edición general
161 meneos
686 clics
La defensa de la asistente de Begoña Gómez pide que se aplique al juez Peinado el método del Supremo que condenó al fiscal general del Estado

La defensa de la asistente de Begoña Gómez pide que se aplique al juez Peinado el método del Supremo que condenó al fiscal general del Estado

Se trata de la primera incidencia procesal que busca aplicar la jurisprudencia que ha creado la fórmula usada por Sala Penal del Tribunal Supremo sobre la autoría del fiscal general del Estado “o alguien de su entorno” para condenar a Álvaro García Ortiz por la filtración del correo del 2 de febrero de 2024

| etiquetas: peinado , fiscal general , jurisprudencia
91 70 0 K 406 actualidad
32 comentarios
91 70 0 K 406 actualidad
Comentarios destacados:          
Cehona #1 Cehona
Voy por palomitas :popcorn:
19 K 205
MiguelDeUnamano #4 MiguelDeUnamano *
#1 :popcorn: :popcorn: :popcorn: :popcorn: :popcorn: :popcorn: :popcorn: :popcorn:

Toma, te van a hacer falta. xD

Voy a por más.
8 K 87
#25 z1018
#1 te voy a decir lo que va a pasar sin ningún género de dudas: se va a archivar sin investigar absolutamente nada, aunque esté claro que es un delito de revelación de secretos según nueva la doctrina inventada para el FGE.
2 K 30
#2 Zamarro
Alguien duda que la van a archivar?
11 K 134
Nividhia #6 Nividhia
#2 La van a archivar, pero tendrán que explicar muy bien porque no se aplica la jurisprudencia del Supremo, que no es una cosa menor.
24 K 268
#7 mcfgdbbn3 *
#6: Se lo saltan y listo, a estos ya les da igual todo.
Si total, nadie se va a enterar, porque sus medios no van a contar que la justicia es un pitorreo.
9 K 95
Malaguita #11 Malaguita
#6 Van a tardar lo mismo que tardaron en explicar por qué se aceptó una instrucción basada en recortes de prensa cuando el Supremo acababa de decir que no se podía.
La Justicia en España es a la carta. Cada juez y tribunal se agarra al clavo ardiendo que le da la santa gana para justificar la condena que ya traía mascada.
Todo lo demás es buscarle tres pies al gato.
12 K 130
#16 fingulod
#5 La doctrina del supremo dice claramente que si el filtrador es rojo se le condena.

#6 No es cosa menor, o dicho de otra forma, es cosa mayor, como dijo alguien de la Cerámica de Talavera.
5 K 47
Tontolculo #17 Tontolculo
#6 O dicho de otra manera, es cosa mayor.
M. Rajoy

www.youtube.com/shorts/qewiC9anfRo
1 K 17
tul #18 tul
#6 mentiran como siempre y a otra cosa, parece que no conozcais a la mara pepera.
0 K 12
#22 Almirantecaraculo
#6 le van a mandar el meme del rey Juan Carlos diciendo, explicaciones de qué?
0 K 7
#12 covacho
#2 la van a archivar porque para cuando llegue a trámite Peinado ya estará de jubilación forzosa y por lo tanto no puede ser inhabilitado.
0 K 10
BiRDo #23 BiRDo
#12 Menuda memez
0 K 11
angelitoMagno #3 angelitoMagno
Espero que esto vaya adelante y al menos el caso del Fiscal General del Estado sirva de precedente para acabar con el cachondeo de filtraciones que existe en casi cualquier caso que implique a políticos o personas de su entorno.
9 K 106
carakola #14 carakola
#3 Espera sentado. Esto es la ley del embudo.
0 K 20
BiRDo #24 BiRDo
#3 Yo que tú me compraría una silla.
0 K 11
#5 PerritaPiloto
Lo dijo en su momento. Si la sentencia del caso del caso del FGE es la nueva doctrina, no se va a salvar nadie, aunque no haya pruebas.
8 K 91
#19 Guilga
Estos del TS son tan cachondos que le van a condenar a inhabilitación de dos años para ser fiscal general del estado y tan panchos.
2 K 29
pitercio #8 pitercio
Si fueran normales, alguno palmaría de un ataque de ridículo, pero como son sub.
0 K 18
manbobi #9 manbobi
La justicia aplica la ley. La ley del embudo.
0 K 12
#20 slender_1
Burnet y Ayuso comiendo palomitas. :popcorn:
0 K 10
#10 LaMinaEnMiPuerta
Para ese caso no vale porque es una jurisprudencia totalmente distinta.

La jurisprudencia del amigo ha sido ampliamente documentada en España.
0 K 10
BiRDo #26 BiRDo
#10 JAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJA Para despollarse
0 K 11
Spirito #13 Spirito
Normal.
0 K 9
Lenari #21 Lenari
El único problema es que aquí solo llegan a la conclusión de que fue alguien del juzgado. Salvo que tengan algo más para apuntar a Peinado, es un brindis al sol.
0 K 9
BiRDo #27 BiRDo
#21 Es alguien de su entorno. Con eso valía, ¿no?
1 K 31
Lenari #29 Lenari
#27 No, no vale. El acusado todavía tiene que ser el autor intelectual.
0 K 9
#28 fingulod
#21 ¿Que lo hiciera alguien de su entorno no vale aquí? ¿aquí si hay que investigar a todos, no sólo al que interesa?
0 K 7
Lenari #30 Lenari
#28 Si valiera con eso entonces podrían condenar a todas las personas que trabajan en ese juzgado, porque eso se aplica a cualquiera de ellas.

Cuando la sentencia se refirió al entorno, se refiere a que la culpabilidad también incluye al autor intelectual, y lo hizo dando por probado que era el ex-Fiscal quien estaba detrás de la filtración. El delito es el mismo enviase él (personalmente) el correo o le dijese a un asistente que lo enviase.
0 K 9
#31 fingulod
#30 ¿Y por qué aquí no pueden dar por probado que el autor intelectual es Peinado?
0 K 7
Pyrefox #15 Pyrefox
Que esperpento esto... claro pasa lo que pasa. Es que no era cosa menor lo que hicieron, va a acabar todo enmierdado en la justicia, que es lo que pasa cuando se usa la ley del embudo... en fin.
0 K 6
Quel #32 Quel *
¿ El juez Peinado también pidió a sus subordinados a la desesperada con nocturnidad y urgencia que se mandaran datos reservados a su cuenta de correo personal de Gmail, para luego borrarla y destruir todos sus dispositivos informáticos que pudieran ser usados como prueba ?
Pregunto, porqué sinceramente no estoy al caso de este tema, pero ya que dicen que "es lo mismo" ...
0 K 6

menéame