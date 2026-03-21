edición general
15 meneos
15 clics
¿Cuándo los padres antivacunas se responsabilizarán judicial y económicamente de sus peligrosas creencias?

¿Cuándo los padres antivacunas se responsabilizarán judicial y económicamente de sus peligrosas creencias?

Un chaval de 17 años está hospitalizado en estado muy grave en la UCI al haberse infectado por la bacteria Clostridium tetani, causante del peligroso tétanos. Y las consecuencias las está pagando ahora el chaval que se enfrenta a una posible muerte o si supera la infección, aun así es habitual en este tipo de pacientes tengan graves secuelas neurológicas y físicas que podrían incapacitarles de por vida. Ahora solo falta que la justicia hiciera sus deberes y de una vez por todas sentara en el banquillo a los irresponsables padres.

| etiquetas: padres , antivacunas , responsabilidad
13 2 0 K 158 actualidad
8 comentarios
13 2 0 K 158 actualidad
reithor #6 reithor *
Solución: aquellos progenitores que rehúsen a vacunar a su hijo deben depositar en un fondo el coste de tratar la enfermedad, más el incremento anual que suponga. Cuando el niño cumple los 18 y si no ha contraído la enfermedad, si se vacuna, se le da el dinero.
1 K 30
CaféDescafeinado #7 CaféDescafeinado
Si fueran enjuiciados como se merecen (incluyendo homicidio involuntario, dejación de auxilio, etc) la tontería de los antivacunas se terminaba muy rápido
1 K 29
azathothruna #4 azathothruna
Mejor exilio
Quizas en un pueblo vacio o algo
Ya, si por casualidad hay un brote de tetanos o sarampion o algo, es su problema
Si estan aislados, no contagiaran al resto
1 K 29
Aokromes #5 Aokromes
#4 pueblos de la peste, para antivacunas. una cerca alrededor y nadie sale ni entra :troll:
2 K 39
#1 Druhftgckgtki
Si está vacunado y se contagia, se responsabilizarán judicial y económicamente d que no funcione la vacuna?
0 K 7
ccguy #2 ccguy
#1 qué pereza dais
7 K 100
#3 Troll_hunter
#1 las vacunas son un tratamiento no un seguro.
2 K 29
Furiano.46 #8 Furiano.46
#1 creo que no sabes cómo funciona una vacuna....
0 K 11

menéame