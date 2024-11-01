La confusión de Ayuso al dar sus condolencias a los portugueses por el accidente del funicular de Glória: "Muchas felicidades"

Una mala traducción del mensaje de condolencias de la presidenta madrileña a los familiares de los fallecidos en Twitter, que seguía sin modificar más de 12 horas después de su publicación, ha enfadado a los internautas por el "poco tacto" de Díaz Ayuso mientras el país vecino está de luto nacional. No han tardado en recriminar su mensaje a Díaz Ayuso, pidiéndole que no utilice “el traductor de Google”, cuestionando que pueda estar al frente de una comunidad autónoma o incluso alegando que “quiere que se hable de ella utilizando una tragedia”.