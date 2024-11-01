edición general
La confusión de Ayuso al dar sus condolencias a los portugueses por el accidente del funicular de Glória: "Muchas felicidades"

La confusión de Ayuso al dar sus condolencias a los portugueses por el accidente del funicular de Glória: "Muchas felicidades"

Una mala traducción del mensaje de condolencias de la presidenta madrileña a los familiares de los fallecidos en Twitter, que seguía sin modificar más de 12 horas después de su publicación, ha enfadado a los internautas por el "poco tacto" de Díaz Ayuso mientras el país vecino está de luto nacional. No han tardado en recriminar su mensaje a Díaz Ayuso, pidiéndole que no utilice “el traductor de Google”, cuestionando que pueda estar al frente de una comunidad autónoma o incluso alegando que “quiere que se hable de ella utilizando una tragedia”.

Comentarios destacados:        
Sandman #1 Sandman
A ver, siendo Isabel Natividad (...), que den gracias porque no les haya soltado un "se iban a morir igual".
rogerius #17 rogerius
#1 Parece que su oligofrenia mejora. Es más profunda… la oligofrenia, digo.
Milmariposas #3 Milmariposas
Su pinganillo no tiene instalado el google translate.

Le pedís demasiado... xD
#20 Leon_Bocanegra *
#3 No es el pinganillo, es que han cambiado las tornas y ahora Pecas lleva el tuiter de Isabel.


#6 como digo, el comunity manager de Isabel es Pecas.
reivaj01 #5 reivaj01
Poco confunde pa lo guapa que es.
Yuiop #7 Yuiop
Teniendo en cuenta el trato que les da a los familiares de las 7291, igual es lo que quería decir y no hay ningún error en su mensaje.
#15 Bravok1
A ver ,de esta escoria analfabeta no me extraña nada de nada. No le pueden sudar más las victimas así en gral.
Khadgar #2 Khadgar
"¿Felicidades significa felicidades? ¡Que país este!"
 media
Arzak_ #13 Arzak_
A ella le emociona y alegra en toda ocasión donde muere gente. 8-D
pitercio #9 pitercio
Lo acabará rectificando con retraso y encima tarde.
victorjba #12 victorjba
Poco calladica está para lo guapa que es
lavacaquellora #10 lavacaquellora
Y eso que el grueso de su experiencia laboral es en redes sociales... guau, guau! :troll:
Kantinero #6 Kantinero *
Que malos sois, el mensaje de X lo ha mandado la comunity manager de su novio
#18 Nusku
Así de pedo iría el ventrílocuo.
kreepie #16 kreepie
La culpa no es suya, es de su guionista que se tomó el día libre.
Jointhouse_Blues #14 Jointhouse_Blues
¿En serio? :-|
The_Ignorator #11 The_Ignorator
Y enhorabuena a los premiados.
Qué menos.
Apotropeo #8 Apotropeo
Ahora, para que no se enfaden, les compra unas toallas.

:troll:
#4 Hynkel
Al menos no cayó en el chiste del "coito obrigado". :troll:
#21 sorlak
Felicidades.. total iban a morir igual
