculino le

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#7 mancebador
#3 Yo creo que si redobláis esfuerzos y nos insultáis y menospreciáis mucho mucho más fuerte esta vez, si que si, conseguís convencernos a todos.
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themarquesito #5 themarquesito
los chicos y las chicas no están creciendo juntos ni socializando con los mismos contenidos, sino que están separados por un algoritmo que responde únicamente a intereses corporativos de empresas.

Esta es una cuestión de primer orden que habría que abordar, y que Luis explora bien hacia la mitad del artículo.
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Nylo #4 Nylo
Magnífico artículo, meneo.
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Supercinexin #8 Supercinexin
Me parece importante señalar que el estudio habla de que no se trata de un generación que sea más machista que las anteriores, algo que también corrobora el informe de FAD y que refleja que una amplísima mayoría (más del 70%) considera la igualdad un valor fundamental y preciado; a lo que se oponen y forma furibunda es la expresión cultural del feminismo.
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cenutrios_unidos #10 cenutrios_unidos
Feminismo es igualdad. Y las leyes que discriminan ni son positivas ni son igualdad. Por más que se venda.
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CerdoJusticiero #6 CerdoJusticiero
Muy buen artículo, bien razonado y con bastantes referencias.

Se pueden establecer muchos paralelismos con el rechazo al anti-racismo, por cierto.
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haprendiz #9 haprendiz *
#0 Las políticas de igualdad no son una suma cero y atender a los chicos no es dejar de atender a las chicas, al contrario, será beneficioso para el conjunto. Nada de esto debe incluir ninguna renuncia las reivindicaciones feministas porque las discriminaciones que padecen las mujeres son enormes y persistentes, pero no vivimos en 1950 sino en el año 2026. En el presente el 70% de las estudiantes de Medicina son mujeres y son el 80% de las opositoras a jueces. Son estupendas las

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CharlesBrowson #1 CharlesBrowson
tu calla, que eso es mansplaining de ese
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#11 Juantxi *
Yo desconfiaba del feminismo exportado de USA, posiblemente como forma estratégica para cambiar cieras sociedades, algo que podría basarse en el informe Kissinger, y puede ser.
Pero lo que si es cierto es que ha sido la izquierda la que lo ha abrazado y analizado científicamente y lo ha desarrollado con rigor, siendo hoy un distintivo y un triunfo de la izquierda.
Por eso la derecha repele y ataca al feminismo izquierdista al que sólo puede combatir con bulos.
El feminismo no está precisamebteprecisamente en hotashoras bajas, lo que está sucediendo es que aumenta la derecha, y masás entre jóvenes.
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#2 Cuchifrito
"un algoritmo, uno que detecta rápidamente no sólo la edad, o las preferencias de consumo de quien está mirando, sino también su género"
No, ningún algoritmo puede detectarlo
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menéame