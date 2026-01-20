La defensa de la asistente de Begoña Gómez pide que se aplique al juez Peinado el método del Supremo que condenó al fiscal general del Estado

Se trata de la primera incidencia procesal que busca aplicar la jurisprudencia que ha creado la fórmula usada por Sala Penal del Tribunal Supremo sobre la autoría del fiscal general del Estado “o alguien de su entorno” para condenar a Álvaro García Ortiz por la filtración del correo del 2 de febrero de 2024
La Justicia en España es a la carta. Cada juez y tribunal se agarra al clavo ardiendo que le da la santa gana para justificar la condena que ya traía mascada.
#6 No es cosa menor, o dicho de otra forma, es cosa mayor, como dijo alguien de la Cerámica de Talavera.
La jurisprudencia del amigo ha sido ampliamente documentada en España.
Cuando la sentencia se refirió al entorno, se refiere a que la culpabilidad también incluye al autor intelectual, y lo hizo dando por probado que era el ex-Fiscal quien estaba detrás de la filtración. El delito es el mismo enviase él (personalmente) el correo o le dijese a un asistente que lo enviase.
