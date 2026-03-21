¿Cuándo los padres antivacunas se responsabilizarán judicial y económicamente de sus peligrosas creencias?

Un chaval de 17 años está hospitalizado en estado muy grave en la UCI al haberse infectado por la bacteria Clostridium tetani, causante del peligroso tétanos. Y las consecuencias las está pagando ahora el chaval que se enfrenta a una posible muerte o si supera la infección, aun así es habitual en este tipo de pacientes tengan graves secuelas neurológicas y físicas que podrían incapacitarles de por vida. Ahora solo falta que la justicia hiciera sus deberes y de una vez por todas sentara en el banquillo a los irresponsables padres.