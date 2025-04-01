edición general
Un medio iraní publica las fotografías de 100 niños que murieron en el ataque a una escuela primaria: "Trump, mírales a los ojos"

Teherán ha acusado a Washington de haber atacado deliberadamente el colegio, mientras que la Casa Blanca asegura que el bombardeo 'está bajo investigación'

Comentarios destacados:    
#1 omega7767
pedirle a un presunto pederasta que mire las fotos de niños ....
#2 LunaTiko
#1 Presunto??
#7 Toponotomalasuerte
#2 jamón en portugués. Es por qué quiere colgarlo de la pezuña y ponerlo a secar.
#9 LunaTiko
#7 Me has recordado una foto de la adolescencia en Portugal, debajo del letrero de una tienda: "Presuntos Fumados", y debajo unos cuantos que en aquella época... en fin... imagínatelo xD.
Spirito #3 Spirito *
#1 Además, Trump es un psicópata. Ya hay estudios de psicólogos, psiquiatras, criminólogos reputados que lo confirman. Hay información sobrada y objetiva ya en la Red.

No siente dolor ni remordimiento alguno por ello.
Io76 #6 Io76
#3 Un sádico, disfruta haciendo daño.
#5 El_dinero_no_es_de_nadie
#1 Bueno, como van veladas no lo ponen cachondo
ElBeaver #10 ElBeaver
Que Irán utilice a niños para sus intereses ya es una tradición. En la guerra del Golfo, los enviaban a luchar contra Irak.www.nytimes.com/1984/02/12/magazine/iran-five-years-of-fanaticism.html
#14 ddomingo
#10 Tampoco saca las fotos de los miles de niños que ha dejado huérfanos en las represiones. Ha matado 3.000 reconocidos por ellos mismos, el número real seguro que es bastante más abultado.
#8 Ominous *
A ver si Zelenski hace lo mismo a Putin. Es muy malo el alto jefe ucro en esto del marketing.
DayOfTheTentacle #4 DayOfTheTentacle
Se va a poner cachondo el cheto...
nemesisreptante #12 nemesisreptante *
Es curioso no veo la foto en reddit, que país de libertades. Además la última foto de uno de los niños que murió ese día desapareció a las pocas horas.
#16 josiahallen
Una cosa es una guerra y otra distinta es bombardear una escuela. Yo acuso de estas muertes al imbécil que permitió que una IA designara los blancos.
#13 woke
#11 "pero ellos sí pueden matar a su población porque es suya..."
higochungo #15 higochungo
Que no los mire mucho, que igual se los f0lla…
