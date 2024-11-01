El desplome del feminismo; las causas que nadie dice y qué hacer

Quizá cuando Christopher Nolan estrene su versión de La Odisea vuelva a conocerse popularmente la historia de cómo Ulises no sólo cegó al cíclope Polifemo sino también cómo consiguió engañarle, diciéndole que su nombre era Nadie, para que cuando herido fuera a pedir ayuda no pudiera recibirla porque Polifemo sólo bramaba «Nadie me ha herido».
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Esta es una cuestión de primer orden que habría que abordar, y que Luis explora bien hacia la mitad del artículo.
Se pueden establecer muchos paralelismos con el rechazo al anti-racismo, por cierto.
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Pero lo que si es cierto es que ha sido la izquierda la que lo ha abrazado y analizado científicamente y lo ha desarrollado con rigor, siendo hoy un distintivo y un triunfo de la izquierda.
Por eso la derecha repele y ataca al feminismo izquierdista al que sólo puede combatir con bulos.
El feminismo no está precisamebteprecisamente en hotashoras bajas, lo que está sucediendo es que aumenta la derecha, y masás entre jóvenes.
No, ningún algoritmo puede detectarlo